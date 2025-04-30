https://ria.ru/20250430/sobyanin-2015077986.html
Московские клумбы украсили 4,2 млн виол и 15 млн тюльпанов
Московские клумбы украсили 4,2 млн виол и 15 млн тюльпанов - РИА Новости, 05.05.2025
Московские клумбы украсили 4,2 млн виол и 15 млн тюльпанов
Московские клумбы украсили 4,2 миллиона виол и 15 миллионов тюльпанов, город подготовили к летнему сезону в рамках месячника благоустройства, сообщил мэр... РИА Новости, 05.05.2025
2025-04-30T15:20:00+03:00
2025-04-30T15:20:00+03:00
2025-05-05T15:20:00+03:00
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Московские клумбы украсили 4,2 миллиона виол и 15 миллионов тюльпанов, город подготовили к летнему сезону в рамках месячника благоустройства, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге. "Переменчивая апрельская погода не помешала нашей ежегодной генеральной уборке. В течение месяца сотрудники городских коммунальных служб наводили порядок на улицах города. А 19 и 26 апреля на помощь им вышли москвичи, принявшие участие в общегородских субботниках... Клумбы украсили 4,2 миллиона виол и начинают цвести 15 миллионов тюльпанов. Привели в порядок парковые территории и зеленые зоны", - написал Собянин. Он отметил, что от зимней пыли отмыли фасады жилых домов и административных зданий. Где это было необходимо, отремонтировали цоколи, входные двери подъездов, крыльца и лестницы входных групп. Специалисты привели в порядок территории городских учреждений и предприятий, строительные площадки, центральные тепловые пункты, газораспределительные пункты, трансформаторные подстанции, во дворах промыли детские игровые комплексы и оборудование на спортивных площадках. "Особое внимание - дорожно-транспортной инфраструктуре. Провели несколько промывок специальным моющим средством всех дорог и тротуаров. Начали обновлять разметку. Тщательно были промыты транспортные тоннели, эстакады и мосты, подземные и надземные пешеходные переходы. Подготовили к сезону летней навигации набережные и причалы. Привели в порядок дорожные знаки и указатели, остановки общественного транспорта, барьерные ограждения, шумозащитные экраны. Промыли уличные фонари и при необходимости отремонтировали их элементы", - уточнил мэр. Собянин добавил, что после тщательной подготовки, включающей чистку, проверку инженерных систем и наладку оборудования, скоро вновь заработают московские фонтаны. На субботниках горожане помогли прогрести газоны и подготовить клумбы к высадке цветов. -0-
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городское хозяйство москвы, сергей собянин, москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Сергей Собянин, Москва
Московские клумбы украсили 4,2 млн виол и 15 млн тюльпанов
Собянин: московские клумбы украсили 4,2 млн виол и 15 млн тюльпанов
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Московские клумбы украсили 4,2 миллиона виол и 15 миллионов тюльпанов, город подготовили к летнему сезону в рамках месячника благоустройства, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.
"Переменчивая апрельская погода не помешала нашей ежегодной генеральной уборке. В течение месяца сотрудники городских коммунальных служб наводили порядок на улицах города. А 19 и 26 апреля на помощь им вышли москвичи, принявшие участие в общегородских субботниках... Клумбы украсили 4,2 миллиона виол и начинают цвести 15 миллионов тюльпанов. Привели в порядок парковые территории и зеленые зоны", - написал Собянин.
Он отметил, что от зимней пыли отмыли фасады жилых домов и административных зданий. Где это было необходимо, отремонтировали цоколи, входные двери подъездов, крыльца и лестницы входных групп. Специалисты привели в порядок территории городских учреждений и предприятий, строительные площадки, центральные тепловые пункты, газораспределительные пункты, трансформаторные подстанции, во дворах промыли детские игровые комплексы и оборудование на спортивных площадках.
"Особое внимание - дорожно-транспортной инфраструктуре. Провели несколько промывок специальным моющим средством всех дорог и тротуаров. Начали обновлять разметку. Тщательно были промыты транспортные тоннели, эстакады и мосты, подземные и надземные пешеходные переходы. Подготовили к сезону летней навигации набережные и причалы. Привели в порядок дорожные знаки и указатели, остановки общественного транспорта, барьерные ограждения, шумозащитные экраны. Промыли уличные фонари и при необходимости отремонтировали их элементы", - уточнил мэр.
Собянин добавил, что после тщательной подготовки, включающей чистку, проверку инженерных систем и наладку оборудования, скоро вновь заработают московские фонтаны. На субботниках горожане помогли прогрести газоны и подготовить клумбы к высадке цветов. -0-