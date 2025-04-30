https://ria.ru/20250430/spetsoperatsiya-2014483972.html

Спецоперация, 30 апреля: ВС России взяли под контроль Новое в ДНР

Спецоперация, 30 апреля: ВС России взяли под контроль Новое в ДНР - РИА Новости, 30.04.2025

Спецоперация, 30 апреля: ВС России взяли под контроль Новое в ДНР

Российские военные взяли под контроль населенный пункт Новое в Донбассе, ПВО сбила ночью 34 украинских БПЛА, три человека пострадали при ударах дронов по... РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T20:01:00+03:00

2025-04-30T20:01:00+03:00

2025-04-30T20:01:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

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александр хинштейн

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Российские военные взяли под контроль населенный пункт Новое в Донбассе, ПВО сбила ночью 34 украинских БПЛА, три человека пострадали при ударах дронов по пригороду курского Рыльска, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что мирная сделка должна заключаться с Украиной, а не с США. ВС России взяли под контроль Новое в ДонбассеРоссийские военные освободили населенный пункт Новое в ДНР, сообщило Минобороны РФ. ВСУ потеряли за сутки около 1430 военнослужащих. Поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, склады боеприпасов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 156 районах. Средствами ПВО уничтожены четыре управляемых авиационных бомбы JDAM и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, а также 125 беспилотников. ПВО сбила ночью 34 украинских БПЛА над РоссиейРоссийские средства ПВО за ночь уничтожили 34 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны РФ. Над Курской областью сбили 15 дронов, восемь - над Брянской, семь - над Орловской, три - над Владимирской и один - над Белгородской. Около 08.45 мск и около 13.40 мск над Белгородской областью были сбиты еще два БПЛА. Около 14.15 мск над регионом были уничтожены еще два дрона. Три человека пострадали после атаки БПЛА по курскому РыльскуТри человека пострадали при ударах украинских БПЛА по пригороду Рыльска Курской области, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн. "В результате ударов беспилотников по пригороду Рыльска повреждения получили три двухэтажных МКД (многоквартирных дома - ред.), один частный дом и здание детского сада. К сожалению, есть пострадавшие: 45-летнего мужчину и 21-летнюю девушку задело осколками разбитых стекол, у них диагностированы резано-ушибленные ранения головы, верхних и нижних конечностей. В настоящее время они находятся в Рыльской больнице, где им оказывается необходимая помощь", - написал он в Telegram-канале. Хинштейн уточнил, что еще один пострадавший, мужчина 1975 года рождения, от госпитализации отказался, врачи обработали у него поверхностные резаные раны руки и ноги. Также вследствие ударов в одном из многоквартирных домов загорелась кровля. К настоящему времени пожар уже потушен. Угрозы для соседних зданий нет. Песков: мирная сделка должна быть заключена не с США, а с УкраинойМирная сделка должна быть заключена Россией не с США, а с Украиной, заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков журналистам на просветительском марафоне "Знание". "Америка пытается выступить посредником, и мы благодарны Соединенным Штатам за эти поистине неистовые усилия", - добавил он. При этом Песков заявил, что Россия по-прежнему не слышала сигналов из Киева о готовности к диалогу с РФ без предварительных условий. Он также сказал, что для России предпочтительно мирное достижение целей специальной военной операции. ФСБ предотвратила теракт в ХМАО против российского военногоУроженец Украины и гражданин Белоруссии по заданию из Киева готовили теракт в Ханты-Мансийске против одного из военнослужащих добровольческого батальона Минобороны России, принимающего участие в специальной военной операции, сообщила ФСБ РФ. Уточняется, что при сборке указанными лицами самодельного взрывного устройства произошла непроизвольная детонация, в результате которой разрушены две квартиры многоэтажного жилого дома в Ханты-Мансийске. С травмами различной степени тяжести госпитализированы пять человек, в том числе готовившие теракт. Также задержан гражданин Молдавии, который привез компоненты для взрывчатки, отметило ведомство. Склад загорелся в Муроме после атаки БПЛАСкладское помещение загорелось в Муроме на площади 720 квадратных метров, открытое горение на пожаре ликвидировано, сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев. По его словам, причиной пожара стало падение украинского беспилотника. Губернатор уточнил, что дроны повредили два строения. В одном произошел пожар, он локализован. Второе пострадало незначительно, обошлось без возгораний. "В Муроме завершаются работы по проливке загоревшихся сооружений, открытый огонь ликвидирован, идет разбор сгоревших конструкций. Пожарные работают в штатном режиме. Пострадавших в результате возгорания нет", - написал Авдеев в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20250430/putin-2014473543.html

https://ria.ru/20250430/ukraina-2014431139.html

https://ria.ru/20250430/kiev-2014353228.html

https://ria.ru/20250430/zelenskiy-2014476703.html

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россия, украина, рыльск, дмитрий песков, александр хинштейн, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф