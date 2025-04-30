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Помощь Украине должна идти под руководством Европы, заявил Уолтц
Помощь Украине должна идти под руководством Европы, заявил Уолтц - РИА Новости, 30.04.2025
Помощь Украине должна идти под руководством Европы, заявил Уолтц
США дали понять, что будущая помощь Украине должна осуществляться под руководством Европы, заявил советник Белого дома по нацбезопасности Майк Уолтц в интервью... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T08:36:00+03:00
2025-04-30T08:36:00+03:00
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. США дали понять, что будущая помощь Украине должна осуществляться под руководством Европы, заявил советник Белого дома по нацбезопасности Майк Уолтц в интервью газете New York Post. "Мы дали понять, что помощь Украине в будущем должна осуществляться под руководством Европы", - отметил он. Газета New York Times со ссылкой на сторонников Киева в конгрессе 19 апреля писала, что власти США не ведут реальных обсуждений отправки новых пакетов военной помощи Киеву после того, как будут исчерпаны существующие. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, украина, сша, россия, майк уолтц, сергей лавров, нато
В мире, Украина, США, Россия, Майк Уолтц, Сергей Лавров, НАТО
Помощь Украине должна идти под руководством Европы, заявил Уолтц
Уолтц: США дали понять, что помощью Украине должна руководить Европа