https://ria.ru/20250430/siriya-2014490248.html

Шойгу призвал не допустить превращения Сирии в источник террора в регионе

Шойгу призвал не допустить превращения Сирии в источник террора в регионе - РИА Новости, 30.04.2025

Шойгу призвал не допустить превращения Сирии в источник террора в регионе

Россия настроена на тесное взаимодействие с партнерами по БРИКС в интересах стабилизации ситуации в Сирии и недопущения превращения этой страны в источник... РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T20:26:00+03:00

2025-04-30T20:26:00+03:00

2025-04-30T20:26:00+03:00

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Россия настроена на тесное взаимодействие с партнерами по БРИКС в интересах стабилизации ситуации в Сирии и недопущения превращения этой страны в источник террористической угрозы для всего региона, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. "Настроены на тесное взаимодействие с партнерами по БРИКС в интересах комплексной и устойчивой стабилизации ситуации в Сирии. Выступаем в поддержку суверенитета, единства, территориальной целостности данной страны и оказания необходимого содействия новым властям в преодолении вызовов переходного периода", - сказал Шойгу в видеоформате на II сессии заседания высоких представителей государств БРИКС, курирующих вопросы безопасности, которая проходит в столице Бразилии. Видео участникам заседания было представлено делегацией Совета безопасности РФ. "Необходимо, чтобы все страны, обладающие влиянием в сирийских делах, избегали шагов, которые могут спровоцировать дестабилизацию обстановки, и координировали свои усилия в целях устойчивой нормализации ситуации. Мы всегда выступали против того, чтобы территория Сирии использовалась в качестве арены для геополитического соперничества и сведения счетов между различными государствами. В наших общих интересах не допустить ее превращения в источник террористической угрозы для всего региона", - подчеркнул Шойгу.

https://ria.ru/20250429/briks-2014206253.html

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в мире, россия, сирия, бразилия, сергей шойгу, брикс