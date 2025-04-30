https://ria.ru/20250430/severnyearkticheskiekonvoi-2014324785.html

Подвиг моряков Северных конвоев

Подвиг моряков Северных конвоев - РИА Новости, 30.04.2025

Подвиг моряков Северных конвоев

Арктические, Северные, Полярные — у союзных конвоев в рамках ленд-лиза, шедших морями Северного Ледовитого океанов, было много названий. Прорываясь через льды, атаки немецких подлодок и налеты авиации, в северные порты СССР было доставлено около 4 млн. тонн жизненно необходимых грузов. О бессмертном подвиге советских и иностранных моряков.

2025-04-30T15:30:00+03:00

2025-04-30T15:30:00+03:00

2025-04-30T15:28:00+03:00

история русского флота

подкаст

ссср

северный ледовитый океан

уинстон черчилль

франклин рузвельт

иосиф сталин (джугашвили)

северный флот вмф россии

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Подвиг моряков Северных конвоев Арктические, Северные, Полярные — у союзных конвоев в рамках ленд-лиза, шедших морями Северного Ледовитого океанов, было много названий. Прорываясь через льды, атаки немецких подлодок и налеты авиации, в северные порты СССР было доставлено около 4 млн. тонн жизненно необходимых грузов. О бессмертном подвиге советских и иностранных моряков. audio/mpeg

Подвиг моряков Северных конвоев Арктические, Северные, Полярные — у союзных конвоев в рамках ленд-лиза, шедших морями Северного Ледовитого океанов, было много названий. Прорываясь через льды, атаки немецких подлодок и налеты авиации, в северные порты СССР было доставлено около 4 млн. тонн жизненно необходимых грузов. О бессмертном подвиге советских и иностранных моряков. audio/mpeg

Генеральный спонсор — Банк ВТБ.1 августа 1941 года в порт Архангельска пришел первый союзный северный конвой "Дервиш". Когда президента США Франклина Рузвельта и премьера-министра Великобритании Уинстона Черчилля сообщили Иосифу Сталину о готовности помочь СССР? Из каких судов состояли конвои, и как их защищали? Почему конвой PQ-17 вошел в историю, как одна из самых трагичных морских операций Второй мировой войны? Черчилль назвал северный маршрут "худшим в мире", а участники вспоминали, что "море горело" вокруг них. Что капитан Анатолий Сахаров вспоминал об атаке на пароход "Сталинград", и как команде лесовоза "Старый большевик" удалось спасти погибающее судно. "Золотые клещи" и "волчьей стаи": что из себя представляли тактические приемы немецких подлодок и авиации.Эксперты эпизода:_____Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:Яндекс.МузыкаApple PodcastsCastboxВКСкачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста._____Сценарий эпизода: Екатерина КудрявцеваЗвукорежиссер: Всеволод БорисовГолоса эпизода: Артем БуфтякРеклама, Банк ВТБ (ПАО), ИНН 7702070139, erid:F7NfYUJCUneRJTwmQ3fw

ссср

северный ледовитый океан

мурманск

архангельск

северодвинск

великобритания

сша

канада

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