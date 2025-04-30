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Россиян в Турции призвали к осторожности из-за возможных демонстраций - РИА Новости, 30.04.2025
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14:29 30.04.2025
https://ria.ru/20250430/posolstvo-2014358815.html
Россиян в Турции призвали к осторожности из-за возможных демонстраций
Россиян в Турции призвали к осторожности из-за возможных демонстраций - РИА Новости, 30.04.2025
Россиян в Турции призвали к осторожности из-за возможных демонстраций
Посольство России в Турции призвало граждан РФ к "разумной осторожности" в связи с возможностью несанкционированных демонстраций в республике в четверг. РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T14:29:00+03:00
2025-04-30T14:29:00+03:00
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АНКАРА, 30 апр - РИА Новости. Посольство России в Турции призвало граждан РФ к "разумной осторожности" в связи с возможностью несанкционированных демонстраций в республике в четверг. "Уважаемые соотечественники! В связи с возможным проведением в Турции 1 мая демонстраций, в том числе несанкционированных, рекомендуем проявлять разумную осторожность и избегать мест проведения подобных общественно-политических мероприятий", - говорится в заявлении диппредставительства, опубликованном в аккаунтах посольства в соцсетях.
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в мире, россия, турция
В мире, Россия, Турция
Россиян в Турции призвали к осторожности из-за возможных демонстраций

Посольство России в Турции предупредило россиян о возможных демонстрациях

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкСотрудники полиции в Турции
Сотрудники полиции в Турции - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Сотрудники полиции в Турции. Архивное фото
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АНКАРА, 30 апр - РИА Новости. Посольство России в Турции призвало граждан РФ к "разумной осторожности" в связи с возможностью несанкционированных демонстраций в республике в четверг.
"Уважаемые соотечественники! В связи с возможным проведением в Турции 1 мая демонстраций, в том числе несанкционированных, рекомендуем проявлять разумную осторожность и избегать мест проведения подобных общественно-политических мероприятий", - говорится в заявлении диппредставительства, опубликованном в аккаунтах посольства в соцсетях.
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