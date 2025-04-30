https://ria.ru/20250430/tishkovets-2014240770.html

Тишковец спрогнозировал выпадение половины нормы осадков в Москве 1 и 2 мая

Тишковец спрогнозировал выпадение половины нормы осадков в Москве 1 и 2 мая - РИА Новости, 30.04.2025

Тишковец спрогнозировал выпадение половины нормы осадков в Москве 1 и 2 мая

Снег с дождем ожидается в Москве 2 мая, почти половина от месячной нормы осадков выпадет за первые двое суток мая, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T07:54:00+03:00

2025-04-30T07:54:00+03:00

2025-04-30T07:55:00+03:00

общество

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евгений тишковец

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Снег с дождем ожидается в Москве 2 мая, почти половина от месячной нормы осадков выпадет за первые двое суток мая, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."В ночь на 2 мая и в утренние часы в Москве к ливням станут примешиваться заряды мокрого снега, температура воздуха составит всего 0 - плюс 5. За первых двое суток в Москве выпадет почти половина от всего месячного объема небесной влаги", - рассказал Тишковец.Синоптик отметил, что такой холодный и ненастный старт месяца станет прологом к нетёплому и влажному долгосрочному прогнозу на май на большей части Русской равнины.

https://ria.ru/20250429/pogoda-2014046232.html

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общество, москва, евгений тишковец