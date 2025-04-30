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В аэропортах Иваново, Нижнего Новгорода и Ярославля ввели ограничения
В аэропортах Иваново, Нижнего Новгорода и Ярославля ввели ограничения - РИА Новости, 30.04.2025
В аэропортах Иваново, Нижнего Новгорода и Ярославля ввели ограничения
Для обеспечения безопасности полетов временные ограничения введены на работу аэропортов Иваново, Нижнего Новгорода и Ярославля, сообщил представитель Росавиации РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T06:11:00+03:00
2025-04-30T06:11:00+03:00
2025-04-30T06:13:00+03:00
иваново
нижний новгород
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Для обеспечения безопасности полетов временные ограничения введены на работу аэропортов Иваново, Нижнего Новгорода и Ярославля, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения введены на работу аэропортов: Иваново (Южный) – с 2.45 мск; Нижний Новгород (Стригино) – с 3:07 мск. Ярославль (Туношна) – c 3.07 мск. Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют авиарейсы", - написал он в Telegram-канале.Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов, добавил представитель Росавиации.
https://ria.ru/20250428/pulkovo-2013799494.html
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иваново, нижний новгород, ярославль, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Иваново, Нижний Новгород, Ярославль, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
В аэропортах Иваново, Нижнего Новгорода и Ярославля ввели ограничения
В аэропортах Иваново, Нижнего Новгорода и Ярославля ввели ограничения на полеты