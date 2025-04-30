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В Белгородской области отменили опасность атаки беспилотников
В Белгородской области отменили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 30.04.2025
В Белгородской области отменили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки БПЛА отменена на территории Белгородской области, сообщило ГУМЧС по региону. РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T04:56:00+03:00
2025-04-30T04:56:00+03:00
2025-04-30T04:56:00+03:00
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белгородская область
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменена на территории Белгородской области, сообщило ГУМЧС по региону. Опасность атаки БПЛА была объявлена в 23.35 мск во вторник и продлилась до 4.45 мск среды. "РСЧС: Внимание! На всей территории Белгородской области отбой опасности БПЛА", - говорится в сообщении в Telegram-канале регионального главка.
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происшествия, белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область
В Белгородской области отменили опасность атаки беспилотников
МЧС: в Белгородской области отменили опасность атаки беспилотников