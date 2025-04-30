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День пожарной охраны в России

День пожарной охраны в России - РИА Новости, 30.04.2025

День пожарной охраны в России

30 апреля в России отмечается День пожарной охраны, установленный указом президента РФ от 30 апреля 1999 года. РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T00:35:00+03:00

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справки

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

история

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30 апреля в России отмечается День пожарной охраны, установленный указом президента РФ от 30 апреля 1999 года. История пожарной охраны России начинается с "Наказа о градском благочинии", принятого 30 апреля (10 мая по новому стилю) 1649 года. В документе были заложены основы профессиональной пожарной охраны: создан оплачиваемый штатный состав, введено постоянное дежурство в виде объезда города; предусмотрено использование при тушении механизированных водоливных труб; объезжим предоставлено право наказания жителей города за нарушения правил обращения с огнем. В нем впервые на Руси устанавливалась ответственность должностных лиц за выполнение правил пожарной безопасности. Служба градского благочиния по борьбе с пожарами была введена не только в Москве, но и в других городах страны.Во время царствования (1682-1725) Петра I было продолжено дальнейшее развитие профилактических мер по предотвращению пожаров. Ввели новые правила пожарной безопасности, заимствованные из Голландии, в Санкт-Петербурге создали специализированную пожарную команду, построили при Адмиралтействе первое пожарное депо, закупили пожарные насосы с кожаными рукавами и медными брандспойтами.В период правления Александра I в 1802 году в Российской империи было образовано министерство внутренних дел, во всех крупных городах при полицейских управлениях стали создаваться пожарные команды.В 1803 году в Санкт-Петербурге начала свою деятельность первая пожарная команда. Царским указом 1804 года была создана штатная пожарная команда и в Москве. В других городах их организация осуществлялась на основе "Положения о составе пожарной охраны Петербурга и Москвы". В середине XIX века стали появляться добровольные пожарные команды, которые организовывали сами жители городов и селений.Во время правления (1825-1855) императора Николая I началась планомерная организация пожарных команд в Российской империи и повсеместное строительство пожарных депо для размещения пожарных команд. В русских городах стали появляться пожарные каланчи с поднимающимся над ними сигнальным флагштоком. Они многие десятилетия были самой высокой точкой городов, откуда просматривались не только окраины, но и близлежащие села.Александром II в 1857 году был издан первый в России пожарный устав. Он излагал порядок устройства пожарных частей в городах, трактовал меры предосторожности от пожаров, порядок возмещения убытков и награждения участвующих в тушении работников пожарной охраны, а также предписывал меры наказания за нарушения правил пожарной безопасности.С 1858 года для пожарных целей начал использоваться военно-полицейский телеграф, а в 1890-х годах – телефон.В течение XIX века открывались заводы противопожарного оборудования в Санкт-Петербурге и Москве, где выпускались пожарные насосы, складные лестницы, был изготовлен первый пожарный автомобиль.Проблемам борьбы с пожарами уделялось внимание и после революции 1917 года. Они были поставлены на уровень важнейших и первоочередных задач государства. 17 апреля 1918 года российским правительством был подписан декрет "Об организации государственных мер борьбы с огнем", который не только сыграл огромную роль в деле становления и развития пожарной охраны, но и стал началом создания именно государственной противопожарной службы. Дату подписания декрета до 1999 года было принято считать днем организации пожарной охраны. В 1920 году в составе Управления коммунального хозяйства Наркомата внутренних дел РСФСР был создан Центральный пожарный отдел, на который возлагалось осуществление руководства пожарной охраной в масштабе всей страны. Начиная с 1932 года в СССР существовала военизированная и профессиональная пожарная охрана в составе Министерства внутренних дел.