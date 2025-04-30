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Россия рассчитывает на успех американских усилий, заявил Песков - РИА Новости, 30.04.2025
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11:52 30.04.2025
https://ria.ru/20250430/rossija-2014302868.html
Россия рассчитывает на успех американских усилий, заявил Песков
Россия рассчитывает на успех американских усилий, заявил Песков - РИА Новости, 30.04.2025
Россия рассчитывает на успех американских усилий, заявил Песков
Россия рассчитывает, что усилия США в мирном процессе на Украине принесут результаты, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T11:52:00+03:00
2025-04-30T11:52:00+03:00
россия
сша
украина
дмитрий песков
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Россия рассчитывает, что усилия США в мирном процессе на Украине принесут результаты, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы все ещё надеемся, что усилия Соединенных Штатов приобретут успех, и президент (Владимир) Путин готов к процессу", - сказал Песков журналистам после своего выступления на просветительском марафоне "Знание. Первые". РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
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россия, сша, украина, дмитрий песков
Россия, США, Украина, Дмитрий Песков
Россия рассчитывает на успех американских усилий, заявил Песков

Песков: Россия надеется, что усилия США на Украине принесут результаты

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на Федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" в Музее Победы на Поклонной горе
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на Федеральном просветительском марафоне Знание. Первые в Музее Победы на Поклонной горе - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на Федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" в Музее Победы на Поклонной горе
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Россия рассчитывает, что усилия США в мирном процессе на Украине принесут результаты, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы все ещё надеемся, что усилия Соединенных Штатов приобретут успех, и президент (Владимир) Путин готов к процессу", - сказал Песков журналистам после своего выступления на просветительском марафоне "Знание. Первые".
РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
Путин в ситуации с Украиной сделал то, что должен был, заявил Песков
11:19
 
РоссияСШАУкраинаДмитрий Песков
 
 
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