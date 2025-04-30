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Тишковец спрогнозировал выпадение половины нормы осадков в Москве 1 и 2 мая - РИА Новости, 30.04.2025
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07:54 30.04.2025 (обновлено: 07:55 30.04.2025)
https://ria.ru/20250430/tishkovets-2014240770.html
Тишковец спрогнозировал выпадение половины нормы осадков в Москве 1 и 2 мая
Тишковец спрогнозировал выпадение половины нормы осадков в Москве 1 и 2 мая - РИА Новости, 30.04.2025
Тишковец спрогнозировал выпадение половины нормы осадков в Москве 1 и 2 мая
Снег с дождем ожидается в Москве 2 мая, почти половина от месячной нормы осадков выпадет за первые двое суток мая, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T07:54:00+03:00
2025-04-30T07:55:00+03:00
общество
москва
евгений тишковец
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Снег с дождем ожидается в Москве 2 мая, почти половина от месячной нормы осадков выпадет за первые двое суток мая, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."В ночь на 2 мая и в утренние часы в Москве к ливням станут примешиваться заряды мокрого снега, температура воздуха составит всего 0 - плюс 5. За первых двое суток в Москве выпадет почти половина от всего месячного объема небесной влаги", - рассказал Тишковец.Синоптик отметил, что такой холодный и ненастный старт месяца станет прологом к нетёплому и влажному долгосрочному прогнозу на май на большей части Русской равнины.
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общество, москва, евгений тишковец
Общество, Москва, Евгений Тишковец
Тишковец спрогнозировал выпадение половины нормы осадков в Москве 1 и 2 мая

Тишковец: половина месячной нормы осадков выпадет в Москве в первые сутки мая

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкДевушка во время дождя в Москве
Девушка во время дождя в Москве - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Девушка во время дождя в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Снег с дождем ожидается в Москве 2 мая, почти половина от месячной нормы осадков выпадет за первые двое суток мая, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В ночь на 2 мая и в утренние часы в Москве к ливням станут примешиваться заряды мокрого снега, температура воздуха составит всего 0 - плюс 5. За первых двое суток в Москве выпадет почти половина от всего месячного объема небесной влаги", - рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что такой холодный и ненастный старт месяца станет прологом к нетёплому и влажному долгосрочному прогнозу на май на большей части Русской равнины.
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