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Швейцария хочет усилить свое влияние на Африканский банк развития - РИА Новости, 30.04.2025
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12:38 30.04.2025
https://ria.ru/20250430/shvejtsarija-2014317077.html
Швейцария хочет усилить свое влияние на Африканский банк развития
Швейцария хочет усилить свое влияние на Африканский банк развития - РИА Новости, 30.04.2025
Швейцария хочет усилить свое влияние на Африканский банк развития
Власти Швейцарии хотят инвестировать 1,89 миллиарда долларов в Африканский банк развития (АБР), чтобы "усилить свое влияние" в нём, говорится в опубликованном... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T12:38:00+03:00
2025-04-30T12:38:00+03:00
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ЖЕНЕВА, 30 апр - РИА Новости. Власти Швейцарии хотят инвестировать 1,89 миллиарда долларов в Африканский банк развития (АБР), чтобы "усилить свое влияние" в нём, говорится в опубликованном заявлении на сайте Федерального совета страны. "Федеральный совет хотел бы, чтобы Швейцария участвовала в увеличении оборотного капитала Африканского банка развития (АБР). Он предлагает парламенту утвердить для этой цели обязательственный кредит в размере 1,56 миллиарда франков (около 1,89 млрд долларов - ред.). Такое решение он принял на своем заседании 30 апреля. Таким образом, Швейцария укрепит свое влияние в АБР, внося вклад в устойчивое и инклюзивное экономическое развитие в Африке", - сказано в документе. Уточняется, что эти средства представляют собой кредиты под условные обязательства, которые могут быть запрошены только в исключительных обстоятельствах, чего еще никогда не было. Парламент должен ещё утвердить это решение.
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швейцария, в мире
Швейцария, В мире
Швейцария хочет усилить свое влияние на Африканский банк развития

Власти Швейцарии хотят инвестировать $1,89 миллиарда в Африканский банк развития

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкБерн
Берн - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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ЖЕНЕВА, 30 апр - РИА Новости. Власти Швейцарии хотят инвестировать 1,89 миллиарда долларов в Африканский банк развития (АБР), чтобы "усилить свое влияние" в нём, говорится в опубликованном заявлении на сайте Федерального совета страны.
«
"Федеральный совет хотел бы, чтобы Швейцария участвовала в увеличении оборотного капитала Африканского банка развития (АБР). Он предлагает парламенту утвердить для этой цели обязательственный кредит в размере 1,56 миллиарда франков (около 1,89 млрд долларов - ред.). Такое решение он принял на своем заседании 30 апреля. Таким образом, Швейцария укрепит свое влияние в АБР, внося вклад в устойчивое и инклюзивное экономическое развитие в Африке", - сказано в документе.
Уточняется, что эти средства представляют собой кредиты под условные обязательства, которые могут быть запрошены только в исключительных обстоятельствах, чего еще никогда не было.
Парламент должен ещё утвердить это решение.
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