https://ria.ru/20250430/peskov-2014265670.html
Выступление Пескова на марафоне "Знание. Первые". Трансляция
Выступление Пескова на марафоне "Знание. Первые". Трансляция - РИА Новости, 30.04.2025
Выступление Пескова на марафоне "Знание. Первые". Трансляция
Замруководителя администрации президента России, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков выступает на федеральном просветительском марафоне "Знание... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T10:57:00+03:00
2025-04-30T10:57:00+03:00
2025-04-30T10:57:00+03:00
россия
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014250589_0:0:601:338_1920x0_80_0_0_70dd88a9cb01f6ac915ee2809e9ccedf.jpg
Замруководителя администрации президента России, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков выступает на федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые".
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014250589_28:0:561:400_1920x0_80_0_0_384e1b30c3386d06cc152c050fff0017.jpg
LIVE: Песков выступает на марафоне "Знание. Первые"
LIVE: Песков выступает на марафоне "Знание. Первые"
2025-04-30T10:57
true
PT42M27S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий песков, видео
Россия, Дмитрий Песков
Выступление Пескова на марафоне "Знание. Первые". Трансляция
Замруководителя администрации президента России, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков выступает на федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые".
2025-04-30T10:57
true
PT42M27S
Выступление Пескова на марафоне "Знание. Первые". Трансляция
Читать ria.ru в
Замруководителя администрации президента России, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков выступает на федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые".