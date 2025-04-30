https://ria.ru/20250430/pvo-2014395204.html
Над Белгородской областью сбили два украинских дрона
Над Белгородской областью сбили два украинских дрона - РИА Новости, 30.04.2025
Над Белгородской областью сбили два украинских дрона
Российские средства ПВО около 14.15 мск уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T15:41:00+03:00
2025-04-30T15:41:00+03:00
2025-04-30T15:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Российские средства ПВО около 14.15 мск уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ."Тридцатого апреля около 14.15 мск дежурными средствами ПВО уничтожено два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250430/ataka-2014351265.html
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белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия, Вооруженные силы Украины
Над Белгородской областью сбили два украинских дрона
ПВО сбила два украинских БПЛА над Белгородской областью