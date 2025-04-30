https://ria.ru/20250430/pesok-2014349328.html
На Кубани задержали чиновника, подозреваемого в краже песка
На Кубани задержали чиновника, подозреваемого в краже песка - РИА Новости, 30.04.2025
На Кубани задержали чиновника, подозреваемого в краже песка
Директора краевого госучреждения по обеспечению мелиорации отправили под домашний арест по обвинению в хищении более миллиона кубометров песка в русле реки... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T14:05:00+03:00
2025-04-30T14:05:00+03:00
2025-04-30T14:05:00+03:00
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КРАСНОДАР, 30 апр - РИА Новости. Директора краевого госучреждения по обеспечению мелиорации отправили под домашний арест по обвинению в хищении более миллиона кубометров песка в русле реки Кубань, размер ущерба превысил 500 миллионов рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. По версии следствия, чиновник готовил фиктивные разрешительные документы на очистку дна реки Кубань. Он же распределял криминальный доход среди участников организованной группы, занимающих должности в этом же учреждении и его филиалах. Подозреваемый участвовал в хищении свыше одного миллиона кубометров песка в русле Кубани. "Задержан директор федерального государственного учреждения по обеспечению мелиорации на территории края… фигуранту предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных статьями 158 (кража - ред.) и 257 (нарушение правил охраны водных биологических ресурсов - ред.) УК РФ, и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - написала Волк в Telegram-канале. Отмечается, что общая стоимость незаконно добытого песка превысила 500 миллионов рублей. По словам Волк, ранее были задержаны сообщники фигуранта. Оперативное сопровождение оказывают сотрудники регионального УФСБ России.
https://ria.ru/20250424/peterburg-2013265986.html
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происшествия, россия, ирина волк
Происшествия, Россия, Ирина Волк
На Кубани задержали чиновника, подозреваемого в краже песка
На Кубани арестовали чиновника, подозреваемого в краже песка на 500 млн рублей