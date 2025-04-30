Рейтинг@Mail.ru
Дмитрий Махонин поделился опытом Прикамья в подготовке инженерных кадров - РИА Новости, 30.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:04 30.04.2025
https://ria.ru/20250430/podgotovka-2014484475.html
Дмитрий Махонин поделился опытом Прикамья в подготовке инженерных кадров
Дмитрий Махонин поделился опытом Прикамья в подготовке инженерных кадров - РИА Новости, 30.04.2025
Дмитрий Махонин поделился опытом Прикамья в подготовке инженерных кадров
Систему подготовки квалифицированных специалистов в Пермском крае, вовлечение детей и молодежи в научно-техническое творчество обсудили в среду на заседании... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T20:04:00+03:00
2025-04-30T20:04:00+03:00
пермский край
россия
дмитрий махонин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0d/1932664529_0:185:3155:1960_1920x0_80_0_0_c611e2540287bf42fbf8507b459a8813.jpg
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Систему подготовки квалифицированных специалистов в Пермском крае, вовлечение детей и молодежи в научно-техническое творчество обсудили в среду на заседании рабочей группы по вопросам обеспечения приоритетных направлений научно-технологического развития инженерными кадрами, которое провели помощник президента РФ Андрей Фурсенко и губернатор края Дмитрий Махонин. В состав рабочей группы, руководителем которой является Фурсенко, входят ректоры технических вузов, представители высокотехнологичных предприятий и научных институтов. "Для нашего региона – как одного из крупнейших промышленных центров страны, эта тема имеет особое значение. Мы готовы поделиться своим опытом по подготовке кадров для предприятий региона. В Пермском крае сформирована бесшовная система образования "школа-колледж-вуз-предприятие". Индустриальные партнеры не только делают заказ на подготовку кадров, но и активно участвуют в открытии профильных и корпоративных классов, оснащении техникумов, колледжей и вузов", – привели слова Махонина в пресс-службе губернатора и правительства региона. Глава Прикамья отметил, что в регионе развивается сеть дополнительного образования. Благодаря национальному проекту расширяется сеть кванториумов, создаются "Точки роста". Инициируются краевые профориентационные проекты – "Первая профессия", проект "Открытый университет", "Профильные школы" при вузах. В целях раннего самоопределения учащихся в школах открываются профильные инженерные, авиа- и агроклассы. В системе среднего профобразования края созданы 12 кластеров проекта "Профессионалитет" по приоритетным отраслям экономики. Еще два кластера – в Пермском нефтяном колледже и Пермском радиотехническом колледже, стали победителями конкурса на выделение федеральных субсидий проекта "Профессионалитет". Развитие высшего образования в Прикамье строится в рамках программы научно-технологического развития, сообщил губернатор. Край входит в пилотный проект министерства науки и высшего образования РФ по разработке комплексной госпрограммы НТР. Всего в проекте участвуют 20 регионов страны. Для обеспечения экономики квалифицированными кадрами в региональную программу НТР включены профориентационные мероприятия, мероприятия, направленные на развитие инфраструктуры образовательных организаций, региональная поддержка их участия в приоритетных и прорывных федеральных и краевых проектах. В инструменты программы НТР Прикамья также включен строящийся в рамках нацпроекта "Молодежь и дети" межвузовский кампус "Будущее Пармы". В решении технологических задач предприятий активно участвует Пермский научно-образовательный центр "Рациональное недропользование". В 2025 году на площадке НОЦ совместно с индустриальными партнерами будет создан инженерно-испытательный полигон, включающий уникальные объекты научно-исследовательской и испытательной инфраструктуры, резюмировал Махонин.
https://ria.ru/20250422/polk-2012721033.html
https://ria.ru/20250410/tek-2010531979.html
пермский край
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0d/1932664529_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_8e3f9fc6cdd1547656052944610a06ba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
пермский край, россия, дмитрий махонин
Пермский край, Россия, Дмитрий Махонин
Дмитрий Махонин поделился опытом Прикамья в подготовке инженерных кадров

В Прикамье сформирована система образования "школа-колледж-вуз-предприятие"

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГубернатор Пермского края Дмитрий Махонин
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Систему подготовки квалифицированных специалистов в Пермском крае, вовлечение детей и молодежи в научно-техническое творчество обсудили в среду на заседании рабочей группы по вопросам обеспечения приоритетных направлений научно-технологического развития инженерными кадрами, которое провели помощник президента РФ Андрей Фурсенко и губернатор края Дмитрий Махонин.
В состав рабочей группы, руководителем которой является Фурсенко, входят ректоры технических вузов, представители высокотехнологичных предприятий и научных институтов.
Шествие Бессмертный полк в Москве - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
В Перми шествие "Бессмертного полка" пройдет в очном формате
22 апреля, 13:44
"Для нашего региона – как одного из крупнейших промышленных центров страны, эта тема имеет особое значение. Мы готовы поделиться своим опытом по подготовке кадров для предприятий региона. В Пермском крае сформирована бесшовная система образования "школа-колледж-вуз-предприятие". Индустриальные партнеры не только делают заказ на подготовку кадров, но и активно участвуют в открытии профильных и корпоративных классов, оснащении техникумов, колледжей и вузов", – привели слова Махонина в пресс-службе губернатора и правительства региона.
Глава Прикамья отметил, что в регионе развивается сеть дополнительного образования. Благодаря национальному проекту расширяется сеть кванториумов, создаются "Точки роста". Инициируются краевые профориентационные проекты – "Первая профессия", проект "Открытый университет", "Профильные школы" при вузах.
В целях раннего самоопределения учащихся в школах открываются профильные инженерные, авиа- и агроклассы.
В системе среднего профобразования края созданы 12 кластеров проекта "Профессионалитет" по приоритетным отраслям экономики. Еще два кластера – в Пермском нефтяном колледже и Пермском радиотехническом колледже, стали победителями конкурса на выделение федеральных субсидий проекта "Профессионалитет".
Развитие высшего образования в Прикамье строится в рамках программы научно-технологического развития, сообщил губернатор. Край входит в пилотный проект министерства науки и высшего образования РФ по разработке комплексной госпрограммы НТР. Всего в проекте участвуют 20 регионов страны.
Для обеспечения экономики квалифицированными кадрами в региональную программу НТР включены профориентационные мероприятия, мероприятия, направленные на развитие инфраструктуры образовательных организаций, региональная поддержка их участия в приоритетных и прорывных федеральных и краевых проектах. В инструменты программы НТР Прикамья также включен строящийся в рамках нацпроекта "Молодежь и дети" межвузовский кампус "Будущее Пармы".
В решении технологических задач предприятий активно участвует Пермский научно-образовательный центр "Рациональное недропользование". В 2025 году на площадке НОЦ совместно с индустриальными партнерами будет создан инженерно-испытательный полигон, включающий уникальные объекты научно-исследовательской и испытательной инфраструктуры, резюмировал Махонин.
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
Дмитрий Махонин обсудил в Саудовской Аравии и Бахрейне сотрудничество в ТЭК
10 апреля, 17:03
 
Пермский крайРоссияДмитрий Махонин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала