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Социал-демократическая партия Германии проголосовала за коалицию с ХДС/ХСС - РИА Новости, 30.04.2025
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11:08 30.04.2025 (обновлено: 11:17 30.04.2025)
https://ria.ru/20250430/progolosovavshaja-2014286290.html
Социал-демократическая партия Германии проголосовала за коалицию с ХДС/ХСС
Социал-демократическая партия Германии проголосовала за коалицию с ХДС/ХСС - РИА Новости, 30.04.2025
Социал-демократическая партия Германии проголосовала за коалицию с ХДС/ХСС
Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) проголосовала за коалиционный договор с блоком Христианско-демократического и Христианско-социального союзов... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T11:08:00+03:00
2025-04-30T11:17:00+03:00
в мире
германия
христианско-социальный союз
хдс/хсс
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) проголосовала за коалиционный договор с блоком Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), что открывает путь к формированию правительства ФРГ, говорится в заявлении социал-демократов.Ранее блок ХДС/ХСС уже одобрил коалиционный договор с социал-демократами."Было опрошено более 358000 членов партии, и вы решили: с 84,6% голосами в пользу коалиционного соглашения вы поручаете нам взять на себя ответственность. Спасибо всем, кто проголосовал", - написало правление СДПГ в соцсети X.Против коалиционного договора проголосовали 15,4%. Участие в голосование приняли 56% членов партии.В первой половине апреля блоку Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и Социал-демократической партии Германии (СДПГ) удалось договориться о заключении коалиционного соглашения для формирования нового правительства ФРГ. Заседание немецкого бундестага, на котором будет избран новый канцлер Германии, предварительно назначено на 6 мая, сообщила ранее пресс-служба немецкого парламента.
https://ria.ru/20250308/politika-2003837524.html
https://ria.ru/20250419/germaniya-2012218931.html
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в мире, германия, христианско-социальный союз, хдс/хсс
В мире, Германия, Христианско-социальный союз, ХДС/ХСС
Социал-демократическая партия Германии проголосовала за коалицию с ХДС/ХСС

СДПГ одобрила коалицию с ХДС/ХСС, открыв путь к формированию правительства

© AP Photo / Markus SchreiberБундестаг в Берлине
Бундестаг в Берлине - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Бундестаг в Берлине. Архивное фото
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) проголосовала за коалиционный договор с блоком Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), что открывает путь к формированию правительства ФРГ, говорится в заявлении социал-демократов.
Ранее блок ХДС/ХСС уже одобрил коалиционный договор с социал-демократами.
Лидер ХДС Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
ХДС/ХСС и СДПГ договорились ужесточить миграционную политику, заявил Мерц
8 марта, 18:16
"Было опрошено более 358000 членов партии, и вы решили: с 84,6% голосами в пользу коалиционного соглашения вы поручаете нам взять на себя ответственность. Спасибо всем, кто проголосовал", - написало правление СДПГ в соцсети X.
Против коалиционного договора проголосовали 15,4%. Участие в голосование приняли 56% членов партии.
В первой половине апреля блоку Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и Социал-демократической партии Германии (СДПГ) удалось договориться о заключении коалиционного соглашения для формирования нового правительства ФРГ. Заседание немецкого бундестага, на котором будет избран новый канцлер Германии, предварительно назначено на 6 мая, сообщила ранее пресс-служба немецкого парламента.
Фридих Мерц - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
Экс-депутат АдГ опасается, что Мерц даст Украине ракеты Taurus
19 апреля, 03:40
 
В миреГерманияХристианско-социальный союзХДС/ХСС
 
 
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