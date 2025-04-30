https://ria.ru/20250430/rospotrebnadzor-2014231277.html

Роспотребнадзор рассказал, как обезопасить себя в отпуске

Роспотребнадзор рассказал, как обезопасить себя в отпуске - РИА Новости, 30.04.2025

Роспотребнадзор рассказал, как обезопасить себя в отпуске

Во время отпуска следует увеличивать потребление жидкости, ограничить прием алкогольных напитков, воздерживаться от льда из сырой воды, следить за термической... РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T03:13:00+03:00

2025-04-30T03:13:00+03:00

2025-04-30T03:13:00+03:00

общество

юго-восточная азия

африка

латинская америка

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/03/2002838406_199:96:2936:1636_1920x0_80_0_0_b3193405e2fbbf4994bc1a24ed303c04.jpg

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Во время отпуска следует увеличивать потребление жидкости, ограничить прием алкогольных напитков, воздерживаться от льда из сырой воды, следить за термической обработкой мяса и рыбы, соблюдать правила личной гигиены, использовать бутилированную воду, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора. Там напомнили, что с наступлением сезона отпусков возрастает угроза инфекционных и паразитарных заболеваний, часто передающихся через сырую воду, недостаточно обработанные продукты питания и укусы насекомых. Поэтому важно следовать основным рекомендациям для защиты своего здоровья, отметили в ведомстве. "Основные меры профилактики включают соблюдение правил личной гигиены, особенно тщательное мытье рук. Рекомендуется использовать бутилированную воду как для питья, так и для гигиенических нужд. Особенно в странах с высоким риском заражения малярией стоит применять репелленты и устанавливать противомоскитные сетки", - рассказали в Роспотребнадзоре. Также там рекомендовали не забывать консультироваться с врачом о необходимости прививок перед поездкой, включая вакцинацию от желтой лихорадки и кори. "Для людей, проживающих в странах с умеренным климатом, адаптация к жаркому климату может занять время. Специалисты рекомендуют запланировать несколько дней на акклиматизацию", - отметили в ведомстве. Чтобы избежать недомогания, Роспотребнадзор посоветовал туристам носить легкую и натуральную одежду, использовать летний головной убор для защиты от солнца, смазывать открытые участки кожи кремом от загара. Также необходимо увеличивать потребление жидкости, особенно в жаркие дни, и ограничить прием алкогольных напитков. "В странах Юго-Восточной Азии, Африки и Латинской Америки высок риск заражения кишечными инфекциями. Рекомендуется избегать употребления продуктов из уличных лавок и следить за термической обработкой мяса и рыбы. Важно избегать употребления нарезанных свежих овощей и фруктов, если вы не уверены в их безопасности, а также воздерживаться от льда в напитках, приготовленного из сырой воды", - пояснили в пресс-службе. Также Роспотребнадзор посоветовал быть осторожными при контакте с животными, так как они могут быть источником инфекционных и паразитарных заболеваний. "Рекомендуется избегать близких контактов с домашними и дикими животными. Если произошел укус или ослюнение, следует немедленно промыть пораженное место водой с мылом и обратиться к врачу для консультации по вакцинации против бешенства и столбняка", - пояснили в ведомстве. В тропических странах существуют риски, связанные с укусами ядовитых змей, насекомых и морских обитателей, таких как ядовитые медузы, предупредили в Роспотребнадзоре. Также необходимо помнить о привычных кровососущих насекомых, таких как клещи и комары, которые могут переносить тропические инфекции. "Специалисты подчеркивают важность выбора гостиниц с централизованным водоснабжением и канализацией. В случае обнаружения насекомых в номере, необходимо немедленно обращаться к администрации для принятия мер", - отметили в ведомстве. Роспотребнадзор рекомендовал туристам есть только в заведениях, где используются продукты гарантированного качества. Пить только знакомые напитки и бутилированную или кипяченую воду, а также избегать уличной еды. Чтобы избежать неприятностей на отдыхе, следует купаться только в оборудованных бассейнах и пляжах. "Роспотребнадзор обращает внимание, что при возвращении из поездки и ухудшении состояния здоровья необходимо срочно обратиться к врачу и сообщить о стране пребывания", - добавили там.

https://ria.ru/20250422/otpusk-2012635630.html

https://ria.ru/20250320/issledovanie-2006163318.html

https://ria.ru/20250310/dollar-2003767468.html

https://ria.ru/20250224/otpusk-1594173113.html

юго-восточная азия

африка

латинская америка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, юго-восточная азия, африка, латинская америка, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)