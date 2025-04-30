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Поставок газа через Молдавию не хватает, заявили в парламенте Приднестровья - РИА Новости, 30.04.2025
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17:05 30.04.2025
https://ria.ru/20250430/pridnestrove-2014426637.html
Поставок газа через Молдавию не хватает, заявили в парламенте Приднестровья
Поставок газа через Молдавию не хватает, заявили в парламенте Приднестровья - РИА Новости, 30.04.2025
Поставок газа через Молдавию не хватает, заявили в парламенте Приднестровья
Поставок газа через Молдавию не хватает для возобновления работы всех предприятий Приднестровья, заявил в среду журналистам депутат парламента Приднестровской... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T17:05:00+03:00
2025-04-30T17:05:00+03:00
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ТИРАСПОЛЬ, 30 апр - РИА Новости. Поставок газа через Молдавию не хватает для возобновления работы всех предприятий Приднестровья, заявил в среду журналистам депутат парламента Приднестровской Молдавской Республики (ПМР), председатель комитета по экономической политике, бюджету и финансам Виктор Гузун. В Приднестровье сейчас поступает газ в объеме 3 миллионов кубов в день, этого достаточно для выработки электроэнергии на Молдавской ГРЭС и частично для промышленности. Большие объемы газа не пропускает Молдавия, через территорию которой идет "голубое топливо". "Несмотря на то, что сегодня удалось частично стабилизировать ситуацию с подачей газа населению, ситуация в экономике остается достаточно сложной. Эти вопросы решаются на краткосрочный период, что не дает возможность возобновить работу и нашим промышленным предприятиям", - сказал Гузун. Депутат ПМР также добавил, что в Приднестровье из-за энергетического кризиса замедляется экономическая активность. По его словам, происходит недополучение денежных средств в доход бюджета. "Есть сегодня законодательное поле, которое как раз регулирует, как органы власти должны поступать и реагировать на такие вызовы. Это дает возможность оперативно принимать решения как коллегам из правительства, так и в том числе Верховному совету для того, чтобы те задачи первостепенные по обеспечению социальных обязательств государства исполнялись", - отметил Гузун. После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье до 1 февраля действовал режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах не было отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице. В конце января комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии одобрила выделение 20 миллионов евро из гранта ЕС на закупку газа для Приднестровья в период с 1 по 10 февраля. Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Коc заявила, что Европейский союз готов выделить еще 60 миллионов евро на преодоление энергетического кризиса в Приднестровье, однако власти Приднестровья впоследствии от этого предложения отказались. Вместо этого поставкой газа занимается венгерская компания MET Gas and Energy Marketing AG. Глава ПМР Вадим Красносельский 14 февраля сообщил, что в Приднестровье начались поставки газа, закупленного благодаря кредитной поддержке России.
https://ria.ru/20250109/gaz-1992879602.html
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молдавия, кишинев, украина, вадим красносельский, газпром, евросоюз, в мире
Молдавия, Кишинев, Украина, Вадим Красносельский, Газпром, Евросоюз, В мире
Поставок газа через Молдавию не хватает, заявили в парламенте Приднестровья

Депутат Гузун: газа через Молдавию не хватает для работы предприятий ПМР

© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкГазораспределительная станция компании "Тираспольтрансгаз" в Приднестровье
Газораспределительная станция компании Тираспольтрансгаз в Приднестровье - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости / Артем Кулекин
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Газораспределительная станция компании "Тираспольтрансгаз" в Приднестровье. Архивное фото
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ТИРАСПОЛЬ, 30 апр - РИА Новости. Поставок газа через Молдавию не хватает для возобновления работы всех предприятий Приднестровья, заявил в среду журналистам депутат парламента Приднестровской Молдавской Республики (ПМР), председатель комитета по экономической политике, бюджету и финансам Виктор Гузун.
В Приднестровье сейчас поступает газ в объеме 3 миллионов кубов в день, этого достаточно для выработки электроэнергии на Молдавской ГРЭС и частично для промышленности. Большие объемы газа не пропускает Молдавия, через территорию которой идет "голубое топливо".
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"Несмотря на то, что сегодня удалось частично стабилизировать ситуацию с подачей газа населению, ситуация в экономике остается достаточно сложной. Эти вопросы решаются на краткосрочный период, что не дает возможность возобновить работу и нашим промышленным предприятиям", - сказал Гузун.
Депутат ПМР также добавил, что в Приднестровье из-за энергетического кризиса замедляется экономическая активность. По его словам, происходит недополучение денежных средств в доход бюджета.
«
"Есть сегодня законодательное поле, которое как раз регулирует, как органы власти должны поступать и реагировать на такие вызовы. Это дает возможность оперативно принимать решения как коллегам из правительства, так и в том числе Верховному совету для того, чтобы те задачи первостепенные по обеспечению социальных обязательств государства исполнялись", - отметил Гузун.
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После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье до 1 февраля действовал режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах не было отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.
В конце января комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии одобрила выделение 20 миллионов евро из гранта ЕС на закупку газа для Приднестровья в период с 1 по 10 февраля. Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Коc заявила, что Европейский союз готов выделить еще 60 миллионов евро на преодоление энергетического кризиса в Приднестровье, однако власти Приднестровья впоследствии от этого предложения отказались. Вместо этого поставкой газа занимается венгерская компания MET Gas and Energy Marketing AG. Глава ПМР Вадим Красносельский 14 февраля сообщил, что в Приднестровье начались поставки газа, закупленного благодаря кредитной поддержке России.
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