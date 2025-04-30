https://ria.ru/20250430/pozhar-2014262587.html

В Забайкалье пропали трое пожарных, тушивших лесной пожар

В Забайкалье пропали трое пожарных, тушивших лесной пожар - РИА Новости, 30.04.2025

В Забайкалье пропали трое пожарных, тушивших лесной пожар

Трое пожарных, которые тушили лесные возгорания в Забайкальском крае, перестали выходить на связь, по факту их исчезновения возбуждено уголовное дело, сообщает... РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T10:10:00+03:00

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забайкальский край

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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ВЛАДИВОСТОК, 30 апр - РИА Новости. Трое пожарных, которые тушили лесные возгорания в Забайкальском крае, перестали выходить на связь, по факту их исчезновения возбуждено уголовное дело, сообщает в своём Тelegram-канале следственное управление СК России по региону."По факту безвестного исчезновения пожарных следственным управлением СК России по Забайкальскому краю возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении.По данным следствия, 23 апреля трое сотрудников пожарной службы, участвовавшие в тушении лесных пожаров в Тунгокоченском муниципальном округе, покинули место дислокации в лесном массиве и перестали выходить на связь. Следователями принимаются меры к установлению местонахождения сотрудников пожарной службы, информирует ведомство.Ранее СК РФ по Забайкальскому краю возбудил три уголовных дела о халатности после распространения лесных пожаров на дома.Федеральный режим ЧС в Забайкалье введен 23 апреля, при этом в лесах края с 7 апреля действует режим чрезвычайной ситуации регионального характера на фоне природных пожаров.

https://ria.ru/20250429/zabajkale-2013993503.html

https://ria.ru/20250422/rosleshoz-2012771393.html

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забайкальский край, происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)