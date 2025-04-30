https://ria.ru/20250430/predprijatija-2014293664.html

Белгородские предприятия получат помощь из федерального бюджета

Белгородские предприятия получат помощь из федерального бюджета - РИА Новости, 30.04.2025

Белгородские предприятия получат помощь из федерального бюджета

Предприятия Белгородской области, пострадавшие от обстрелов украинских войск, получат в среду почти 200 миллионов рублей из общей суммы в 1 миллиард, выделенный РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T11:36:00+03:00

2025-04-30T11:36:00+03:00

2025-04-30T12:43:00+03:00

белгородская область

россия

вячеслав гладков

поддержка бизнеса

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БЕЛГОРОД, 30 апр – РИА Новости. Предприятия Белгородской области, пострадавшие от обстрелов украинских войск, получат в среду почти 200 миллионов рублей из общей суммы в 1 миллиард, выделенный из федерального бюджета, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "Сегодня (в среду) перечисляем почти 200 миллионов рублей из 1 миллиарда федеральной помощи бизнесу… Поддержку получили из средств РФ, за что благодарен Михаилу Владимировичу Мишустину - за своевременное принятие решения, за исполнение тех решений, которые принял президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Без этой помощи нашим предприятиям справиться было бы невозможно", - подчеркнул Гладков в утреннем обращении в соцсетях. Решение о выделении средств было принято правительством РФ 21 февраля. Помощь получат промышленные предприятия, пострадавшие от обстрелов ВСУ. Субсидию на компенсацию ущерба они смогут направить на восстановление производственной деятельности.

https://ria.ru/20250429/shkoly-2014205697.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, вячеслав гладков, поддержка бизнеса