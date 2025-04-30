Рейтинг@Mail.ru
Выступление Пескова на марафоне "Знание. Первые". Трансляция - РИА Новости, 30.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:57 30.04.2025
https://ria.ru/20250430/peskov-2014265670.html
Выступление Пескова на марафоне "Знание. Первые". Трансляция
Выступление Пескова на марафоне "Знание. Первые". Трансляция - РИА Новости, 30.04.2025
Выступление Пескова на марафоне "Знание. Первые". Трансляция
Замруководителя администрации президента России, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков выступает на федеральном просветительском марафоне "Знание... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T10:57:00+03:00
2025-04-30T10:57:00+03:00
россия
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014250589_0:0:601:338_1920x0_80_0_0_70dd88a9cb01f6ac915ee2809e9ccedf.jpg
Замруководителя администрации президента России, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков выступает на федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые".
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Максим Зубков
Максим Зубков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
LIVE: Песков выступает на марафоне "Знание. Первые"
LIVE: Песков выступает на марафоне "Знание. Первые"
2025-04-30T10:57
true
PT42M27S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014250589_28:0:561:400_1920x0_80_0_0_384e1b30c3386d06cc152c050fff0017.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, дмитрий песков, видео
Россия, Дмитрий Песков
Выступление Пескова на марафоне "Знание. Первые". Трансляция
Замруководителя администрации президента России, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков выступает на федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые".
2025-04-30T10:57
true
PT42M27S

Выступление Пескова на марафоне "Знание. Первые". Трансляция

Читать ria.ru в
Дзен
Замруководителя администрации президента России, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков выступает на федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые".
 
РоссияДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала