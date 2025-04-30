https://ria.ru/20250430/prestuplenie-2014323751.html
Группе омичей, занимавшихся разбоем, грозит до 10 лет колонии
Группе омичей, занимавшихся разбоем, грозит до 10 лет колонии - РИА Новости, 30.04.2025
Группе омичей, занимавшихся разбоем, грозит до 10 лет колонии
Группе омичей, которые занимались разбоем и выбиванием долгов, грозит до 10 лет колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T12:55:00+03:00
2025-04-30T12:55:00+03:00
2025-04-30T12:55:00+03:00
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ОМСК, 30 апр - РИА Новости. Группе омичей, которые занимались разбоем и выбиванием долгов, грозит до 10 лет колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Как сообщается, группа из шести жителей Омской области занималась преступной деятельностью в августе-сентябре 2024 года. По информации пресс-службы ведомства, обвиняемые придерживались криминальных "понятий". Мужчины занимались поиском конфликтных ситуаций через знакомых, в которые вмешивались якобы от имени "потерпевшей" стороны. Они запугивали жертв, используя ножи и пневматические пистолеты, а затем требовали от них деньги. Суммы "компенсации" колебались от 100 тысяч до миллиона рублей. "В процессе совершения одного из вымогательств обвиняемые ограбили потерпевшего, похитив денежные средства и телефон. В другом случае они под угрозой причинения ножевых ранений совершили разбойное нападение на случайного прохожего, заставив потерпевшего перевести с банковского счета 24 тысячи рублей на карту одного из нападавших, а также заложить телефон в ломбарде и передать им деньги. Мужчина сообщил об этом работнику ломбарда, который вызвал сотрудников полиции", – уточнили в пресс-службе. В отношении трех участников, 27, 26 и 22 лет, возбуждены уголовные дела по статьям "вымогательство", "грабеж" "разбой". "Вину в совершении преступления соучастники признали частично, настаивая, что совершали самоуправство, а не хищения. Санкция наиболее тяжкой статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы. В отношении трех иных соучастников уголовное дело приостановлено в связи с заключением ими контрактов о прохождении военной службы и направлении в зону СВО", – добавили в пресс-службе ведомства. Наиболее активного участника преступной группы, который совершил 6 преступлений, арестовали, остальные находятся под подпиской о невыезде. Уголовное дело прокуратура направила в Кировский районный суд Омска для рассмотрения.
https://ria.ru/20250430/sud-2014236175.html
https://ria.ru/20250320/zhitel-2006134086.html
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происшествия, омская область, омск
Происшествия, Омская область, Омск
Группе омичей, занимавшихся разбоем, грозит до 10 лет колонии
Обвиняемой в разбое и выбивании долгов группе омичей грозит до 10 лет колонии
ОМСК, 30 апр - РИА Новости. Группе омичей, которые занимались разбоем и выбиванием долгов, грозит до 10 лет колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Как сообщается, группа из шести жителей Омской области занималась преступной деятельностью в августе-сентябре 2024 года. По информации пресс-службы ведомства, обвиняемые придерживались криминальных "понятий". Мужчины занимались поиском конфликтных ситуаций через знакомых, в которые вмешивались якобы от имени "потерпевшей" стороны. Они запугивали жертв, используя ножи и пневматические пистолеты, а затем требовали от них деньги. Суммы "компенсации" колебались от 100 тысяч до миллиона рублей.
"В процессе совершения одного из вымогательств обвиняемые ограбили потерпевшего, похитив денежные средства и телефон. В другом случае они под угрозой причинения ножевых ранений совершили разбойное нападение на случайного прохожего, заставив потерпевшего перевести с банковского счета 24 тысячи рублей на карту одного из нападавших, а также заложить телефон в ломбарде и передать им деньги. Мужчина сообщил об этом работнику ломбарда, который вызвал сотрудников полиции", – уточнили в пресс-службе.
В отношении трех участников, 27, 26 и 22 лет, возбуждены уголовные дела по статьям "вымогательство", "грабеж" "разбой".
"Вину в совершении преступления соучастники признали частично, настаивая, что совершали самоуправство, а не хищения. Санкция наиболее тяжкой статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы. В отношении трех иных соучастников уголовное дело приостановлено в связи с заключением ими контрактов о прохождении военной службы и направлении в зону СВО", – добавили в пресс-службе ведомства.
Наиболее активного участника преступной группы, который совершил 6 преступлений, арестовали, остальные находятся под подпиской о невыезде. Уголовное дело прокуратура направила в Кировский районный суд Омска для рассмотрения.