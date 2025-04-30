https://ria.ru/20250430/peskov-2014297585.html

Песков рассказал о помощи россиян российским войскам

Песков рассказал о помощи россиян российским войскам - РИА Новости, 30.04.2025

Песков рассказал о помощи россиян российским войскам

Миллионы граждан России помогают войскам РФ, нет сомнений, что люди "встанут", если это нужно будет, ради победы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T11:42:00+03:00

2025-04-30T11:42:00+03:00

2025-04-30T11:42:00+03:00

общество

россия

москва

казань

дмитрий песков

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Миллионы граждан России помогают войскам РФ, нет сомнений, что люди "встанут", если это нужно будет, ради победы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Песков в среду в Москве принимает участие в федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" российского общества "Знание". Тема его выступления - "Освобождение мира от нацизма. Роль СССР". "Бойцам специальной военной операции помогают миллионы сограждан, которые работают в военно-промышленном комплексе, им помогают сотни тысяч наших сограждан, которые собирают им помощь, направляют за свои деньги технику, амуницию, беспилотники, плетут маскировочные сети", - сказал Песков. Песков отметил, что в вопросе сплоченности страны в трудные времена ничего не поменялось со времен Великой Отечественной войны. "Если нужно будет встать стране огромной, она встанет в любой момент. Никаких сомнений ни у кого быть не должно", - подчеркнул он. Марафон "Знание. Первые" посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он проходит с 28 по 30 апреля на площадках в 10 городах России: Москве, Казани, Владикавказе, Омске, Перми, Севастополе, Рязани, Салехарде, Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске. В Москве марафон проходит в музее Победы на Поклонной горе. РИА Новости выступает информационным партнером марафона.

https://ria.ru/20250430/peskov-2014291922.html

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общество, россия, москва, казань, дмитрий песков