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В Забайкалье пропали трое пожарных, тушивших лесной пожар
В Забайкалье пропали трое пожарных, тушивших лесной пожар - РИА Новости, 30.04.2025
В Забайкалье пропали трое пожарных, тушивших лесной пожар
Трое пожарных, которые тушили лесные возгорания в Забайкальском крае, перестали выходить на связь, по факту их исчезновения возбуждено уголовное дело, сообщает... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T10:10:00+03:00
2025-04-30T10:10:00+03:00
2025-04-30T10:18:00+03:00
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ВЛАДИВОСТОК, 30 апр - РИА Новости. Трое пожарных, которые тушили лесные возгорания в Забайкальском крае, перестали выходить на связь, по факту их исчезновения возбуждено уголовное дело, сообщает в своём Тelegram-канале следственное управление СК России по региону."По факту безвестного исчезновения пожарных следственным управлением СК России по Забайкальскому краю возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении.По данным следствия, 23 апреля трое сотрудников пожарной службы, участвовавшие в тушении лесных пожаров в Тунгокоченском муниципальном округе, покинули место дислокации в лесном массиве и перестали выходить на связь. Следователями принимаются меры к установлению местонахождения сотрудников пожарной службы, информирует ведомство.Ранее СК РФ по Забайкальскому краю возбудил три уголовных дела о халатности после распространения лесных пожаров на дома.Федеральный режим ЧС в Забайкалье введен 23 апреля, при этом в лесах края с 7 апреля действует режим чрезвычайной ситуации регионального характера на фоне природных пожаров.
https://ria.ru/20250429/zabajkale-2013993503.html
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забайкальский край, происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Забайкальский край, Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Забайкалье пропали трое пожарных, тушивших лесной пожар
В Забайкалье трое пожарных, тушивших лесной пожар, перестали выходить на связь