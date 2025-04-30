https://ria.ru/20250430/nikitin-2014347096.html

Нижегородский губернатор пообещал продолжить помощь Курской области

Нижегородский губернатор пообещал продолжить помощь Курской области - РИА Новости, 30.04.2025

Нижегородский губернатор пообещал продолжить помощь Курской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин посетил Курскую область с рабочей поездкой и пообещал продолжить помогать приграничному региону с... РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T13:56:00+03:00

2025-04-30T13:56:00+03:00

2025-04-30T13:56:00+03:00

нижегородская область

нижегородская область

курская область

глеб никитин

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 апр - РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин посетил Курскую область с рабочей поездкой и пообещал продолжить помогать приграничному региону с восстановительными работами, сообщает пресс-служба губернатора. Вместе с врио губернатора приграничного региона Александром Хинштейном Никитин возложил цветы к мемориалу памяти павших в годы Великой Отечественной войны. Среди высеченных на мемориале имен есть и нижегородцы: в братских могилах у этого памятника захоронены 85 уроженцев Горьковской области, а всего на территории Курской области, по архивным данным, покоятся 893 горьковчанина. "Курская область – регион-рубеж. Героический - как 80 лет назад, так и сейчас. Мы все очень переживали за курян, за трагические события последних месяцев. Символично, что за две недели до 9 Мая разгромлены вражеские формирования, вторгшиеся на территорию Курской области. Регион понес потери, пострадали мирные жители, объекты гражданской инфраструктуры, производства. Наша общая задача сейчас – помогать в восстановлении. И Нижегородская область не останется в стороне от этого большого процесса", - приводятся в сообщении слова Никитина. Он сообщил, что из Нижегородской области направили в Курск 27 гуманитарных конвоев общим весом 115 тонн. Регион будет помогать Курску и дальше – так, нижегородцы примут участие в восстановлении главного мемориала в Курске – мемориала памяти павшим. Нижегородская делегация также посетила мемориальный комплекс "Курская битва". В числе нижегородцев-участников битвы: дважды Герой Советского Союза, военачальник, генерал-майор авиации, почетный гражданин Городца Арсений Ворожейкин, дважды Герой Советского Союза, генерал-лейтенант авиации Василий Рязанов, Герой Советского Союза Николай Талалушкин, поэт Федор Сухов. Уже в первые дни боев за Курскую дугу отличились 15-я, 89-я стрелковые дивизии и 8-й танковый корпус, сформированные на горьковской земле. Насмерть стоял на своих позициях орудийный расчет уроженца Семеновского района Алексея Власова, который посмертно удостоен звания Героя Советского Союза. Отважно сражался и уроженец Борского района, Герой Советского Союза Александр Голубев. Главы Нижегородской и Курской областей также провели рабочую встречу, где обсудили разные направления сотрудничества – в машиностроении, радиоэлектронике, нефтехимии, пищевом производстве, а также взаимодействии научно-образовательных центров. "Впереди у Курска - подготовка к 1000-летию, и мы готовы поделиться опытом реализации наших проектов к 800-летию Нижнего Новгорода", - добавил Никитин. В свою очередь Хинштейн отметил, что Курскую и Нижегородскую области многое объединяет, в том числе один из самых почитаемых православных святых - Серафим Саровский. "Договорились, что к 1000-летию Курска Нижний Новгород преподнесет нашему городу важный подарок — памятник Серафима Саровского", - рассказал врио губернатора Курской области.

https://ria.ru/20250429/nagrady-2014109475.html

https://ria.ru/20250424/lyulin-2013249339.html

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нижегородская область, курская область, глеб никитин