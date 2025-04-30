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Бойцы "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника
Бойцы "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника - РИА Новости, 30.04.2025
Бойцы "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника
Группировка "Восток" продолжила наступление в глубину обороны противника, потери ВСУ составили до 175 военнослужащих в зоне действия группировки, сообщило... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T12:22:00+03:00
2025-04-30T12:22:00+03:00
2025-04-30T12:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Группировка "Восток" продолжила наступление в глубину обороны противника, потери ВСУ составили до 175 военнослужащих в зоне действия группировки, сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" продолжили наступление в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Поддубное, Зеленое Поле, Богатырь, Комар, Отрадное и Вольное Поле Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 175 военнослужащих, семнадцать автомобилей и два орудия полевой артиллерии", - говорится в сообщении.
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, отрадное, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Отрадное, Безопасность
Бойцы "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника
ВСУ потеряли до 175 военных в зоне действий "Востока"