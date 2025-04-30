https://ria.ru/20250430/shoygu-2014430449.html
Шойгу рассказал о работе России и США по снижению стратегических рисков
Шойгу рассказал о работе России и США по снижению стратегических рисков - РИА Новости, 30.04.2025
Шойгу рассказал о работе России и США по снижению стратегических рисков
Россия продолжает доводить до США необходимость совместной работы по комплексному снижению стратегических рисков, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T17:23:00+03:00
2025-04-30T17:23:00+03:00
2025-04-30T17:52:00+03:00
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Россия продолжает доводить до США необходимость совместной работы по комплексному снижению стратегических рисков, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу."Сегодня продолжаем последовательно доводить до американцев необходимость проведения совместной работы по комплексному снижению стратегических рисков, что призвано позитивно отразиться на состоянии международной безопасности", - сказал Шойгу на сессии заседания высоких представителей государств БРИКС, курирующих вопросы безопасности, которая проходит в столице Бразилии городе Бразилиа.
https://ria.ru/20250430/shoygu-2014431054.html
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россия, сша, бразилия, сергей шойгу, брикс, в мире
Россия, США, Бразилия, Сергей Шойгу, БРИКС, В мире
Шойгу рассказал о работе России и США по снижению стратегических рисков
Шойгу: Россия доводит до США важность работы по снижению стратегических рисков