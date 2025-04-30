https://ria.ru/20250430/pvo-2014395204.html

Над Белгородской областью сбили два украинских дрона

Над Белгородской областью сбили два украинских дрона - РИА Новости, 30.04.2025

Над Белгородской областью сбили два украинских дрона

Российские средства ПВО около 14.15 мск уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T15:41:00+03:00

2025-04-30T15:41:00+03:00

2025-04-30T15:55:00+03:00

специальная военная операция на украине

белгородская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Российские средства ПВО около 14.15 мск уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ."Тридцатого апреля около 14.15 мск дежурными средствами ПВО уничтожено два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250430/ataka-2014351265.html

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белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, вооруженные силы украины