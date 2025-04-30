https://ria.ru/20250430/osvobozhdenie-2014382825.html

"Момент истины". Студентам показали исторические кадры освобождения Европы

"Момент истины". Студентам показали исторические кадры освобождения Европы - РИА Новости, 30.04.2025

"Момент истины". Студентам показали исторические кадры освобождения Европы

Уникальная документальная фотовыставка "Освобождение Европы" открылась сегодня в Московском педагогическом государственном университете. Выставка проходит... РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T15:38:00+03:00

2025-04-30T15:38:00+03:00

2025-04-30T17:16:00+03:00

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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Уникальная документальная фотовыставка "Освобождение Европы" открылась сегодня в Московском педагогическом государственном университете. Выставка проходит рамках проекта "Освобождение. Путь к Победе" при поддержке Президентского Фонда Культурных Инициатив. В ее основе лежит фотоархив Совинформбюро, правообладателем которого является медиагруппа "Россия сегодня". На выставке представлены 30 фотографий, многие из которых показаны впервые."Выставка не очень масштабная, но крайне важная, поскольку она завершающая с точки зрения исторической логики: она показывает, как Красная Армия освобождала страну за страной", — сообщил на церемонии открытия директор объединенной дирекции фотоинформации медиагруппы "Россия сегодня" Александр Штоль.Он напомнил, что Совинформбюро было организовано через несколько дней после начала войны и собрало богатейшую фотографическую историю, которая по сей день бережно хранится в архиве агентства. На данный момент, по его словам, коллекция насчитывает более миллиона исходных негативов и позитивов."У нас остро стоял вопрос: как все это спасти и сохранить, начиная от стекол и заканчивая слайдовыми фотографиями времен ВОВ. Прошло 80 лет, все постепенно рассыпается. Наши специалисты практически запрыгнули в последний вагон уходящего поезда — успели все отсканировать. Затем началась еще более кропотливая работа — реставрация и описание. Мы набрали группу уникальных специалистов, которые очень точно описывают каждый сохраненный кадр, иногда по крупицам восстанавливая имена и фамилии наших прадедов", — рассказал Александр Штоль.По его словам, эта работа бесконечна. "Появляются все новые слайды, у каждой фотографии есть своя огромная история. Разбираясь в истории одной фотографии, мы поднимаем целые слои нашей памяти, а это сейчас самое главное, что у нас есть", — сказал он, подчеркнув, что все фотографии исторические. "Мы не имеем права забыть или переписать ту истинную историю, которая является подтверждением торжества нашей страны и Красной армии", — добавил он, выступая перед собравшимися студентами педагогического университета.Ректор МПГУ, академик РАО, председатель правления Ассоциации развития педагогических вузов Алексей Лубков подчеркнул, что представленные кадры являются важными артефактами."Образы, которые здесь запечатлены, навсегда останутся с вами и будут помогать в педагогической деятельности. Один образ — момент истины. Иногда даже не надо ничего рассказывать, достаточно показать детям одну фотографию", — добавил он, обращаясь к будущим педагогам и историкам.В связи с этим он напомнил студентам слова Достоевского о том, в чем заключается русская идея. "Идея вселенской отзывчивости, идея христианства, идея любви. И вот сегодня, когда нас хотят закрыть от мировой цивилизации, мы говорим: "Нет, мы всегда были, есть и будем не просто частью мировой цивилизации, а основой мира любви, мира понимания и мира души", — отметил ректор."Педагоги — инженеры человеческих душ. Вы растите поколение за поколением, и важно передать своим ученикам то, как все было на самом деле", — продолжила его мысль начальник управления проектов в области образования и социальной сфере, руководитель проекта "Освобождение. Путь к Победе" медиагруппы "Россия сегодня" Наталья Тюрина."На этих кадрах вы будете видеть жителей всех стран Европы и не найдете ни одного недовольного лица, встречающего Красную Армию. Это и есть наша история, а в истории нет сослагательного наклонения. Когда нам говорят, что мы были не освободителями, а завоевателями, мы же показываем историческую правду, и наш проект именно про это", — подчеркнула она.По словам эксперта, эта выставка — ответ на запрос самих студентов, будущих историков и педагогов, которые получили возможность первыми увидеть уникальные и оригинальные кадры освобождения Европы. Уже в середине мая выставку в этой версии увидят жители Парижа, Варшавы и Мадрида.

https://ria.ru/20250430/osvobozhdenie-2013425563.html

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