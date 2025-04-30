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Расчет "Куб-1" уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ в Херсонской области - РИА Новости, 30.04.2025
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05:03 30.04.2025
https://ria.ru/20250430/spetsoperatsiya-2014235152.html
Расчет "Куб-1" уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ в Херсонской области
Расчет "Куб-1" уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ в Херсонской области - РИА Новости, 30.04.2025
Расчет "Куб-1" уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ в Херсонской области
Расчет ударного высокоточного беспилотного летательного аппарата "Куб-1" группировки войск "Днепр" уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ в Херсонской области,... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T05:03:00+03:00
2025-04-30T05:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
херсонская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 30 апр - РИА Новости. Расчет ударного высокоточного беспилотного летательного аппарата "Куб-1" группировки войск "Днепр" уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ в Херсонской области, сообщили в Минобороны России. Военнослужащие подразделения БПЛА 18-й общевойсковой армии из состава группировки войск "Днепр" продолжают выполнять боевые задачи по уничтожению артиллерийских орудий, бронетехники, пунктов управления БПЛА и личного состава ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области. "По данным аэроразведки, подразделение БПЛА ВСУ было обнаружено в заброшенном доме, откуда неоднократно запускали как дроны-разведчики, так и FPV-дроны. После чего координаты цели были оперативно переданы на командный пункт БПЛА. Далее оператор произвел расчеты и настроил связь с бортом. За считанные минуты техники подготовили дрон, произвели пуск и точным попаданием уничтожили пункт управления БПЛА с живой силой противника на правом берегу Днепра", - говорится в сообщении. Высокоточный БПЛА "Куб-1" может барражировать в воздухе, обнаруживая цель, а затем атаковать ее из верхней полусферы вертикальным пикированием. Это позволяет уничтожать бронированную технику, пехоту ВСУ и различные артиллерийские орудия, в том числе западного производства. Это позволяет вести наступательные действия штурмовым подразделениям, лишая противника возможности нанести удар по группам пехоты, продвигающихся по открытым участкам местности, отметили в ведомстве.
https://ria.ru/20250430/spetsoperatsiya-2014235031.html
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херсонская область , вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Расчет "Куб-1" уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ в Херсонской области

Минобороны: ВС России уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в Херсонской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 30 апр - РИА Новости. Расчет ударного высокоточного беспилотного летательного аппарата "Куб-1" группировки войск "Днепр" уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ в Херсонской области, сообщили в Минобороны России.
Военнослужащие подразделения БПЛА 18-й общевойсковой армии из состава группировки войск "Днепр" продолжают выполнять боевые задачи по уничтожению артиллерийских орудий, бронетехники, пунктов управления БПЛА и личного состава ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области.
"По данным аэроразведки, подразделение БПЛА ВСУ было обнаружено в заброшенном доме, откуда неоднократно запускали как дроны-разведчики, так и FPV-дроны. После чего координаты цели были оперативно переданы на командный пункт БПЛА. Далее оператор произвел расчеты и настроил связь с бортом. За считанные минуты техники подготовили дрон, произвели пуск и точным попаданием уничтожили пункт управления БПЛА с живой силой противника на правом берегу Днепра", - говорится в сообщении.
Высокоточный БПЛА "Куб-1" может барражировать в воздухе, обнаруживая цель, а затем атаковать ее из верхней полусферы вертикальным пикированием. Это позволяет уничтожать бронированную технику, пехоту ВСУ и различные артиллерийские орудия, в том числе западного производства. Это позволяет вести наступательные действия штурмовым подразделениям, лишая противника возможности нанести удар по группам пехоты, продвигающихся по открытым участкам местности, отметили в ведомстве.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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