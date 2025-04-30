https://ria.ru/20250430/rossija-2014302868.html

Россия рассчитывает на успех американских усилий, заявил Песков

Россия рассчитывает на успех американских усилий, заявил Песков - РИА Новости, 30.04.2025

Россия рассчитывает на успех американских усилий, заявил Песков

Россия рассчитывает, что усилия США в мирном процессе на Украине принесут результаты, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T11:52:00+03:00

2025-04-30T11:52:00+03:00

2025-04-30T11:52:00+03:00

россия

сша

украина

дмитрий песков

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Россия рассчитывает, что усилия США в мирном процессе на Украине принесут результаты, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы все ещё надеемся, что усилия Соединенных Штатов приобретут успех, и президент (Владимир) Путин готов к процессу", - сказал Песков журналистам после своего выступления на просветительском марафоне "Знание. Первые". РИА Новости выступает информационным партнером марафона.

https://ria.ru/20250430/ukraina-2014289581.html

россия

сша

украина

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2025

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россия, сша, украина, дмитрий песков