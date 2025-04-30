https://ria.ru/20250430/posolstvo-2014358815.html

Россиян в Турции призвали к осторожности из-за возможных демонстраций

Россиян в Турции призвали к осторожности из-за возможных демонстраций - РИА Новости, 30.04.2025

Россиян в Турции призвали к осторожности из-за возможных демонстраций

Посольство России в Турции призвало граждан РФ к "разумной осторожности" в связи с возможностью несанкционированных демонстраций в республике в четверг. РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T14:29:00+03:00

2025-04-30T14:29:00+03:00

2025-04-30T14:29:00+03:00

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АНКАРА, 30 апр - РИА Новости. Посольство России в Турции призвало граждан РФ к "разумной осторожности" в связи с возможностью несанкционированных демонстраций в республике в четверг. "Уважаемые соотечественники! В связи с возможным проведением в Турции 1 мая демонстраций, в том числе несанкционированных, рекомендуем проявлять разумную осторожность и избегать мест проведения подобных общественно-политических мероприятий", - говорится в заявлении диппредставительства, опубликованном в аккаунтах посольства в соцсетях.

https://ria.ru/20241129/obmen-1986350932.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, турция