В 1936 году правительство значительно расширило функции и права пожарной охраны в области государственного пожарного надзора. Было утверждено Положение о Государственном пожарном надзоре, создано Главное управление пожарной охраны. В годы Великой Отечественной войны (1941-1945) пожарные тушили пожары от вражеских бомб и снарядов, помогали эвакуировать людей и оборудование, одними из последних покидали оставляемые города. В это суровое время им удалось спасти от огня не только сотни человеческих жизней, но и сохранить объекты культурного наследия. Многие пожарные были удостоены высочайших государственных наград.В послевоенные годы личный состав пожарной охраны активно участвовал в восстановлении народного хозяйства, осваивая современную технику и новые технологии пожаротушения. К началу 1980-х годов пожарная охрана СССР практически преобразовалась в действительную инженерную службу. В начале 1990-х годов в результате распада СССР было создано МВД России, в составе которого в 1993 году сформировали Государственную противопожарную службу России, преобразованную из Службы противопожарных и аварийно-спасательных работ.В 2001 году Государственная противопожарная служба МВД России была реорганизована в Государственную противопожарную службу министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.Общие правовые, экономические и социальные основы обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации определены федеральным законом "О пожарной безопасности", подписанным 21 декабря 1994 года. Согласно закону, обеспечение пожарной безопасности является одной из важнейших функций государства.В настоящее время деятельность по обеспечению пожарной безопасности регулируют более 10 федеральных законов и правовых актов правительства РФ.Пожарная охрана в России подразделяется на следующие виды: Государственная противопожарная служба (ГПС), муниципальная пожарная охрана, ведомственная пожарная охрана, частная пожарная охрана, добровольная пожарная охрана (статья 4 ФЗ "О пожарной безопасности").В Государственную противопожарную службу входят федеральная противопожарная служба и противопожарная служба субъектов РФ. Современная Государственная противопожарная служба (ГПС) – это мощнейшая оперативная структура, которая выполняет многочисленные задачи по борьбе с огнем, ликвидации чрезвычайных ситуаций, оказанию помощи при дорожно-транспортных происшествиях и в других сложных ситуациях. В состав ведомства входят более 220 тысяч человек, 13 600 зданий и сооружений, в числе которых более четырех тысяч зданий пожарных депо, 18 634 основных и специальных пожарных автомобиля, 49 пожарных катеров. Подразделения Государственной противопожарной службы ежегодно совершают около двух миллионов выездов, при этом спасают от гибели и травм на пожарах более 90 тысяч человек. В России действует система пожарно-спасательных гарнизонов, включающая в себя 89 территориальных и более полутора тысяч местных пожарно-спасательных гарнизонов, их функции – профилактика и тушение пожаров, а также проведение аварийно-спасательных работ. На вооружении подразделений находятся свыше 60 тысяч единиц техники различного назначения. Общая численность – 370 тысяч специалистов (из них от МЧС России – более 179 тысячи сотрудников). По данным МЧС РФ с начала 2024 года произошло более 344 тысяч пожаров. Из них более 96 тысяч пришлось на жилые дома и квартиры. Это почти на 13 тысяч меньше по сравнению с 2023 годом. За год огонь унес порядка 7,3 тысяч жизней, их них 371 – это дети. В МЧС РФ отметили, что подавляющее число погибших приходится именно на "жилые" пожары. Более 50 % всех пожаров в жилье произошло из-за нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования. Неосторожное обращение с огнем становится причиной каждого третьего пожара в доме или квартире.Пожарная охрана успешно развивается, сочетая консерватизм в организации службы и подходах к тушению и предупреждению пожаров с новыми технологиями. Ведомством ведется работа по созданию новых средств тушения и защиты, модернизируется оборудование и образцы спецтехники. Современные способы и методы предупреждения и тушения пожаров требуют высокого уровня подготовки личного состава. С этой задачей успешно справляются ведомственные вузы. В настоящее время образовательные организации МЧС России готовят специалистов по всем направлениям, предусмотренным федеральной противопожарной службы.В День пожарной охраны во всех подразделениях проходят торжественные мероприятия, во время которых чествуют лучших пожарных и вручают им государственные и ведомственные награды. В пожарных гарнизонах организуются экскурсии, выставки и парады ретро и современной пожарной техники. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников(Дополнительный источник: Полное собрание законов Российской империи, Т.1 закон № 6 (стр. 164).)

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справки, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), история