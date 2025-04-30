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"Чужая душа": шокирующий случай реинкарнации, заставивший Ганди задуматься - РИА Новости, 30.04.2025
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17:57 30.04.2025
https://ria.ru/20250430/reinkarnatsiya-2014393597.html
"Чужая душа": шокирующий случай реинкарнации, заставивший Ганди задуматься
"Чужая душа": шокирующий случай реинкарнации, заставивший Ганди задуматься - РИА Новости, 30.04.2025
"Чужая душа": шокирующий случай реинкарнации, заставивший Ганди задуматься
Что могло заставить духовного лидера Индии Махатму Ганди в разгар борьбы за независимость страны отвлечься на историю маленькой девочки? Какие слова трехлетнего РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T17:57:00+03:00
2025-04-30T17:57:00+03:00
дели
индия
древний египет
махатма ганди
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Что могло заставить духовного лидера Индии Махатму Ганди в разгар борьбы за независимость страны отвлечься на историю маленькой девочки? Какие слова трехлетнего ребенка оказались настолько шокирующими, что для их проверки потребовалась специальная правительственная комиссия? Случай, произошедший в 1930-х годах, до сих пор заставляет ученых холодеть от ужаса, а скептиков — пересматривать свои взгляды на жизнь и смерть. Эта история до сих пор считается самым документально подтвержденным доказательством переселения душ.Странный ребенок с воспоминаниями о прошлой жизниШанти Деви родилась 11 декабря 1926 года в Дели, всего через год после смерти некой Лугди Деви в городе Матхура. До трех лет девочка не произносила ни слова, но когда заговорила, сразу начала шокировать родителей странными утверждениями."Ты не моя настоящая мама. Ты даже не похожа на нее", — говорила 4-летняя Шанти своей матери. Она настаивала, что ее настоящий дом находится в Матхуре, городе в 160 километрах от Дели. И что у нее есть муж и сын.Девочка категорически отказывалась есть мясо, требуя "саттвическую пищу" — термин, который в Дели практически не использовался. "Мы не убивали животных", — объясняла она, словно говоря о своей прошлой жизни. Шанти даже пыталась сбежать из дома, чтобы вернуться в Матхуру, но безуспешно.Когда школьный директор стал детективомВ школе Шанти продолжала рассказывать о своей "прошлой жизни". Большинство учителей и одноклассников игнорировали странного ребенка, списывая все на богатое воображение. Но директор школы обратил внимание, что девочка говорит на диалекте Матхуры и ее рассказы удивительно последовательны.Заинтересовавшись, он решил проверить ее слова. Шанти называла имя своего "мужа" — Кедарнатх Чоубей. Директор отправил письмо по указанному адресу, не ожидая ответа.Но ответ пришел. В Матхуре действительно жил купец по имени Кедарнатх, чья жена Лугди умерла 10 лет назад — через 10 дней после рождения сына. Совпадение? Случайность? Что-то большее?Встреча с "мужем из прошлой жизни"Заинтригованный Кедарнатх приехал в Дели с кузеном, нынешней женой и сыном от Лугди — мальчиком по имени Наунит. Чтобы проверить подлинность утверждений Шанти, решили устроить испытание: Кедарнатх должен был выдать себя за старшего брата настоящего мужа.Когда 8-летняя Шанти вернулась из школы, ее не предупредили о гостях. Но она сразу прошла в комнату, где сидел Кедарнатх, узнала его, припала к его ногам в традиционном индийском жесте уважения и расплакалась, увидев своего "сына" — мальчика, который был на два года старше ее самой!Кедарнатх, пытаясь разоблачить возможный обман, задавал ей каверзные вопросы об интимных подробностях жизни с Лугди. Девочка отвечала с точностью, которая потрясла мужчину до глубины души. Она знала детали, которые мог знать только супруг.