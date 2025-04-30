https://ria.ru/20250430/rostovkreml-2014092533.html

Райский сад или Райгород: зачем ехать в Ростов Великий

Райский сад или Райгород: зачем ехать в Ростов Великий - РИА Новости, 30.04.2025

Райский сад или Райгород: зачем ехать в Ростов Великий

Город с необычным кремлем, старинными церквями и росписями, колокольными перезвонами, особой плодородной землей, плодовыми садами и со своими пряными ароматами... РИА Новости, 30.04.2025

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Город с необычным кремлем, старинными церквями и росписями, колокольными перезвонами, особой плодородной землей, плодовыми садами и со своими пряными ароматами – все это Ростов, который в 2024 году вновь стал официально называться Великим. В средние века здесь располагался центр могущественной Ростовской епархии, владения которой распространялись от современной Нижегородской области до Великого Устюга, Вологды и Перми.Сегодня этот город – одна главных красот знаменитого Золотого кольца, куда хочется приезжать, чтобы наслаждаться пением птиц в митрополичьем саду и любоваться отражением древних строений в зеркале воды. Красиво здесь в любое время года, но весной, сразу после Пасхи, когда начинают цвести деревья, а на знаменитой ростовской звоннице исполняют специальные праздничные перезвоны, царит особая атмосфера.Ростовский кремль – не совсем кремль. В том смысле, что строился он не как оборонительная крепость, а как резиденция церковного иерарха. Во второй половине XVII века по замыслу митрополита Ионы Сысоевича возводили райский город на земле. Человеком он был известным и влиятельным, деятельным, в том числе, и в вопросах строительства. Он задумал на ростовской земле сотворить библейский сад, окруженный стенами с башнями и прудом в центре."В нашем кремле стены строились не для того, чтобы обороняться, а потому, что райский город должен быть окружен стеной с четырех сторон. На каждой стене расположено по три башни и по трое ворот. Все это – не просто цифры, а христианские символы. А в центре был вырыт пруд. Мы видим здания кремля, то есть мир земной, и их отражение в зеркале воды – мир небесный", – объясняет кандидат искусствоведения и заведующая экспозиционно-выставочным отделом музея-заповедника "Ростовский кремль" Ирина Зубец. Интересно, что "Райгородом" называли Ростов Великий и в советские 1960-ые годы. Но с раем это, конечно же, никак не было связано, а просто означало "районный центр".Город пряных трав и чеснока"Ростов занимает необычное положение. В отличие от "нормальных" древнерусских городов он основан не на высоком берегу реки, подальше от влаги и так, чтобы врагам было его сложно взять, а на низком, топком болоте", – рассказывает Ирина Зубец. Кажется, этим странными и неочевидным решением предков ростовцы и ростовны (а именно так нужно называть жителей этого города) особенно гордятся.Ростов Великий стоит на берегу пресноводного озера Неро, дно которого и берега содержат плодородные почвы. "Для того, чтобы здесь выжить, жители превратили минусы в плюсы и стали заниматься сельским хозяйством. Наша заболоченная местность – не просто болотное сырье. У нас здесь залежи сапропели, то есть перегнившего ила. Это прекрасное органическое удобрение, которое повышает урожайность в разы. Эти земли располагаются полосой около 100 метров вдоль озера Неро. Крестьяне испокон веков этим пользовались и прямо на берегу разбивали огороды", – рассказывает Ирина.Даже Петр Первый, приехав в Ростов, был настолько удивлен уровнем развития агрокультуры, что отправлял местных крестьян наравне с кораблестроителями совершенствовать свои навыки в Голландию. А жители, рассказывает Ирина Зубец, получали со своих огородов хороший доход – уже в XVIII веке жили преимущественно в каменных двухэтажных домах, что было показателем зажиточной жизни.