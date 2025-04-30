https://ria.ru/20250430/podgotovka-2014484475.html

Дмитрий Махонин поделился опытом Прикамья в подготовке инженерных кадров

Дмитрий Махонин поделился опытом Прикамья в подготовке инженерных кадров - РИА Новости, 30.04.2025

Дмитрий Махонин поделился опытом Прикамья в подготовке инженерных кадров

Систему подготовки квалифицированных специалистов в Пермском крае, вовлечение детей и молодежи в научно-техническое творчество обсудили в среду на заседании... РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T20:04:00+03:00

2025-04-30T20:04:00+03:00

2025-04-30T20:04:00+03:00

пермский край

россия

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Систему подготовки квалифицированных специалистов в Пермском крае, вовлечение детей и молодежи в научно-техническое творчество обсудили в среду на заседании рабочей группы по вопросам обеспечения приоритетных направлений научно-технологического развития инженерными кадрами, которое провели помощник президента РФ Андрей Фурсенко и губернатор края Дмитрий Махонин. В состав рабочей группы, руководителем которой является Фурсенко, входят ректоры технических вузов, представители высокотехнологичных предприятий и научных институтов. "Для нашего региона – как одного из крупнейших промышленных центров страны, эта тема имеет особое значение. Мы готовы поделиться своим опытом по подготовке кадров для предприятий региона. В Пермском крае сформирована бесшовная система образования "школа-колледж-вуз-предприятие". Индустриальные партнеры не только делают заказ на подготовку кадров, но и активно участвуют в открытии профильных и корпоративных классов, оснащении техникумов, колледжей и вузов", – привели слова Махонина в пресс-службе губернатора и правительства региона. Глава Прикамья отметил, что в регионе развивается сеть дополнительного образования. Благодаря национальному проекту расширяется сеть кванториумов, создаются "Точки роста". Инициируются краевые профориентационные проекты – "Первая профессия", проект "Открытый университет", "Профильные школы" при вузах. В целях раннего самоопределения учащихся в школах открываются профильные инженерные, авиа- и агроклассы. В системе среднего профобразования края созданы 12 кластеров проекта "Профессионалитет" по приоритетным отраслям экономики. Еще два кластера – в Пермском нефтяном колледже и Пермском радиотехническом колледже, стали победителями конкурса на выделение федеральных субсидий проекта "Профессионалитет". Развитие высшего образования в Прикамье строится в рамках программы научно-технологического развития, сообщил губернатор. Край входит в пилотный проект министерства науки и высшего образования РФ по разработке комплексной госпрограммы НТР. Всего в проекте участвуют 20 регионов страны. Для обеспечения экономики квалифицированными кадрами в региональную программу НТР включены профориентационные мероприятия, мероприятия, направленные на развитие инфраструктуры образовательных организаций, региональная поддержка их участия в приоритетных и прорывных федеральных и краевых проектах. В инструменты программы НТР Прикамья также включен строящийся в рамках нацпроекта "Молодежь и дети" межвузовский кампус "Будущее Пармы". В решении технологических задач предприятий активно участвует Пермский научно-образовательный центр "Рациональное недропользование". В 2025 году на площадке НОЦ совместно с индустриальными партнерами будет создан инженерно-испытательный полигон, включающий уникальные объекты научно-исследовательской и испытательной инфраструктуры, резюмировал Махонин.

https://ria.ru/20250422/polk-2012721033.html

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пермский край, россия, дмитрий махонин