Под личным контролем Махатмы ГандиИстория мгновенно разлетелась по газетам. Миллионы индийцев следили за развитием событий. Дело дошло до самого Махатмы Ганди — духовного лидера страны, боровшегося тогда за независимость Индии.Под напором общественного интереса в 1935 году Ганди лично назначил независимую комиссию для расследования этого необычного случая. Благодаря его вмешательству, все дело стало тщательно документироваться. А вскоре Шанти Деви впервые отправилась в Матхуру — город, где, как она утверждала, жила в прошлом воплощении.Утром 24 ноября 1935 года девочка с родителями и комиссией прибыла на поезде в Матхуру. На станции их встречала огромная толпа любопытных горожан. Шанти сразу узнала старшего брата Кедарнатха, правильно назвала его имя и родственную связь.Жуткие доказательстваТо, что происходило дальше, заставило членов комиссии холодеть от ужаса. Девочка, никогда не бывавшая в этом городе, безошибочно шла по улицам Матхуры к дому Кедарнатха. Она указывала места, где Лугди стирала одежду у колодца, готовила пищу, молилась.Самым шокирующим моментом стало, когда Шанти указала на место, где она, будучи Лугди, спрятала деньги перед смертью. Комиссия решила проверить это утверждение — на указанном месте нашли только цветочный горшок. "Я точно помню — там были деньги. Посмотрите еще раз!" — настаивала девочка.Позже Кедарнатх с дрожью в голосе признался: он действительно забрал эти деньги после смерти жены. Об этом не знал никто, кроме него самого.Жизнь с памятью о прошломЧуть позднее, в 1936 году комиссия опубликовала отчет, официально подтверждающий: Шанти Деви действительно помнит детали жизни Лугди Деви с точностью, которую невозможно объяснить простыми совпадениями или обманом.Шведский писатель и парапсихолог Стура Леннерстранд, первоначально приехавший в Индию, чтобы разоблачить этот случай как мистификацию, после тщательного расследования издал книгу "Я жила раньше: правдивая история реинкарнации Шанти Деви". Он лично опросил всех живых участников этой истории и был настолько убежден в ее подлинности, что назвал случай Шанти "единственным полностью объясненным и доказанным случаем реинкарнации".Шанти Деви не вышла замуж и не имела детей. Всю жизнь она оставалась в центре внимания исследователей и журналистов, многократно подтверждая свои воспоминания о жизни Лугди Деви. Умерла 27 декабря 1987 года в возрасте 61 года.Доводы скептиковКонечно, не все были убеждены в чуде переселения душ. Скептик Бал Чанд Нахата утверждал, что собранные данные не доказывают реинкарнацию, а многие детали могли быть получены случайно или под влиянием взрослых.Современные ученые отмечают отсутствие научного механизма, который мог бы объяснить перенос сознания из одного тела в другое. Некоторые указывают на культурный контекст — большинство описаний прошлых жизней происходит в странах, где традиционно верят в реинкарнацию.Психологи предлагают альтернативные объяснения: детские фантазии, внушение, особенности детской памяти. Они отмечают, что такие "воспоминания" обычно появляются в возрасте 2-3 лет и исчезают к 7 годам.Не единственная в своем родеИстория Шанти Деви — не единственный задокументированный случай возможной реинкарнации. Среди наиболее известных:Верить или не верить в реинкарнацию — личное дело каждого. Но история Шанти Деви напоминает нам, что в этом мире есть явления, которые наука пока не может полностью объяснить или опровергнуть.
дели
индия
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РИА Новости
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4.7
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дели, индия, древний египет, махатма ганди
Дели, Индия, Древний Египет, Махатма Ганди

"Чужая душа": шокирующий случай реинкарнации, заставивший Ганди задуматься

© Getty Images / hadynyahДевушка стоит над городом Джодхпур
Девушка стоит над городом Джодхпур - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© Getty Images / hadynyah
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Что могло заставить духовного лидера Индии Махатму Ганди в разгар борьбы за независимость страны отвлечься на историю маленькой девочки? Какие слова трехлетнего ребенка оказались настолько шокирующими, что для их проверки потребовалась специальная правительственная комиссия? Случай, произошедший в 1930-х годах, до сих пор заставляет ученых холодеть от ужаса, а скептиков — пересматривать свои взгляды на жизнь и смерть. Эта история до сих пор считается самым документально подтвержденным доказательством переселения душ.

Странный ребенок с воспоминаниями о прошлой жизни

Шанти Деви родилась 11 декабря 1926 года в Дели, всего через год после смерти некой Лугди Деви в городе Матхура. До трех лет девочка не произносила ни слова, но когда заговорила, сразу начала шокировать родителей странными утверждениями.
© Getty Images / Print CollectorМатхура, 1917 год
Матхура, 1917 год - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© Getty Images / Print Collector
Матхура, 1917 год
"Ты не моя настоящая мама. Ты даже не похожа на нее", — говорила 4-летняя Шанти своей матери. Она настаивала, что ее настоящий дом находится в Матхуре, городе в 160 километрах от Дели. И что у нее есть муж и сын.
© Public domainШанти Деви
Шанти Деви - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© Public domain
Шанти Деви
Девочка категорически отказывалась есть мясо, требуя "саттвическую пищу" — термин, который в Дели практически не использовался. "Мы не убивали животных", — объясняла она, словно говоря о своей прошлой жизни. Шанти даже пыталась сбежать из дома, чтобы вернуться в Матхуру, но безуспешно.

Когда школьный директор стал детективом

В школе Шанти продолжала рассказывать о своей "прошлой жизни". Большинство учителей и одноклассников игнорировали странного ребенка, списывая все на богатое воображение. Но директор школы обратил внимание, что девочка говорит на диалекте Матхуры и ее рассказы удивительно последовательны.
© Getty Images / lakshmiprasad SШкольники
Школьники - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© Getty Images / lakshmiprasad S
Школьники
Заинтересовавшись, он решил проверить ее слова. Шанти называла имя своего "мужа" — Кедарнатх Чоубей. Директор отправил письмо по указанному адресу, не ожидая ответа.
Но ответ пришел. В Матхуре действительно жил купец по имени Кедарнатх, чья жена Лугди умерла 10 лет назад — через 10 дней после рождения сына. Совпадение? Случайность? Что-то большее?

Встреча с "мужем из прошлой жизни"

Заинтригованный Кедарнатх приехал в Дели с кузеном, нынешней женой и сыном от Лугди — мальчиком по имени Наунит. Чтобы проверить подлинность утверждений Шанти, решили устроить испытание: Кедарнатх должен был выдать себя за старшего брата настоящего мужа.
© Getty Images / Tim GrahamДели, Индия
Дели, Индия - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© Getty Images / Tim Graham
Дели, Индия
Когда 8-летняя Шанти вернулась из школы, ее не предупредили о гостях. Но она сразу прошла в комнату, где сидел Кедарнатх, узнала его, припала к его ногам в традиционном индийском жесте уважения и расплакалась, увидев своего "сына" — мальчика, который был на два года старше ее самой!
Кедарнатх, пытаясь разоблачить возможный обман, задавал ей каверзные вопросы об интимных подробностях жизни с Лугди. Девочка отвечала с точностью, которая потрясла мужчину до глубины души. Она знала детали, которые мог знать только супруг.

Под личным контролем Махатмы Ганди

История мгновенно разлетелась по газетам. Миллионы индийцев следили за развитием событий. Дело дошло до самого Махатмы Ганди — духовного лидера страны, боровшегося тогда за независимость Индии.
© Getty Images / George RinhartМахатма Ганди
Махатма Ганди - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© Getty Images / George Rinhart
Махатма Ганди
Под напором общественного интереса в 1935 году Ганди лично назначил независимую комиссию для расследования этого необычного случая. Благодаря его вмешательству, все дело стало тщательно документироваться. А вскоре Шанти Деви впервые отправилась в Матхуру — город, где, как она утверждала, жила в прошлом воплощении.
© Getty Images / Gerard BOUTINПоезд в горах Индии
Поезд в горах Индии - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© Getty Images / Gerard BOUTIN
Поезд в горах Индии
Утром 24 ноября 1935 года девочка с родителями и комиссией прибыла на поезде в Матхуру. На станции их встречала огромная толпа любопытных горожан. Шанти сразу узнала старшего брата Кедарнатха, правильно назвала его имя и родственную связь.

Жуткие доказательства

То, что происходило дальше, заставило членов комиссии холодеть от ужаса. Девочка, никогда не бывавшая в этом городе, безошибочно шла по улицам Матхуры к дому Кедарнатха. Она указывала места, где Лугди стирала одежду у колодца, готовила пищу, молилась.
Самым шокирующим моментом стало, когда Шанти указала на место, где она, будучи Лугди, спрятала деньги перед смертью. Комиссия решила проверить это утверждение — на указанном месте нашли только цветочный горшок. "Я точно помню — там были деньги. Посмотрите еще раз!" — настаивала девочка.
© Getty Images / saiko3pХрам Кришны, Кеши гхат, Матхура, Индия
Храм Кришны, Кеши гхат, Матхура, Индия - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© Getty Images / saiko3p
Храм Кришны, Кеши гхат, Матхура, Индия
Позже Кедарнатх с дрожью в голосе признался: он действительно забрал эти деньги после смерти жены. Об этом не знал никто, кроме него самого.

Жизнь с памятью о прошлом

Чуть позднее, в 1936 году комиссия опубликовала отчет, официально подтверждающий: Шанти Деви действительно помнит детали жизни Лугди Деви с точностью, которую невозможно объяснить простыми совпадениями или обманом.
Шведский писатель и парапсихолог Стура Леннерстранд, первоначально приехавший в Индию, чтобы разоблачить этот случай как мистификацию, после тщательного расследования издал книгу "Я жила раньше: правдивая история реинкарнации Шанти Деви". Он лично опросил всех живых участников этой истории и был настолько убежден в ее подлинности, что назвал случай Шанти "единственным полностью объясненным и доказанным случаем реинкарнации".
© Getty Images / RUNSTUDIOМужчина печатает на пишущей машинке
Мужчина печатает на пишущей машинке - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© Getty Images / RUNSTUDIO
Мужчина печатает на пишущей машинке
Шанти Деви не вышла замуж и не имела детей. Всю жизнь она оставалась в центре внимания исследователей и журналистов, многократно подтверждая свои воспоминания о жизни Лугди Деви. Умерла 27 декабря 1987 года в возрасте 61 года.

Доводы скептиков

Конечно, не все были убеждены в чуде переселения душ. Скептик Бал Чанд Нахата утверждал, что собранные данные не доказывают реинкарнацию, а многие детали могли быть получены случайно или под влиянием взрослых.
© Getty Images / pixelfusion3dШкольники
Школьники - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© Getty Images / pixelfusion3d
Школьники
Современные ученые отмечают отсутствие научного механизма, который мог бы объяснить перенос сознания из одного тела в другое. Некоторые указывают на культурный контекст — большинство описаний прошлых жизней происходит в странах, где традиционно верят в реинкарнацию.
Психологи предлагают альтернативные объяснения: детские фантазии, внушение, особенности детской памяти. Они отмечают, что такие "воспоминания" обычно появляются в возрасте 2-3 лет и исчезают к 7 годам.

Не единственная в своем роде

История Шанти Деви — не единственный задокументированный случай возможной реинкарнации. Среди наиболее известных:
  • Дороти Иди (Омм Сети) — англичанка, утверждавшая, что была жрицей в Древнем Египте. Удивляла археологов знанием ритуалов и мест, неизвестных широкой публике.
  • Джеймс Лейнингер — американский мальчик, с двух лет страдавший от кошмаров о крушении самолета во Второй мировой войне. Знал технические детали и имена, которые подтвердились историческими документами.
  • Барбро Карлен — шведка, с детства утверждавшая, что является реинкарнацией Анны Франк. Она знала подробности жизни Анны, которые не были широко известны.
Верить или не верить в реинкарнацию — личное дело каждого. Но история Шанти Деви напоминает нам, что в этом мире есть явления, которые наука пока не может полностью объяснить или опровергнуть.
 
ДелиИндияДревний ЕгипетМахатма Ганди
 
 
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