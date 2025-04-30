ДВФУ и "Земля леопарда" договорились о сотрудничестве
ДВФУ и "Земля леопарда" заключили соглашение о сотрудничестве
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкЗдание Дальневосточного федерального университета
Здание Дальневосточного федерального университета. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 30 апр – РИА Новости. Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) и дирекция заповедников "Земля леопарда" займутся совместными научными исследованиями и подготовкой кадров для природоохранной отрасли, стороны подписали соответствующее соглашение, сообщили РИА Новости в ДВФУ.
"Соглашение о долгосрочном сотрудничестве подписали Дальневосточный федеральный университет и дирекция заповедников "Земля леопарда". Документ предусматривает реализацию совместных проектов в области научных исследований, подготовки кадров и экопросвещения", - сообщил агентству представитель вуза.
Собеседник отметил, что документ подписали директор "Земли леопарда" Виктор Бардюк и ректор Дальневосточного федерального университета Борис Коробец.
"В рамках церемонии подписания соглашения также состоялось вручение ДВФУ сертификата и символа Хранителя леопарда. Вуз взял под опеку дальневосточного леопарда из дикой природы под номером Leo 125F. Имя самке леопарда выбрали голосованием среди студентов и сотрудников университета. По итогам голосования было решено назвать леопарда Афиной", - добавил представитель вуза.
Нацпарк "Земля леопарда" - место обитания дальневосточного леопарда, самой редкой крупной кошки в мире. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке территории Китая, у границы с Россией. Также несколько особей были замечены у границы с КНДР. Основная часть популяции живет в нацпарке. Также на "Земле леопарда" самая высокая плотность краснокнижного амурского тигра среди особо охраняемых природных территорий в России.
Отдыхающие на "ледяных шезлонгах" ларги попали на видео в Приморье
24 февраля, 04:36