https://ria.ru/20250430/sotrudnichestvo-2014238524.html

ДВФУ и "Земля леопарда" договорились о сотрудничестве

ДВФУ и "Земля леопарда" договорились о сотрудничестве - РИА Новости, 30.04.2025

ДВФУ и "Земля леопарда" договорились о сотрудничестве

Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) и дирекция заповедников "Земля леопарда" займутся совместными научными исследованиями и подготовкой кадров для... РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T06:46:00+03:00

2025-04-30T06:46:00+03:00

2025-04-30T06:46:00+03:00

россия

приморский край

китай

борис коробец

дальневосточный федеральный университет

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ВЛАДИВОСТОК, 30 апр – РИА Новости. Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) и дирекция заповедников "Земля леопарда" займутся совместными научными исследованиями и подготовкой кадров для природоохранной отрасли, стороны подписали соответствующее соглашение, сообщили РИА Новости в ДВФУ. "Соглашение о долгосрочном сотрудничестве подписали Дальневосточный федеральный университет и дирекция заповедников "Земля леопарда". Документ предусматривает реализацию совместных проектов в области научных исследований, подготовки кадров и экопросвещения", - сообщил агентству представитель вуза. Собеседник отметил, что документ подписали директор "Земли леопарда" Виктор Бардюк и ректор Дальневосточного федерального университета Борис Коробец. "В рамках церемонии подписания соглашения также состоялось вручение ДВФУ сертификата и символа Хранителя леопарда. Вуз взял под опеку дальневосточного леопарда из дикой природы под номером Leo 125F. Имя самке леопарда выбрали голосованием среди студентов и сотрудников университета. По итогам голосования было решено назвать леопарда Афиной", - добавил представитель вуза. Нацпарк "Земля леопарда" - место обитания дальневосточного леопарда, самой редкой крупной кошки в мире. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке территории Китая, у границы с Россией. Также несколько особей были замечены у границы с КНДР. Основная часть популяции живет в нацпарке. Также на "Земле леопарда" самая высокая плотность краснокнижного амурского тигра среди особо охраняемых природных территорий в России.

https://ria.ru/20250224/primore-2001192526.html

россия

приморский край

китай

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россия, приморский край, китай, борис коробец, дальневосточный федеральный университет