https://ria.ru/20250430/rossija-2014302868.html
Россия рассчитывает на успех американских усилий, заявил Песков
Россия рассчитывает на успех американских усилий, заявил Песков - РИА Новости, 30.04.2025
Россия рассчитывает на успех американских усилий, заявил Песков
Россия рассчитывает, что усилия США в мирном процессе на Украине принесут результаты, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T11:52:00+03:00
2025-04-30T11:52:00+03:00
2025-04-30T11:52:00+03:00
россия
сша
украина
дмитрий песков
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Россия рассчитывает, что усилия США в мирном процессе на Украине принесут результаты, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы все ещё надеемся, что усилия Соединенных Штатов приобретут успех, и президент (Владимир) Путин готов к процессу", - сказал Песков журналистам после своего выступления на просветительском марафоне "Знание. Первые". РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
https://ria.ru/20250430/ukraina-2014289581.html
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россия, сша, украина, дмитрий песков
Россия, США, Украина, Дмитрий Песков
Россия рассчитывает на успех американских усилий, заявил Песков
Песков: Россия надеется, что усилия США на Украине принесут результаты