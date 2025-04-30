https://ria.ru/20250430/progolosovavshaja-2014286290.html

Социал-демократическая партия Германии проголосовала за коалицию с ХДС/ХСС

Социал-демократическая партия Германии проголосовала за коалицию с ХДС/ХСС - РИА Новости, 30.04.2025

Социал-демократическая партия Германии проголосовала за коалицию с ХДС/ХСС

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) проголосовала за коалиционный договор с блоком Христианско-демократического и Христианско-социального союзов... РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T11:08:00+03:00

2025-04-30T11:08:00+03:00

2025-04-30T11:17:00+03:00

в мире

германия

христианско-социальный союз

хдс/хсс

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) проголосовала за коалиционный договор с блоком Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), что открывает путь к формированию правительства ФРГ, говорится в заявлении социал-демократов.Ранее блок ХДС/ХСС уже одобрил коалиционный договор с социал-демократами."Было опрошено более 358000 членов партии, и вы решили: с 84,6% голосами в пользу коалиционного соглашения вы поручаете нам взять на себя ответственность. Спасибо всем, кто проголосовал", - написало правление СДПГ в соцсети X.Против коалиционного договора проголосовали 15,4%. Участие в голосование приняли 56% членов партии.В первой половине апреля блоку Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и Социал-демократической партии Германии (СДПГ) удалось договориться о заключении коалиционного соглашения для формирования нового правительства ФРГ. Заседание немецкого бундестага, на котором будет избран новый канцлер Германии, предварительно назначено на 6 мая, сообщила ранее пресс-служба немецкого парламента.

https://ria.ru/20250308/politika-2003837524.html

https://ria.ru/20250419/germaniya-2012218931.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, германия, христианско-социальный союз, хдс/хсс