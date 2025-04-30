https://ria.ru/20250430/ogranicheniya-2014237509.html

В аэропортах Иваново, Нижнего Новгорода и Ярославля ввели ограничения

В аэропортах Иваново, Нижнего Новгорода и Ярославля ввели ограничения - РИА Новости, 30.04.2025

В аэропортах Иваново, Нижнего Новгорода и Ярославля ввели ограничения

Для обеспечения безопасности полетов временные ограничения введены на работу аэропортов Иваново, Нижнего Новгорода и Ярославля, сообщил представитель Росавиации РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T06:11:00+03:00

2025-04-30T06:11:00+03:00

2025-04-30T06:13:00+03:00

иваново

нижний новгород

ярославль

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0f/1575820238_116:490:2886:2048_1920x0_80_0_0_9bb332683199eae8cdff1a90887ce205.jpg

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Для обеспечения безопасности полетов временные ограничения введены на работу аэропортов Иваново, Нижнего Новгорода и Ярославля, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения введены на работу аэропортов: Иваново (Южный) – с 2.45 мск; Нижний Новгород (Стригино) – с 3:07 мск. Ярославль (Туношна) – c 3.07 мск. Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют авиарейсы", - написал он в Telegram-канале.Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов, добавил представитель Росавиации.

https://ria.ru/20250428/pulkovo-2013799494.html

иваново

нижний новгород

ярославль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

иваново, нижний новгород, ярославль, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)