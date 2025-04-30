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Шойгу призвал не допустить превращения Сирии в источник террора в регионе - РИА Новости, 30.04.2025
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20:26 30.04.2025
https://ria.ru/20250430/siriya-2014490248.html
Шойгу призвал не допустить превращения Сирии в источник террора в регионе
Шойгу призвал не допустить превращения Сирии в источник террора в регионе - РИА Новости, 30.04.2025
Шойгу призвал не допустить превращения Сирии в источник террора в регионе
Россия настроена на тесное взаимодействие с партнерами по БРИКС в интересах стабилизации ситуации в Сирии и недопущения превращения этой страны в источник... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T20:26:00+03:00
2025-04-30T20:26:00+03:00
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Россия настроена на тесное взаимодействие с партнерами по БРИКС в интересах стабилизации ситуации в Сирии и недопущения превращения этой страны в источник террористической угрозы для всего региона, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. "Настроены на тесное взаимодействие с партнерами по БРИКС в интересах комплексной и устойчивой стабилизации ситуации в Сирии. Выступаем в поддержку суверенитета, единства, территориальной целостности данной страны и оказания необходимого содействия новым властям в преодолении вызовов переходного периода", - сказал Шойгу в видеоформате на II сессии заседания высоких представителей государств БРИКС, курирующих вопросы безопасности, которая проходит в столице Бразилии. Видео участникам заседания было представлено делегацией Совета безопасности РФ. "Необходимо, чтобы все страны, обладающие влиянием в сирийских делах, избегали шагов, которые могут спровоцировать дестабилизацию обстановки, и координировали свои усилия в целях устойчивой нормализации ситуации. Мы всегда выступали против того, чтобы территория Сирии использовалась в качестве арены для геополитического соперничества и сведения счетов между различными государствами. В наших общих интересах не допустить ее превращения в источник террористической угрозы для всего региона", - подчеркнул Шойгу.
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в мире, россия, сирия, бразилия, сергей шойгу, брикс
В мире, Россия, Сирия, Бразилия, Сергей Шойгу, БРИКС
Шойгу призвал не допустить превращения Сирии в источник террора в регионе

Шойгу: Россия настроена на тесное взаимодействие с партнерами по БРИКС в Сирии

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкСергей Шойгу
Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости / POOL
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Сергей Шойгу. Архивное фото
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Россия настроена на тесное взаимодействие с партнерами по БРИКС в интересах стабилизации ситуации в Сирии и недопущения превращения этой страны в источник террористической угрозы для всего региона, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.
«
"Настроены на тесное взаимодействие с партнерами по БРИКС в интересах комплексной и устойчивой стабилизации ситуации в Сирии. Выступаем в поддержку суверенитета, единства, территориальной целостности данной страны и оказания необходимого содействия новым властям в преодолении вызовов переходного периода", - сказал Шойгу в видеоформате на II сессии заседания высоких представителей государств БРИКС, курирующих вопросы безопасности, которая проходит в столице Бразилии. Видео участникам заседания было представлено делегацией Совета безопасности РФ.
«
"Необходимо, чтобы все страны, обладающие влиянием в сирийских делах, избегали шагов, которые могут спровоцировать дестабилизацию обстановки, и координировали свои усилия в целях устойчивой нормализации ситуации. Мы всегда выступали против того, чтобы территория Сирии использовалась в качестве арены для геополитического соперничества и сведения счетов между различными государствами. В наших общих интересах не допустить ее превращения в источник террористической угрозы для всего региона", - подчеркнул Шойгу.
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