Выращивали в основном пряные травы – это позволяло с небольших по площади земель собирать хороший урожай. Одной только мяты здесь разводили более 40 видов и продавали ее в Европу. Судить об ассортименте можно по записям, датированным второй половиной XVII века. Помимо мяты сажали котовник, шалфей, фенхель, пижму бальзамическую, тархуны, тимьяны. Все это шло не только на экспорт, для себя делали ароматный сбитень и травяные настои. В средние века на территории кремля располагался и монастырь. Так что подбор трав был неслучайным: грамотные и образованные монахи, в распоряжении которых были самые разные книги, занимались врачеванием.Сегодня часть этих трав продолжают выращивать сотрудники музея "Ростовский кремль" в восстановленном в конце 1990-х годов митрополичьем саду. Он примыкает к территории кремля, благодаря расположению стен, которые закрывают его от ветров и отражают солнце, здесь создается особый микроклимат с температурой на несколько градусов выше. Это ощущается сразу же, как только пересекаешь границу с садом – и тише, и теплее, и атмосфера какая-то особенная."Ростовские крестьяне под теплые грядки делали ограждения, закладывали туда камни в качестве дренажа, стелили слой прошлогодней листвы, которая дает тепло при перегнивании, а потом уже засыпали слой почвы. При необходимости укрывали рассаду специально сплетенными матам из тростника", – рассказывает Ирина Зубец.Как и в старину, сегодня в саду выращивают арбузы и дыни, они вырастают небольшого размера, но созревают. Помимо аптекарского огорода здесь разбит плодово-ягодный сад с яблонями и грушами, сливами и вишнями, кустами ягод. Есть даже и виноград, и грецкий орех. Деревья сажали все, которые "подходили" под идею воплощения райского сада на земле. Ирина Зубец поясняет: с какого дерева райский плод – точно неизвестно, так что в митрополичьем саду появились самые разные растения.Если на берегу озера Неро культивировали пряности, то в городе самыми распространенными были лук и чеснок, со своими особыми запахами. Эти культуры тоже позволяли собирать внушительный урожай с небольшой территории."В переписных книгах Ростова Великого сохранились, например, такие записи: "живет Гришка, сажает лук-чеснок, тем и кормится". Из лука готовили множество блюд. У французов есть луковый суп, а у нас луковое варенье. Лук ошпаривали и добавляли к нему мед", – говорит заведующая экспозиционно-выставочным отделом музея.Советское кино и русские сказкиВ начале ХХ века красоту этих мест запечатлел художник Иван Билибин. Он часто приезжал в Ростов Великий, делал здесь зарисовки, а потом переносил это все в свои знаменитые иллюстрации к русским народным сказкам."Так и укрепилось мнение, что ансамбль Ростовского кремля – эталон древнерусской архитектуры", – с гордостью отмечает Ирина Зубец.Позже в стенах Ростовского кремля режиссер Леонид Гайдай снимал свой фильм "Иван Васильевич меняет профессию". Но это уже факт общеизвестный и даже слишком тиражируемый. А вот мало кто знает, что башни кремля и крыльцо митрополичьих палат запечатлели художники-аниматоры в мультфильмах по сказкам Пушкина, ориентируясь, в том числе, на рисунки Билибина. Так, белочка из "Сказки о царе Салтане", которая "все орешки грызет", сидит в башенке, полностью повторяющей одну из башен Ростовского кремля. Тоже самое и с крыльцом терема, в который переезжает, правда ненадолго, старуха из "Сказки о рыбаке и рыбке".Ростовский кремль еще очень часто звучит в советских фильмах. В 1960-е годы, когда Сергею Бондарчуку понадобилась запись колокольных звонов для фильма "Война и мир", он приехал именно в Ростов, чтобы записать колокола знаменитой местной звонницы. Сохранить колокола после революции в годы богоборчества удалось краеведам. Они настаивали: это не религиозное наследие, а уникальная музыкальная культура."