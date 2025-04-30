Социал-демократическая партия Германии проголосовала за коалицию с ХДС/ХСС
СДПГ одобрила коалицию с ХДС/ХСС, открыв путь к формированию правительства
© AP Photo / Markus SchreiberБундестаг в Берлине
© AP Photo / Markus Schreiber
Бундестаг в Берлине. Архивное фото
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) проголосовала за коалиционный договор с блоком Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), что открывает путь к формированию правительства ФРГ, говорится в заявлении социал-демократов.
Ранее блок ХДС/ХСС уже одобрил коалиционный договор с социал-демократами.
"Было опрошено более 358000 членов партии, и вы решили: с 84,6% голосами в пользу коалиционного соглашения вы поручаете нам взять на себя ответственность. Спасибо всем, кто проголосовал", - написало правление СДПГ в соцсети X.
Против коалиционного договора проголосовали 15,4%. Участие в голосование приняли 56% членов партии.
В первой половине апреля блоку Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и Социал-демократической партии Германии (СДПГ) удалось договориться о заключении коалиционного соглашения для формирования нового правительства ФРГ. Заседание немецкого бундестага, на котором будет избран новый канцлер Германии, предварительно назначено на 6 мая, сообщила ранее пресс-служба немецкого парламента.
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