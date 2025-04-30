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Кандидат в президенты Румынии призвал доказать США возможность демократии - РИА Новости, 30.04.2025
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19:41 30.04.2025
https://ria.ru/20250430/rumyniya-2014478530.html
Кандидат в президенты Румынии призвал доказать США возможность демократии
Кандидат в президенты Румынии призвал доказать США возможность демократии - РИА Новости, 30.04.2025
Кандидат в президенты Румынии призвал доказать США возможность демократии
Кандидат в президенты Румынии Виктор Понта заявила в интервью агентству Bloomberg, что на предстоящем голосовании страна должна доказать США способность... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T19:41:00+03:00
2025-04-30T19:41:00+03:00
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Кандидат в президенты Румынии Виктор Понта заявила в интервью агентству Bloomberg, что на предстоящем голосовании страна должна доказать США способность организовать "свободные и демократические выборы". Президентские выборы в Румынии запланированы на 4 мая. Если возникнет необходимость проведения второго тура, то он пройдет 18 мая. Эти выборы связаны с самым громким политическим скандалом в Румынии, поскольку президент в стране должен был появиться еще до конца прошлого года, во второй тур тогда вышли прозападный политик Елена Ласкони и независимый кандидат Кэлин Джеорджеску, однако конституционный суд страны отменил итоги голосования. Более того, лидера гонки Джеорждеску к повторным выборам ЦИК решил не допускать вовсе, несмотря на массовые протесты его сторонников. &quot;Важнее всего в ближайшие дни доказать американской администрации, что мы способны организовать свободные и демократические выборы, потому что они всё еще сомневаются в этом&quot;, - заявил Понта.Кандидат назвал "ясным предупреждением" румынским властям заявление американского посольства в Бухаресте в соцсетях о том, что на выборах следует воздержаться от "цензурирования оппонентов". В выборах президента Румынии участвуют 11 кандидатов. По данным опросов, наибольшее количество голосов могут набрать лидер националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион, мэр Бухареста Никушор Дан, кандидат от правящей оппозиции Крин Антонеску, а также экс-премьер Виктор Понта.
https://ria.ru/20250430/rumyniya-2014341201.html
https://ria.ru/20250425/rumyniya-2013475283.html
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в мире, румыния, бухарест, сша, виктор понта, кэлин джеорджеску
В мире, Румыния, Бухарест, США, Виктор Понта, Кэлин Джеорджеску
Кандидат в президенты Румынии призвал доказать США возможность демократии

Кандидат Понта: надо доказать США, что страна способна на честные выборы

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкКандидат в президенты Румынии Виктор Понта
Кандидат в президенты Румынии Виктор Понта - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Кандидат в президенты Румынии Виктор Понта. Архивное фото
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Кандидат в президенты Румынии Виктор Понта заявила в интервью агентству Bloomberg, что на предстоящем голосовании страна должна доказать США способность организовать "свободные и демократические выборы".
Президентские выборы в Румынии запланированы на 4 мая. Если возникнет необходимость проведения второго тура, то он пройдет 18 мая. Эти выборы связаны с самым громким политическим скандалом в Румынии, поскольку президент в стране должен был появиться еще до конца прошлого года, во второй тур тогда вышли прозападный политик Елена Ласкони и независимый кандидат Кэлин Джеорджеску, однако конституционный суд страны отменил итоги голосования. Более того, лидера гонки Джеорждеску к повторным выборам ЦИК решил не допускать вовсе, несмотря на массовые протесты его сторонников.
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"Важнее всего в ближайшие дни доказать американской администрации, что мы способны организовать свободные и демократические выборы, потому что они всё еще сомневаются в этом", - заявил Понта.

Кандидат назвал "ясным предупреждением" румынским властям заявление американского посольства в Бухаресте в соцсетях о том, что на выборах следует воздержаться от "цензурирования оппонентов".
В выборах президента Румынии участвуют 11 кандидатов. По данным опросов, наибольшее количество голосов могут набрать лидер националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион, мэр Бухареста Никушор Дан, кандидат от правящей оппозиции Крин Антонеску, а также экс-премьер Виктор Понта.
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