Благодаря Бондарчуку разрешили звонить в колокола, которые молчали с 1929 года. Нашли уже пожилых звонарей, которые более 30 лет не звонили. Они, надев свою лучшую одежду и буквально со слезами на глазах, поднялись на звонницу, проверили сначала ее состояние, заменили все сгнившие веревки. А потом начали звонить. Для них это был, возможно, самый радостный момент в жизни. Таким образом для киностудии были записаны все варианты ростовских звонов, которые потом использовали во многих советских фильмах", – рассказывает Ирина Зубец. Сегодня этот уникальный "инструмент" можно услышать во время служб в близлежащем Успенском соборе или в дни специальных фестивалей. Кстати, после Пасхи и до Троицы (в этом году 8 июня) колокольные звоны особенные – радостные и многозвучные, как их еще называют, красные.Словно росписи ВатиканаСовременный Ростов Великий – безусловная жемчужина Золотого кольца, но город небольшой. А вот в средние века он был центром огромной, могущественной и богатой епархии. Так что неудивителен размах строительства, масштаб храмовых росписей и всего замысла. "Наш кремль можно сравнить с Ватиканом: и в том, и в другом случае это – резиденция иерархов церкви. Есть у нас и своя Сикстинская капелла – Храм Спаса на Сенях, домовая церковь ростовских митрополитов", – говорит Ирина Зубец.Сравнение, конечно, условное, но вполне возможное. Кстати, есть в кремле и своя "пизанская башня" – Часобитная. Основательная конструкция XVII века практически с самого стала накреняться, несмотря на попытки ее укрепить. Так что уже к середине XIX столетия ее верхнюю часть разобрали. А небольшой наклон сохранился до сих пор.Храм Спаса на Сенях – церковь поразительная. Уже только ради нее стоит приехать в Ростов Великий. Небольшая по площади, устремленная ввысь, она была построена в 1675 году. Стены сплошь покрыты прекрасно сохранившимся фресками, выполненными ярославской артелью. Яркий "ковер" покрывает все стены, где главная фреска – "Страшный суд" – многосоставная огромная композиция. Художники изобразили самые разные сюжеты, конечно же, просветленный рай с праведниками и страшный и угрюмый ад со змием, грешниками и иноверцами в европейских и восточных одеждах.Вся роскошь этих росписей первоначально предназначалась для очень узкого круга людей, интерьеры ростовского кремля не были доступны для всех желающих. Сегодня, конечно же, они открыты для посетителей музея. Помимо церкви Спаса на Сенях, это надвратные храмы Иоанна Богослова и Воскресения, а также соединяющие их длинные переходы. Стены и своды этих интерьеров покрыты фресками, которые дошли до нас в прекрасном состоянии. Для того, чтобы обеспечить и дальше их сохранность, для туристов доступ в помещения открыт только в теплое время года. В преддверии майских праздников фрески уже открыли, посмотреть их нужно успеть вплоть до конца октября.Все краски для фресок делались из натуральных пигментов, и в храме Спаса на Сенях особое внимание привлекает специфический голубой. Его замешивали на основе азурита, привозившегося из Афганистана.Еще одним цветом Ростовского кремля когда-то был белый с розоватым отливом. Стоит присмотреться: сегодня он еле заметен на некоторых зданиях. "Раньше постройки белили известью, в которую добавляли перемолотый кирпич. Так что оттенок получался бледно-розовый. Он был особенно хорошо виден на восходящем и заходящем солнце. И это тоже создавало впечатление райского города, особенно во время цветения наших садов", – говорит Ирина Зубец.В теплое время года по озеру Неро можно покататься на катере или теплоходе, и, если повезет, насладиться закатным розовым светом, который будет озарять кремль и его окрестности. Нужно, конечно же, выпить ростовский сбитень, аромат которого разносится по улице, и попробовать пряники – пускай, выпеченные по современной технологии, но сильно отличающиеся от привычного вкуса. У каждого российского региона есть свой рецепт пряников, и в Ростове они тоже особенные: не слишком приторные и действительно очень пряные.

https://ria.ru/20241101/muzeyferapontovo-1981083815.html

https://ria.ru/20240808/muzeynyemarshrutysuzdal-1964628791.html

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ростов, иван билибин (художник), сергей бондарчук (актер), леонид гайдай, туризм, культура