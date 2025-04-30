От Варшавы до Вены. Как встречали советских освободителей в Европе
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Пройдя через огонь Сталинграда и Курской дуги, Красная армия вступила на земли Европы, чтобы окончательно сокрушить нацизм. Ее путь к Победе — это история не только военных операций, но и дипломатии, человечности и жертвенности.
На основе соглашений с эмигрантскими правительствами и силами Сопротивления советские солдаты освободили Польшу, Чехословакию, Югославию, Румынию, Болгарию, Венгрию, Австрию, Данию и Норвегию. Каждая из этих стран обрела свободу ценой крови миллионов бойцов Красной армии.
На кадрах фотохроники, созданной военными корреспондентами Совинформбюро остались запечатленными истории и лица людей, которые, освободив свою страну, отдавали жизни на благо будущего мира.
© РИА Новости / Николай Попов | Перейти в медиабанкОставшиеся в живых узники еврейского гетто в Вилиямполе рассказывают советским офицерам, освободившим город, о зверствах фашистов. Из 37 тысяч евреев, проживающих до войны в Каунасе, выжить удалось лишь 3 тысячам. Литовская ССР, Каунас, август 1944 года.
Оставшиеся в живых узники еврейского гетто в Вилиямполе рассказывают советским офицерам, освободившим город, о зверствах фашистов. Из 37 тысяч евреев, проживающих до войны в Каунасе, выжить удалось лишь 3 тысячам. Литовская ССР, Каунас, август 1944 года.
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© РИА Новости / Михаил Трахман | Перейти в медиабанкВстреча жителями советских солдат в румынской деревне, освобожденной от немецко-фашистских войск. Румыния, сентябрь 1944 года.
Встреча жителями советских солдат в румынской деревне, освобожденной от немецко-фашистских войск. Румыния, сентябрь 1944 года.
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© РИА Новости / Евгений Халдей | Перейти в медиабанкОсвобождение Болгарии от немецко-фашистских захватчиков. Жители Софии приветствуют советских воинов-освободителей у здания Софийского университета имени святого Климента Охридского. Болгария, София, 15 сентября 1944 года.
Освобождение Болгарии от немецко-фашистских захватчиков. Жители Софии приветствуют советских воинов-освободителей у здания Софийского университета имени святого Климента Охридского. Болгария, София, 15 сентября 1944 года.
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© РИА Новости / Евгений Халдей | Перейти в медиабанкЖители Белграда приветствуют бойцов роты связи 30-го гвардейского воздушно-десантного стрелкового полка 10-й гвардейской воздушно-десантной Криворожской Краснознаменной ордена Суворова стрелковой дивизии. Возглавляет шествие командир роты гвардии старший лейтенант Дмитрий Иванович Кудашев. Югославия, Белград, октябрь 1944 года.
Жители Белграда приветствуют бойцов роты связи 30-го гвардейского воздушно-десантного стрелкового полка 10-й гвардейской воздушно-десантной Криворожской Краснознаменной ордена Суворова стрелковой дивизии. Возглавляет шествие командир роты гвардии старший лейтенант Дмитрий Иванович Кудашев. Югославия, Белград, октябрь 1944 года.
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© РИА Новости / Игнатович Ольга | Перейти в медиабанк
Освобождение нацистского концентрационного лагеря Освенцим (Аушвиц) войсками 1-го Украинского фронта во взаимодействии с войсками 4-го Украинского фронта в ходе Висло-Одерской операции. Над воротами лагеря вывеска-лозунг "Arbeit macht frei" ("Труд освобождает"). Польша, Освенцим, 27 января 1945 года.
Освобождение нацистского концентрационного лагеря Освенцим (Аушвиц) войсками 1-го Украинского фронта во взаимодействии с войсками 4-го Украинского фронта в ходе Висло-Одерской операции. Над воротами лагеря вывеска-лозунг "Arbeit macht frei" ("Труд освобождает"). Польша, Освенцим, 27 января 1945 года.
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© РИА Новости / Александр Горячев | Перейти в медиабанкОсвобождение Венгрии от немецко-фашистских захватчиков. Выступление венгерских музыкантов для советских воинов-победителей. Венгрия, март 1945 года.
Освобождение Венгрии от немецко-фашистских захватчиков. Выступление венгерских музыкантов для советских воинов-победителей. Венгрия, март 1945 года.
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© РИА Новости / Елизавета Микулина | Перейти в медиабанкПражская наступательная стратегическая операция. Освобождение Чехословакии от немецко-фашистских захватчиков. Жители Праги приветствуют воинов-освободителей. Чехословакия, Прага, май 1945 года.
Пражская наступательная стратегическая операция. Освобождение Чехословакии от немецко-фашистских захватчиков. Жители Праги приветствуют воинов-освободителей. Чехословакия, Прага, май 1945 года.
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© РИА Новости / Ольга ЛандерОсвобождение Вены от немецко-фашистских захватчиков в ходе Венской наступательной операции (16 марта - 15 апреля 1945) советских войск 2-го и 3-го Украинских фронтов. "Майский вальс". Советские солдаты с оркестром празднуют победу на улице Вены. Вена, Австрия, май 1945 года.
Освобождение Вены от немецко-фашистских захватчиков в ходе Венской наступательной операции (16 марта - 15 апреля 1945) советских войск 2-го и 3-го Украинских фронтов. "Майский вальс". Советские солдаты с оркестром празднуют победу на улице Вены. Вена, Австрия, май 1945 года.
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© РИА Новости / Виктор Кинеловский | Перейти в медиабанкТоржественная церемония передачи победного красного знамени военному коменданту Берлина Герою Советского Союза генерал-полковнику Николаю Эрастовичу Берзарину для отправки в Москву. Германия, Берлин, 20 мая 1945 года.
Торжественная церемония передачи победного красного знамени военному коменданту Берлина Герою Советского Союза генерал-полковнику Николаю Эрастовичу Берзарину для отправки в Москву. Германия, Берлин, 20 мая 1945 года.
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© РИА Новости / Макс Альперт | Перейти в медиабанкСоветские солдаты раздают еду жителям Берлина. Германия, Берлин, май 1945 года.
Советские солдаты раздают еду жителям Берлина. Германия, Берлин, май 1945 года.
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