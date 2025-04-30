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Белгородские предприятия получат помощь из федерального бюджета - РИА Новости, 30.04.2025
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Белгородская область
 
11:36 30.04.2025 (обновлено: 12:43 30.04.2025)
https://ria.ru/20250430/predprijatija-2014293664.html
Белгородские предприятия получат помощь из федерального бюджета
Белгородские предприятия получат помощь из федерального бюджета - РИА Новости, 30.04.2025
Белгородские предприятия получат помощь из федерального бюджета
Предприятия Белгородской области, пострадавшие от обстрелов украинских войск, получат в среду почти 200 миллионов рублей из общей суммы в 1 миллиард, выделенный РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T11:36:00+03:00
2025-04-30T12:43:00+03:00
белгородская область
россия
вячеслав гладков
поддержка бизнеса
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БЕЛГОРОД, 30 апр – РИА Новости. Предприятия Белгородской области, пострадавшие от обстрелов украинских войск, получат в среду почти 200 миллионов рублей из общей суммы в 1 миллиард, выделенный из федерального бюджета, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "Сегодня (в среду) перечисляем почти 200 миллионов рублей из 1 миллиарда федеральной помощи бизнесу… Поддержку получили из средств РФ, за что благодарен Михаилу Владимировичу Мишустину - за своевременное принятие решения, за исполнение тех решений, которые принял президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Без этой помощи нашим предприятиям справиться было бы невозможно", - подчеркнул Гладков в утреннем обращении в соцсетях. Решение о выделении средств было принято правительством РФ 21 февраля. Помощь получат промышленные предприятия, пострадавшие от обстрелов ВСУ. Субсидию на компенсацию ущерба они смогут направить на восстановление производственной деятельности.
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россия, вячеслав гладков, поддержка бизнеса
Белгородская область, Россия, Вячеслав Гладков, Поддержка бизнеса
Белгородские предприятия получат помощь из федерального бюджета

Гладков: Белгородская область получит 200 миллионов рублей из 1 миллиарда помощи

© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской областиГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской области
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БЕЛГОРОД, 30 апр – РИА Новости. Предприятия Белгородской области, пострадавшие от обстрелов украинских войск, получат в среду почти 200 миллионов рублей из общей суммы в 1 миллиард, выделенный из федерального бюджета, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"Сегодня (в среду) перечисляем почти 200 миллионов рублей из 1 миллиарда федеральной помощи бизнесу… Поддержку получили из средств РФ, за что благодарен Михаилу Владимировичу Мишустину - за своевременное принятие решения, за исполнение тех решений, которые принял президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Без этой помощи нашим предприятиям справиться было бы невозможно", - подчеркнул Гладков в утреннем обращении в соцсетях.
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Решение о выделении средств было принято правительством РФ 21 февраля. Помощь получат промышленные предприятия, пострадавшие от обстрелов ВСУ. Субсидию на компенсацию ущерба они смогут направить на восстановление производственной деятельности.
 
Белгородская областьРоссияВячеслав ГладковПоддержка бизнеса
 
 
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