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От Варшавы до Вены. Как встречали советских освободителей в Европе

От Варшавы до Вены. Как встречали советских освободителей в Европе - РИА Новости, 30.04.2025

От Варшавы до Вены. Как встречали советских освободителей в Европе

Пройдя через огонь Сталинграда и Курской дуги, Красная армия вступила на земли Европы, чтобы окончательно сокрушить нацизм. Ее путь к Победе — это история не... РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T09:00:00+03:00

2025-04-30T09:00:00+03:00

2025-04-30T10:55:00+03:00

общество

великая отечественная война (1941-1945)

совинформбюро

освенцим

польша

европа

освобождение. путь к победе

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Пройдя через огонь Сталинграда и Курской дуги, Красная армия вступила на земли Европы, чтобы окончательно сокрушить нацизм. Ее путь к Победе — это история не только военных операций, но и дипломатии, человечности и жертвенности. На основе соглашений с эмигрантскими правительствами и силами Сопротивления советские солдаты освободили Польшу, Чехословакию, Югославию, Румынию, Болгарию, Венгрию, Австрию, Данию и Норвегию. Каждая из этих стран обрела свободу ценой крови миллионов бойцов Красной армии.На кадрах фотохроники, созданной военными корреспондентами Совинформбюро остались запечатленными истории и лица людей, которые, освободив свою страну, отдавали жизни на благо будущего мира.

освенцим

польша

европа

ссср

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общество, великая отечественная война (1941-1945), совинформбюро, освенцим, польша, европа, освобождение. путь к победе, фото, ссср, социальный навигатор