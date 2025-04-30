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АСИ выпустило памятку для иностранцев, желающих переехать в Россию - РИА Новости, 30.04.2025
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17:47 30.04.2025
https://ria.ru/20250430/rossiya-2014439970.html
АСИ выпустило памятку для иностранцев, желающих переехать в Россию
АСИ выпустило памятку для иностранцев, желающих переехать в Россию - РИА Новости, 30.04.2025
АСИ выпустило памятку для иностранцев, желающих переехать в Россию
Агентство стратегических инициатив (АСИ) выпустило памятку для иностранцев, в которой пошагово изложены все этапы для переезда в Россию, сообщили в пресс-службе РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T17:47:00+03:00
2025-04-30T17:47:00+03:00
общество
россия
москва
самарское
владимир путин
агентство стратегических инициатив (аси)
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Агентство стратегических инициатив (АСИ) выпустило памятку для иностранцев, в которой пошагово изложены все этапы для переезда в Россию, сообщили в пресс-службе АСИ. "Агентство стратегических инициатив во исполнение указа президента РФ Владимира Путина "Об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности" от 19.08.2024 №702 выпустило памятку для иностранных граждан, переезжающих в Россию", - говорится в Telegram-канале АСИ. В памятке подробно рассказывается о географии страны, её этнокультурном многообразии, традициях и ценностях, а также пошагово изложены все этапы для переезда в Россию. Первый этап содержит подробную инструкцию по подготовке к переезду, второй — описание самого процесса переезда и обустройства на новом месте в России, а третий — ответы на часто возникающие вопросы у иностранцев, уже переехавших в страну. В памятке также представлены необходимые контакты, ссылки и полезные ресурсы, которые помогут лучше подготовиться к переезду и комфортно обустроиться в России. Ранее АСИ совместно с МВД России создало штаб для иностранцев, желающих переехать в Россию. Модель сопровождения их переезда и адаптации будет отрабатываться в пилотных регионах: Москве, Московской, Нижегородской, Самарской, Новгородской, Владимирской, Псковской, Калужской областях.
https://ria.ru/20250416/mintrud-2011607288.html
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общество, россия, москва, самарское, владимир путин, агентство стратегических инициатив (аси)
Общество, Россия, Москва, Самарское, Владимир Путин, Агентство стратегических инициатив (АСИ)
АСИ выпустило памятку для иностранцев, желающих переехать в Россию

АСИ выпустило памятку для иностранцев о подготовке к переезду в Россию

© Агентство стратегических инициатив"Агентство стратегических инициатив"
Агентство стратегических инициатив - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© Агентство стратегических инициатив
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Агентство стратегических инициатив (АСИ) выпустило памятку для иностранцев, в которой пошагово изложены все этапы для переезда в Россию, сообщили в пресс-службе АСИ.
"Агентство стратегических инициатив во исполнение указа президента РФ Владимира Путина "Об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности" от 19.08.2024 №702 выпустило памятку для иностранных граждан, переезжающих в Россию", - говорится в Telegram-канале АСИ.
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В памятке подробно рассказывается о географии страны, её этнокультурном многообразии, традициях и ценностях, а также пошагово изложены все этапы для переезда в Россию.
Первый этап содержит подробную инструкцию по подготовке к переезду, второй — описание самого процесса переезда и обустройства на новом месте в России, а третий — ответы на часто возникающие вопросы у иностранцев, уже переехавших в страну.
В памятке также представлены необходимые контакты, ссылки и полезные ресурсы, которые помогут лучше подготовиться к переезду и комфортно обустроиться в России.
Ранее АСИ совместно с МВД России создало штаб для иностранцев, желающих переехать в Россию. Модель сопровождения их переезда и адаптации будет отрабатываться в пилотных регионах: Москве, Московской, Нижегородской, Самарской, Новгородской, Владимирской, Псковской, Калужской областях.
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ОбществоРоссияМоскваСамарскоеВладимир ПутинАгентство стратегических инициатив (АСИ)
 
 
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