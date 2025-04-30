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США расширили санкции против иранской нефти, заявил Рубио - РИА Новости, 30.04.2025
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18:10 30.04.2025
https://ria.ru/20250430/sanktsii-2014446435.html
США расширили санкции против иранской нефти, заявил Рубио
США расширили санкции против иранской нефти, заявил Рубио - РИА Новости, 30.04.2025
США расширили санкции против иранской нефти, заявил Рубио
США на фоне переговоров о ядерной сделке с Тегераном расширили санкции против иранской нефти и суден, якобы использующихся для ее перевозки, заявил в среду... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T18:10:00+03:00
2025-04-30T18:10:00+03:00
в мире
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тегеран (город)
марко рубио
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аббас аракчи
ситуация вокруг "ядерного досье" ирана
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ВАШИНГТОН, 30 апр - РИА Новости. США на фоне переговоров о ядерной сделке с Тегераном расширили санкции против иранской нефти и суден, якобы использующихся для ее перевозки, заявил в среду госсекретарь США Марко Рубио. "Сегодня государственный департамент вводит санкции против семи организаций, занимающихся торговлей иранскими нефтепродуктами и нефтехимической продукцией, и определяет два судна как заблокированную собственность. Президент (США Дональд Трамп) намерен свести незаконный экспорт нефти и нефтехимической продукции Ирана, включая экспорт в Китай, к нулю в рамках своей кампании максимального давления", - говорится в заявлении Рубио. Также под американские санкции попали две компании и два связанных с ними судна, якобы участвующие в логистической цепочке перевозки иранской нефти, добавил госсекретарь США. Третий раунд непрямых переговоров Ирана и США с участием главы МИД Ирана Аббаса Аракчи и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, а также технических групп обеих сторон прошел в Омане 26 апреля. По их итогам иранский министр заявил, что доволен ходом переговоров, хотя противоречия стран как по деталям сделки по иранской ядерной программе, так и по общим положениям сохраняются. Следующий раунд, как заявлял МИД Омана, должен состояться 3 мая. При этом иранская сторона отметила, что оманские власти определят как место, так и время проведения ирано-американских консультаций. Портал Axios сообщал, что четвертый раунд может пройти в Риме 3 мая. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы исламской республики. Соединенные Штаты в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против руководства в Тегеране. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
https://ria.ru/20250408/ssha-2010099041.html
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в мире, сша, иран, тегеран (город), марко рубио, дональд трамп, аббас аракчи, ситуация вокруг "ядерного досье" ирана
В мире, США, Иран, Тегеран (город), Марко Рубио, Дональд Трамп, Аббас Аракчи, Ситуация вокруг "ядерного досье" Ирана
США расширили санкции против иранской нефти, заявил Рубио

Рубио: США расширили санкции против иранской нефти и судов, якобы перевозящих ее

© AP Photo / Julien de RosaГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© AP Photo / Julien de Rosa
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 30 апр - РИА Новости. США на фоне переговоров о ядерной сделке с Тегераном расширили санкции против иранской нефти и суден, якобы использующихся для ее перевозки, заявил в среду госсекретарь США Марко Рубио.
«
"Сегодня государственный департамент вводит санкции против семи организаций, занимающихся торговлей иранскими нефтепродуктами и нефтехимической продукцией, и определяет два судна как заблокированную собственность. Президент (США Дональд Трамп) намерен свести незаконный экспорт нефти и нефтехимической продукции Ирана, включая экспорт в Китай, к нулю в рамках своей кампании максимального давления", - говорится в заявлении Рубио.
Женщина проходит мимо граффити в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
США пригрозили Ирану жесткими санкциями при отсутствии ядерной сделки
8 апреля, 18:37
Также под американские санкции попали две компании и два связанных с ними судна, якобы участвующие в логистической цепочке перевозки иранской нефти, добавил госсекретарь США.
Третий раунд непрямых переговоров Ирана и США с участием главы МИД Ирана Аббаса Аракчи и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, а также технических групп обеих сторон прошел в Омане 26 апреля. По их итогам иранский министр заявил, что доволен ходом переговоров, хотя противоречия стран как по деталям сделки по иранской ядерной программе, так и по общим положениям сохраняются. Следующий раунд, как заявлял МИД Омана, должен состояться 3 мая. При этом иранская сторона отметила, что оманские власти определят как место, так и время проведения ирано-американских консультаций. Портал Axios сообщал, что четвертый раунд может пройти в Риме 3 мая.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы исламской республики. Соединенные Штаты в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против руководства в Тегеране. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
Глава МИД Ирана раскрыл детали переговоров с США
19 апреля, 18:16
 
В миреСШАИранТегеран (город)Марко РубиоДональд ТрампАббас АракчиСитуация вокруг "ядерного досье" Ирана
 
 
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