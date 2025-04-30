https://ria.ru/20250430/severnyearkticheskiekonvoi-2014324785.html
Подвиг моряков Северных конвоев
Подвиг моряков Северных конвоев - РИА Новости, 30.04.2025
Подвиг моряков Северных конвоев
Арктические, Северные, Полярные — у союзных конвоев в рамках ленд-лиза, шедших морями Северного Ледовитого океанов, было много названий. Прорываясь через льды, атаки немецких подлодок и налеты авиации, в северные порты СССР было доставлено около 4 млн. тонн жизненно необходимых грузов. О бессмертном подвиге советских и иностранных моряков.
2025-04-30T15:30:00+03:00
2025-04-30T15:30:00+03:00
2025-04-30T15:28:00+03:00
история русского флота
подкаст
ссср
северный ледовитый океан
уинстон черчилль
франклин рузвельт
иосиф сталин (джугашвили)
северный флот вмф россии
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Подвиг моряков Северных конвоев
Арктические, Северные, Полярные — у союзных конвоев в рамках ленд-лиза, шедших морями Северного Ледовитого океанов, было много названий. Прорываясь через льды, атаки немецких подлодок и налеты авиации, в северные порты СССР было доставлено около 4 млн. тонн жизненно необходимых грузов. О бессмертном подвиге советских и иностранных моряков.
audio/mpeg
Подвиг моряков Северных конвоев
Арктические, Северные, Полярные — у союзных конвоев в рамках ленд-лиза, шедших морями Северного Ледовитого океанов, было много названий. Прорываясь через льды, атаки немецких подлодок и налеты авиации, в северные порты СССР было доставлено около 4 млн. тонн жизненно необходимых грузов. О бессмертном подвиге советских и иностранных моряков.
audio/mpeg
Генеральный спонсор — Банк ВТБ.1 августа 1941 года в порт Архангельска пришел первый союзный северный конвой "Дервиш". Когда президента США Франклина Рузвельта и премьера-министра Великобритании Уинстона Черчилля сообщили Иосифу Сталину о готовности помочь СССР? Из каких судов состояли конвои, и как их защищали? Почему конвой PQ-17 вошел в историю, как одна из самых трагичных морских операций Второй мировой войны? Черчилль назвал северный маршрут "худшим в мире", а участники вспоминали, что "море горело" вокруг них. Что капитан Анатолий Сахаров вспоминал об атаке на пароход "Сталинград", и как команде лесовоза "Старый большевик" удалось спасти погибающее судно. "Золотые клещи" и "волчьей стаи": что из себя представляли тактические приемы немецких подлодок и авиации.Эксперты эпизода:_____Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:Яндекс.МузыкаApple PodcastsCastboxВКСкачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста._____Сценарий эпизода: Екатерина КудрявцеваЗвукорежиссер: Всеволод БорисовГолоса эпизода: Артем БуфтякРеклама, Банк ВТБ (ПАО), ИНН 7702070139, erid:F7NfYUJCUneRJTwmQ3fw
ссср
северный ледовитый океан
мурманск
архангельск
северодвинск
великобритания
сша
канада
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подкаст, ссср, северный ледовитый океан, уинстон черчилль, франклин рузвельт, иосиф сталин (джугашвили), северный флот вмф россии, мурманск, архангельск, северодвинск, подводная лодка, ленд-лиз, великобритания, сша, канада, великая отечественная война (1941-1945), аудио
История русского флота, Подкаст, СССР, Северный Ледовитый океан, Уинстон Черчилль, Франклин Рузвельт, Иосиф Сталин (Джугашвили), Северный флот ВМФ России, Мурманск, Архангельск, Северодвинск, Подводная лодка, ленд-лиз, Великобритания, США, Канада, Великая Отечественная война (1941-1945)
Подвиг моряков Северных конвоев
Арктические, Северные, Полярные — у союзных конвоев в рамках ленд-лиза, шедших морями Северного Ледовитого океанов, было много названий. Прорываясь через льды, атаки немецких подлодок и налеты авиации, в северные порты СССР было доставлено около 4 млн. тонн жизненно необходимых грузов. О бессмертном подвиге советских и иностранных моряков.