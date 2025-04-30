https://ria.ru/20250430/peskov-2014302308.html
Песков назвал Россию неотъемлемой частью мира
Песков назвал Россию неотъемлемой частью мира - РИА Новости, 30.04.2025
Песков назвал Россию неотъемлемой частью мира
Россия является неотъемлемой частью Европы и мира, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T11:50:00+03:00
2025-04-30T11:50:00+03:00
2025-04-30T11:50:00+03:00
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Россия является неотъемлемой частью Европы и мира, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В среду Песков выступает на федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые". "Россия является неотъемлемой частью Европы, Россия является неотъемлемой частью мира, Россия является евразийской страной. И Россия является частью мира, который основан не на правилах, а который основан на праве, на взаимном уважении, на готовности учитывать озабоченности каждого из государств и на взаимовыгодном сотрудничестве. Это и есть наша страна", - сказал Песков. РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
https://ria.ru/20250430/peskov-2014300577.html
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россия, европа, дмитрий песков, общество
Россия, Европа, Дмитрий Песков, Общество
Песков назвал Россию неотъемлемой частью мира
Песков назвал Россию неотъемлемой частью Европы и мира