Белгородские предприятия получат помощь из федерального бюджета
Гладков: Белгородская область получит 200 миллионов рублей из 1 миллиарда помощи
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской областиГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской области
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БЕЛГОРОД, 30 апр – РИА Новости. Предприятия Белгородской области, пострадавшие от обстрелов украинских войск, получат в среду почти 200 миллионов рублей из общей суммы в 1 миллиард, выделенный из федерального бюджета, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"Сегодня (в среду) перечисляем почти 200 миллионов рублей из 1 миллиарда федеральной помощи бизнесу… Поддержку получили из средств РФ, за что благодарен Михаилу Владимировичу Мишустину - за своевременное принятие решения, за исполнение тех решений, которые принял президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Без этой помощи нашим предприятиям справиться было бы невозможно", - подчеркнул Гладков в утреннем обращении в соцсетях.
Решение о выделении средств было принято правительством РФ 21 февраля. Помощь получат промышленные предприятия, пострадавшие от обстрелов ВСУ. Субсидию на компенсацию ущерба они смогут направить на восстановление производственной деятельности.