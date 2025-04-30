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В ФРГ оценили смягчение Трампом импортных пошлин для автопроизводителей - РИА Новости, 30.04.2025
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17:33 30.04.2025
https://ria.ru/20250430/poshliny-2014435907.html
В ФРГ оценили смягчение Трампом импортных пошлин для автопроизводителей
В ФРГ оценили смягчение Трампом импортных пошлин для автопроизводителей - РИА Новости, 30.04.2025
В ФРГ оценили смягчение Трампом импортных пошлин для автопроизводителей
Смягчая импортные пошлины для автопроизводителей в США, американские власти посылают правильный сигнал, но эти меры недостаточны и нужно искать решение для... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T17:33:00+03:00
2025-04-30T17:33:00+03:00
сша
германия
европа
дональд трамп
введение трампом пошлин на импорт
в мире
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Смягчая импортные пошлины для автопроизводителей в США, американские власти посылают правильный сигнал, но эти меры недостаточны и нужно искать решение для полной отмены дополнительных 25% пошлин на импорт автомобилей в США, сообщается в пресс-релизе объединения автомобильной промышленности ФРГ (VDA). Во вторник американский президент Дональд Трамп подписал указ о смягчении импортных пошлин для производимых в США автомобилей в интересах защиты национальной безопасности США, говорится в документе на сайте Белого дома. Так, новые меры позволят автопроизводителям возмещать расходы на импорт автозапчастей, который с 3 мая будет облагаться 25% пошлинами. Максимальная сумма возмещения составит 3,75% от совокупной стоимости собранных в США автомобилей, на второй год она снизится до 2,5%, а затем будет полностью отменена. Кроме того, исключается двойная оплата пошлин: автопроизводители будут платить только самую высокую пошлину на импортируемый ими товар, например, запчасти. В таком случае они будут освобождены от уплаты дополнительных сборов на сталь и алюминий. "В принципе правительство США посылает правильный сигнал, делая небольшой шаг к облегчению положения в автомобильной промышленности. Однако эти меры явно недостаточны и лишь незначительно снижают введенные пошлины. Кроме того, предложенное послабление в том что касается определенных автозапчастей для производимых в США автомобилей ограничено по срокам двумя годами", - заявила глава VDA Хильдегард Мюллер. Она также положительно оценила исключение двойной оплаты пошлин. "Тем не менее дополнительная нагрузка остается огромной. Таким образом решающее значение по-прежнему имеет поиск политического соглашения, которое позволило бы насовсем отменить дополнительные 25% пошлины на транспортные средства и компоненты", - отметила Мюллер. Она подчеркнула, что и с новыми послаблениями немецкие производители, осуществляющие поставки из Европы в США, по-прежнему должны платить в общей сложности 27,5% пошлин на легковые автомобили. Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны, исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. В интервью журналу Time 25 апреля Трамп заявил, что ранее Соединенные Штаты "тащили другие страны на себе" и несли убытки из-за несправедливых торговых соглашений, но его администрация изменила подход и начала взимать значительные пошлины: 25% на автомобили, сталь и алюминий.
https://ria.ru/20250407/audi-2009828146.html
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сша, германия, европа, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт, в мире
США, Германия, Европа, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на импорт, В мире
В ФРГ оценили смягчение Трампом импортных пошлин для автопроизводителей

VDA: смягчения импортных пошлин для автопроизводителей в США недостаточно

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп после подписания указа о введении пошлин на импортные товары
Президент США Дональд Трамп после подписания указа о введении пошлин на импортные товары - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Президент США Дональд Трамп после подписания указа о введении пошлин на импортные товары. Архивное фото
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Смягчая импортные пошлины для автопроизводителей в США, американские власти посылают правильный сигнал, но эти меры недостаточны и нужно искать решение для полной отмены дополнительных 25% пошлин на импорт автомобилей в США, сообщается в пресс-релизе объединения автомобильной промышленности ФРГ (VDA).
Во вторник американский президент Дональд Трамп подписал указ о смягчении импортных пошлин для производимых в США автомобилей в интересах защиты национальной безопасности США, говорится в документе на сайте Белого дома. Так, новые меры позволят автопроизводителям возмещать расходы на импорт автозапчастей, который с 3 мая будет облагаться 25% пошлинами. Максимальная сумма возмещения составит 3,75% от совокупной стоимости собранных в США автомобилей, на второй год она снизится до 2,5%, а затем будет полностью отменена. Кроме того, исключается двойная оплата пошлин: автопроизводители будут платить только самую высокую пошлину на импортируемый ими товар, например, запчасти. В таком случае они будут освобождены от уплаты дополнительных сборов на сталь и алюминий.
Эмблема Audi - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
Audi приостановила экспорт автомобилей в США, пишет Spiegel
7 апреля, 16:06
«
"В принципе правительство США посылает правильный сигнал, делая небольшой шаг к облегчению положения в автомобильной промышленности. Однако эти меры явно недостаточны и лишь незначительно снижают введенные пошлины. Кроме того, предложенное послабление в том что касается определенных автозапчастей для производимых в США автомобилей ограничено по срокам двумя годами", - заявила глава VDA Хильдегард Мюллер.
Она также положительно оценила исключение двойной оплаты пошлин.
«
"Тем не менее дополнительная нагрузка остается огромной. Таким образом решающее значение по-прежнему имеет поиск политического соглашения, которое позволило бы насовсем отменить дополнительные 25% пошлины на транспортные средства и компоненты", - отметила Мюллер.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
Трамп подписал указ о введении пошлин на импорт автомобилей
2 апреля, 22:15
Она подчеркнула, что и с новыми послаблениями немецкие производители, осуществляющие поставки из Европы в США, по-прежнему должны платить в общей сложности 27,5% пошлин на легковые автомобили.
Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны, исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
В интервью журналу Time 25 апреля Трамп заявил, что ранее Соединенные Штаты "тащили другие страны на себе" и несли убытки из-за несправедливых торговых соглашений, но его администрация изменила подход и начала взимать значительные пошлины: 25% на автомобили, сталь и алюминий.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
Трамп может смягчить импортные пошлины для автопроизводителей, пишет WSJ
29 апреля, 07:59
 
СШАГерманияЕвропаДональд ТрампВведение Трампом пошлин на импортВ мире
 
 
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