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Песков назвал заявления Зеленского неудачными - РИА Новости, 30.04.2025
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11:43 30.04.2025 (обновлено: 11:54 30.04.2025)
https://ria.ru/20250430/peskov-2014298377.html
Песков назвал заявления Зеленского неудачными
Песков назвал заявления Зеленского неудачными - РИА Новости, 30.04.2025
Песков назвал заявления Зеленского неудачными
Владимир Зеленский делает много заявлений, по большей части они являются неудачными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T11:43:00+03:00
2025-04-30T11:54:00+03:00
владимир зеленский
россия
казань
дмитрий песков
москва
в мире
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский делает много заявлений, по большей части они являются неудачными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Песков в среду в Москве принимает участие в федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" российского общества "Знание". Тема его выступления - "Освобождение мира от нацизма. Роль СССР"."Зеленский делает много разных заявлений, в большей своей части они неудачны", - сказал он журналистам.Марафон "Знание. Первые" посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он проходит с 28 по 30 апреля на площадках в 10 городах России: Москве, Казани, Владикавказе, Омске, Перми, Севастополе, Рязани, Салехарде, Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске. В Москве марафон проходит в музее Победы на Поклонной горе.РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
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владимир зеленский, россия, казань, дмитрий песков, москва, в мире
Владимир Зеленский, Россия, Казань, Дмитрий Песков, Москва, В мире
Песков назвал заявления Зеленского неудачными

Песков: Зеленский делает много заявлений, по большей части они неудачны

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский делает много заявлений, по большей части они являются неудачными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Песков в среду в Москве принимает участие в федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" российского общества "Знание". Тема его выступления - "Освобождение мира от нацизма. Роль СССР".
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
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"Зеленский делает много разных заявлений, в большей своей части они неудачны", - сказал он журналистам.
Марафон "Знание. Первые" посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он проходит с 28 по 30 апреля на площадках в 10 городах России: Москве, Казани, Владикавказе, Омске, Перми, Севастополе, Рязани, Салехарде, Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске. В Москве марафон проходит в музее Победы на Поклонной горе.
РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
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