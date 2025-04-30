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В Приднестровье хотят объявить амнистию в связи с 80-летием Победы - РИА Новости, 30.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
12:40 30.04.2025
https://ria.ru/20250430/pridnestrove-2014317912.html
В Приднестровье хотят объявить амнистию в связи с 80-летием Победы
В Приднестровье хотят объявить амнистию в связи с 80-летием Победы - РИА Новости, 30.04.2025
В Приднестровье хотят объявить амнистию в связи с 80-летием Победы
В Приднестровье проведут амнистию в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне, заявила в среду журналистам заместитель председателя Верховного... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T12:40:00+03:00
2025-04-30T12:40:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
в мире
здоровье - общество
молдавия
ссср
румыния
вадим красносельский
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ТИРАСПОЛЬ, 30 апр - РИА Новости. В Приднестровье проведут амнистию в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне, заявила в среду журналистам заместитель председателя Верховного совета (парламента) Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Галина Антюфеева. "По поручению президента Приднестровья Вадима Красносельского комитет Верховного совета подготовил данную амнистию и проект постановления о ее применении. У нас, в принципе, амнистия готовится и принимается каждые пять лет. Это связано с определенными датами. Данная амнистия подготовлена в связи с 80-летием Великой Победы в войне 1941-1945 годов и, конечно, в связи с 35-летием образования Приднестровья", - сказала Антюфеева. Вице-спикер парламента ПМР также добавила, что амнистия в Приднестровье затронет около 800 человек. По ее словам, освобождение из мест лишения свободы получат около 300 человек. "Мы уверены, что эту амнистию ждут в местах лишения свободы. И те, кто хотел освободиться, они, конечно, зарабатывали поощрение, потому что для тех, у кого нет поощрения, у кого большое количество нарушений, они не попадут под амнистию. Конечно, она не коснется тех, кто совершил тяжкие, особо тяжкие преступления", - отметила Антюфеева. Она также обратила внимание на то, что во время подготовки амнистии учитывались все предложения и замечания прокуратуры, следственного комитета, министерства юстиции и верховного суда Приднестровья. "Это тоже было важно учесть их замечания для того, чтобы не ухудшилась криминогенная обстановка в нашей республике. Я уверена, что те, кто попадет под амнистию и будет освобожден, они сделали для себя соответствующие выводы и поняли, что очень важно быть со своей семьей, со своими родными, заботиться о своих детях и делать все, чтобы никогда не вернуться в местах лишения свободы", - подытожила Антюфеева. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
https://ria.ru/20250414/peskov-2011084184.html
https://ria.ru/20250424/amnistiya-2013127761.html
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в мире, здоровье - общество, молдавия, ссср, румыния, вадим красносельский
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Здоровье - Общество, Молдавия, СССР, Румыния, Вадим Красносельский
В Приднестровье хотят объявить амнистию в связи с 80-летием Победы

Антюфеева: в Приднестровье проведут амнистию в связи с 80-летием Победы

© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкТирасполь
Тирасполь - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости / Артем Кулекин
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ТИРАСПОЛЬ, 30 апр - РИА Новости. В Приднестровье проведут амнистию в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне, заявила в среду журналистам заместитель председателя Верховного совета (парламента) Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Галина Антюфеева.
"По поручению президента Приднестровья Вадима Красносельского комитет Верховного совета подготовил данную амнистию и проект постановления о ее применении. У нас, в принципе, амнистия готовится и принимается каждые пять лет. Это связано с определенными датами. Данная амнистия подготовлена в связи с 80-летием Великой Победы в войне 1941-1945 годов и, конечно, в связи с 35-летием образования Приднестровья", - сказала Антюфеева.
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Вице-спикер парламента ПМР также добавила, что амнистия в Приднестровье затронет около 800 человек. По ее словам, освобождение из мест лишения свободы получат около 300 человек.
"Мы уверены, что эту амнистию ждут в местах лишения свободы. И те, кто хотел освободиться, они, конечно, зарабатывали поощрение, потому что для тех, у кого нет поощрения, у кого большое количество нарушений, они не попадут под амнистию. Конечно, она не коснется тех, кто совершил тяжкие, особо тяжкие преступления", - отметила Антюфеева.
Она также обратила внимание на то, что во время подготовки амнистии учитывались все предложения и замечания прокуратуры, следственного комитета, министерства юстиции и верховного суда Приднестровья. "Это тоже было важно учесть их замечания для того, чтобы не ухудшилась криминогенная обстановка в нашей республике. Я уверена, что те, кто попадет под амнистию и будет освобожден, они сделали для себя соответствующие выводы и поняли, что очень важно быть со своей семьей, со своими родными, заботиться о своих детях и делать все, чтобы никогда не вернуться в местах лишения свободы", - подытожила Антюфеева.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
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