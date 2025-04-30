https://ria.ru/20250430/tishkovets-2014240770.html
Тишковец спрогнозировал выпадение половины нормы осадков в Москве 1 и 2 мая
Тишковец спрогнозировал выпадение половины нормы осадков в Москве 1 и 2 мая - РИА Новости, 30.04.2025
Тишковец спрогнозировал выпадение половины нормы осадков в Москве 1 и 2 мая
Снег с дождем ожидается в Москве 2 мая, почти половина от месячной нормы осадков выпадет за первые двое суток мая, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T07:54:00+03:00
2025-04-30T07:54:00+03:00
2025-04-30T07:55:00+03:00
общество
москва
евгений тишковец
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/08/1964975963_0:215:3071:1942_1920x0_80_0_0_a5ea33e71aa0e8f5e57cb90937326ac5.jpg
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Снег с дождем ожидается в Москве 2 мая, почти половина от месячной нормы осадков выпадет за первые двое суток мая, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."В ночь на 2 мая и в утренние часы в Москве к ливням станут примешиваться заряды мокрого снега, температура воздуха составит всего 0 - плюс 5. За первых двое суток в Москве выпадет почти половина от всего месячного объема небесной влаги", - рассказал Тишковец.Синоптик отметил, что такой холодный и ненастный старт месяца станет прологом к нетёплому и влажному долгосрочному прогнозу на май на большей части Русской равнины.
https://ria.ru/20250429/pogoda-2014046232.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/08/1964975963_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_34cadc853f7e1d0de1c5bab7e7be7967.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, евгений тишковец
Общество, Москва, Евгений Тишковец
Тишковец спрогнозировал выпадение половины нормы осадков в Москве 1 и 2 мая
Тишковец: половина месячной нормы осадков выпадет в Москве в первые сутки мая