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Группе омичей, занимавшихся разбоем, грозит до 10 лет колонии - РИА Новости, 30.04.2025
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12:55 30.04.2025
https://ria.ru/20250430/prestuplenie-2014323751.html
Группе омичей, занимавшихся разбоем, грозит до 10 лет колонии
Группе омичей, занимавшихся разбоем, грозит до 10 лет колонии - РИА Новости, 30.04.2025
Группе омичей, занимавшихся разбоем, грозит до 10 лет колонии
Группе омичей, которые занимались разбоем и выбиванием долгов, грозит до 10 лет колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T12:55:00+03:00
2025-04-30T12:55:00+03:00
происшествия
омская область
омск
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ОМСК, 30 апр - РИА Новости. Группе омичей, которые занимались разбоем и выбиванием долгов, грозит до 10 лет колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Как сообщается, группа из шести жителей Омской области занималась преступной деятельностью в августе-сентябре 2024 года. По информации пресс-службы ведомства, обвиняемые придерживались криминальных "понятий". Мужчины занимались поиском конфликтных ситуаций через знакомых, в которые вмешивались якобы от имени "потерпевшей" стороны. Они запугивали жертв, используя ножи и пневматические пистолеты, а затем требовали от них деньги. Суммы "компенсации" колебались от 100 тысяч до миллиона рублей. "В процессе совершения одного из вымогательств обвиняемые ограбили потерпевшего, похитив денежные средства и телефон. В другом случае они под угрозой причинения ножевых ранений совершили разбойное нападение на случайного прохожего, заставив потерпевшего перевести с банковского счета 24 тысячи рублей на карту одного из нападавших, а также заложить телефон в ломбарде и передать им деньги. Мужчина сообщил об этом работнику ломбарда, который вызвал сотрудников полиции", – уточнили в пресс-службе. В отношении трех участников, 27, 26 и 22 лет, возбуждены уголовные дела по статьям "вымогательство", "грабеж" "разбой". "Вину в совершении преступления соучастники признали частично, настаивая, что совершали самоуправство, а не хищения. Санкция наиболее тяжкой статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы. В отношении трех иных соучастников уголовное дело приостановлено в связи с заключением ими контрактов о прохождении военной службы и направлении в зону СВО", – добавили в пресс-службе ведомства. Наиболее активного участника преступной группы, который совершил 6 преступлений, арестовали, остальные находятся под подпиской о невыезде. Уголовное дело прокуратура направила в Кировский районный суд Омска для рассмотрения.
https://ria.ru/20250430/sud-2014236175.html
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происшествия, омская область, омск
Происшествия, Омская область, Омск
Группе омичей, занимавшихся разбоем, грозит до 10 лет колонии

Обвиняемой в разбое и выбивании долгов группе омичей грозит до 10 лет колонии

© РИА НовостиУголовное дело. Архив
Уголовное дело. Архив - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости
Уголовное дело. Архив. Архивное фото
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ОМСК, 30 апр - РИА Новости. Группе омичей, которые занимались разбоем и выбиванием долгов, грозит до 10 лет колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Как сообщается, группа из шести жителей Омской области занималась преступной деятельностью в августе-сентябре 2024 года. По информации пресс-службы ведомства, обвиняемые придерживались криминальных "понятий". Мужчины занимались поиском конфликтных ситуаций через знакомых, в которые вмешивались якобы от имени "потерпевшей" стороны. Они запугивали жертв, используя ножи и пневматические пистолеты, а затем требовали от них деньги. Суммы "компенсации" колебались от 100 тысяч до миллиона рублей.
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"В процессе совершения одного из вымогательств обвиняемые ограбили потерпевшего, похитив денежные средства и телефон. В другом случае они под угрозой причинения ножевых ранений совершили разбойное нападение на случайного прохожего, заставив потерпевшего перевести с банковского счета 24 тысячи рублей на карту одного из нападавших, а также заложить телефон в ломбарде и передать им деньги. Мужчина сообщил об этом работнику ломбарда, который вызвал сотрудников полиции", – уточнили в пресс-службе.
В отношении трех участников, 27, 26 и 22 лет, возбуждены уголовные дела по статьям "вымогательство", "грабеж" "разбой".
"Вину в совершении преступления соучастники признали частично, настаивая, что совершали самоуправство, а не хищения. Санкция наиболее тяжкой статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы. В отношении трех иных соучастников уголовное дело приостановлено в связи с заключением ими контрактов о прохождении военной службы и направлении в зону СВО", – добавили в пресс-службе ведомства.
Наиболее активного участника преступной группы, который совершил 6 преступлений, арестовали, остальные находятся под подпиской о невыезде. Уголовное дело прокуратура направила в Кировский районный суд Омска для рассмотрения.
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