https://ria.ru/20250430/pridnestrove-2014317912.html

В Приднестровье хотят объявить амнистию в связи с 80-летием Победы

В Приднестровье хотят объявить амнистию в связи с 80-летием Победы - РИА Новости, 30.04.2025

В Приднестровье хотят объявить амнистию в связи с 80-летием Победы

В Приднестровье проведут амнистию в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне, заявила в среду журналистам заместитель председателя Верховного... РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T12:40:00+03:00

2025-04-30T12:40:00+03:00

2025-04-30T12:40:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

в мире

здоровье - общество

молдавия

ссср

румыния

вадим красносельский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/18/1867450174_0:375:2975:2048_1920x0_80_0_0_2a8822829ec8195d67b6d4c83e6ac7cd.jpg

ТИРАСПОЛЬ, 30 апр - РИА Новости. В Приднестровье проведут амнистию в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне, заявила в среду журналистам заместитель председателя Верховного совета (парламента) Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Галина Антюфеева. "По поручению президента Приднестровья Вадима Красносельского комитет Верховного совета подготовил данную амнистию и проект постановления о ее применении. У нас, в принципе, амнистия готовится и принимается каждые пять лет. Это связано с определенными датами. Данная амнистия подготовлена в связи с 80-летием Великой Победы в войне 1941-1945 годов и, конечно, в связи с 35-летием образования Приднестровья", - сказала Антюфеева. Вице-спикер парламента ПМР также добавила, что амнистия в Приднестровье затронет около 800 человек. По ее словам, освобождение из мест лишения свободы получат около 300 человек. "Мы уверены, что эту амнистию ждут в местах лишения свободы. И те, кто хотел освободиться, они, конечно, зарабатывали поощрение, потому что для тех, у кого нет поощрения, у кого большое количество нарушений, они не попадут под амнистию. Конечно, она не коснется тех, кто совершил тяжкие, особо тяжкие преступления", - отметила Антюфеева. Она также обратила внимание на то, что во время подготовки амнистии учитывались все предложения и замечания прокуратуры, следственного комитета, министерства юстиции и верховного суда Приднестровья. "Это тоже было важно учесть их замечания для того, чтобы не ухудшилась криминогенная обстановка в нашей республике. Я уверена, что те, кто попадет под амнистию и будет освобожден, они сделали для себя соответствующие выводы и поняли, что очень важно быть со своей семьей, со своими родными, заботиться о своих детях и делать все, чтобы никогда не вернуться в местах лишения свободы", - подытожила Антюфеева. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.

https://ria.ru/20250414/peskov-2011084184.html

https://ria.ru/20250424/amnistiya-2013127761.html

молдавия

ссср

румыния

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, здоровье - общество, молдавия, ссср, румыния, вадим красносельский