https://ria.ru/20250430/posolstvo-2014358815.html
Россиян в Турции призвали к осторожности из-за возможных демонстраций
Россиян в Турции призвали к осторожности из-за возможных демонстраций - РИА Новости, 30.04.2025
Россиян в Турции призвали к осторожности из-за возможных демонстраций
Посольство России в Турции призвало граждан РФ к "разумной осторожности" в связи с возможностью несанкционированных демонстраций в республике в четверг. РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T14:29:00+03:00
2025-04-30T14:29:00+03:00
2025-04-30T14:29:00+03:00
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АНКАРА, 30 апр - РИА Новости. Посольство России в Турции призвало граждан РФ к "разумной осторожности" в связи с возможностью несанкционированных демонстраций в республике в четверг. "Уважаемые соотечественники! В связи с возможным проведением в Турции 1 мая демонстраций, в том числе несанкционированных, рекомендуем проявлять разумную осторожность и избегать мест проведения подобных общественно-политических мероприятий", - говорится в заявлении диппредставительства, опубликованном в аккаунтах посольства в соцсетях.
https://ria.ru/20241129/obmen-1986350932.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, турция
Россиян в Турции призвали к осторожности из-за возможных демонстраций
Посольство России в Турции предупредило россиян о возможных демонстрациях