https://ria.ru/20250430/t-tekhnologii-2014139281.html

"Т-Технологии" открыли в Минске ИТ-хаб для тысячи местных сотрудников

"Т-Технологии" открыли в Минске ИТ-хаб для тысячи местных сотрудников - РИА Новости, 30.04.2025

"Т-Технологии" открыли в Минске ИТ-хаб для тысячи местных сотрудников

"Т-Технологии" открыли новую штаб-квартиру для своего ИТ-хаба в Минске, офис с террасой площадью 10 тысяч квадратных метров расположен на проспекте... РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T09:00:00+03:00

2025-04-30T09:00:00+03:00

2025-04-30T09:00:00+03:00

белоруссия

минск

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МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. "Т-Технологии" открыли новую штаб-квартиру для своего ИТ-хаба в Минске, офис с террасой площадью 10 тысяч квадратных метров расположен на проспекте Независимости и рассчитан более чем на 1 тысячу ИТ-сотрудников, сообщает компания."В Минске у нас сейчас работает практически тысяча ИТ-специалистов, число которых в ближайшие несколько лет мы планируем увеличить до двух тысяч. Мы не просто открываем новый ИТ-хаб в Беларуси – здесь мы уже давно собираем и растим местное ИТ-комьюнити: проводим мероприятия и фестивали, на которые приходят тысячи айтишников, активно сотрудничаем с местными вузами, обмениваемся знаниями и развиваем ИТ-индустрию в стране", – приводит организация слова директора по информационным технологиям, заместителя председателя правления Т-Банка Вячеслава Цыганова.В ИТ-хабе будут работать команды разработчиков, аналитиков, инженеров и руководителей ИТ-направлений. В рамках кабинетного формата офисное пространство можно адаптировать под разные запросы сотрудников. На этажах размещены зоны отдыха, митап-зоны, коворкинги с трансформируемыми столами, переговорные, зоны для брейнштормов и командных встреч, а также рабочие места с подъемными столами – для тех, кто предпочитает работать стоя.Особое внимание уделено инклюзивности. Офис полностью оборудован для комфортной работы людей с повышенными потребностями: в пространстве нет порогов и ступеней, предусмотрена универсальная санитарная комната, обеспечен удобный заезд и свободное перемещение по всем зонам.ИТ-хаб наполнен зелеными "лабиринтами" – трансформируемыми живыми перегородками, с помощью которых можно по-разному зонировать пространство. На каждом этаже есть кофе-поинты, а кухня оформлена в стиле "гастрозоны" с мягкими диванами, барными стойками и круглыми столами.В оформлении пространства отражены элементы современной белорусской культуры: граффити и стрит-арт в духе улиц Октябрьской и Зыбицкой, надписи и визуальные отсылки к белорусским традициям и уличной культуре. Одна из ключевых зон – терраса с видом на парк Горького.Пространство оборудовано не только для работы, но и для командных встреч, отдыха и творчества. Например, есть трансформируемая митап-зона, библиотека, а также комнаты для записи подкастов и ведения онлайн-трансляций.Уже в этом году в хабе пройдут митапы, конференции и внутренние мероприятия в формате T-Talk, открытые для всех ИТ-специалистов.На сегодняшний день у "Т-Технологий" действует сеть ИТ-хабов. 23 из них расположены в России, один – в Белоруссии.

белоруссия

минск

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

белоруссия, минск