https://ria.ru/20250430/nikitin-2014347096.html
Нижегородский губернатор пообещал продолжить помощь Курской области
Нижегородский губернатор пообещал продолжить помощь Курской области - РИА Новости, 30.04.2025
Нижегородский губернатор пообещал продолжить помощь Курской области
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин посетил Курскую область с рабочей поездкой и пообещал продолжить помогать приграничному региону с... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T13:56:00+03:00
2025-04-30T13:56:00+03:00
2025-04-30T13:56:00+03:00
нижегородская область
нижегородская область
курская область
глеб никитин
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 апр - РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин посетил Курскую область с рабочей поездкой и пообещал продолжить помогать приграничному региону с восстановительными работами, сообщает пресс-служба губернатора. Вместе с врио губернатора приграничного региона Александром Хинштейном Никитин возложил цветы к мемориалу памяти павших в годы Великой Отечественной войны. Среди высеченных на мемориале имен есть и нижегородцы: в братских могилах у этого памятника захоронены 85 уроженцев Горьковской области, а всего на территории Курской области, по архивным данным, покоятся 893 горьковчанина. "Курская область – регион-рубеж. Героический - как 80 лет назад, так и сейчас. Мы все очень переживали за курян, за трагические события последних месяцев. Символично, что за две недели до 9 Мая разгромлены вражеские формирования, вторгшиеся на территорию Курской области. Регион понес потери, пострадали мирные жители, объекты гражданской инфраструктуры, производства. Наша общая задача сейчас – помогать в восстановлении. И Нижегородская область не останется в стороне от этого большого процесса", - приводятся в сообщении слова Никитина. Он сообщил, что из Нижегородской области направили в Курск 27 гуманитарных конвоев общим весом 115 тонн. Регион будет помогать Курску и дальше – так, нижегородцы примут участие в восстановлении главного мемориала в Курске – мемориала памяти павшим. Нижегородская делегация также посетила мемориальный комплекс "Курская битва". В числе нижегородцев-участников битвы: дважды Герой Советского Союза, военачальник, генерал-майор авиации, почетный гражданин Городца Арсений Ворожейкин, дважды Герой Советского Союза, генерал-лейтенант авиации Василий Рязанов, Герой Советского Союза Николай Талалушкин, поэт Федор Сухов. Уже в первые дни боев за Курскую дугу отличились 15-я, 89-я стрелковые дивизии и 8-й танковый корпус, сформированные на горьковской земле. Насмерть стоял на своих позициях орудийный расчет уроженца Семеновского района Алексея Власова, который посмертно удостоен звания Героя Советского Союза. Отважно сражался и уроженец Борского района, Герой Советского Союза Александр Голубев. Главы Нижегородской и Курской областей также провели рабочую встречу, где обсудили разные направления сотрудничества – в машиностроении, радиоэлектронике, нефтехимии, пищевом производстве, а также взаимодействии научно-образовательных центров. "Впереди у Курска - подготовка к 1000-летию, и мы готовы поделиться опытом реализации наших проектов к 800-летию Нижнего Новгорода", - добавил Никитин. В свою очередь Хинштейн отметил, что Курскую и Нижегородскую области многое объединяет, в том числе один из самых почитаемых православных святых - Серафим Саровский. "Договорились, что к 1000-летию Курска Нижний Новгород преподнесет нашему городу важный подарок — памятник Серафима Саровского", - рассказал врио губернатора Курской области.
https://ria.ru/20250429/nagrady-2014109475.html
https://ria.ru/20250424/lyulin-2013249339.html
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нижегородская область, курская область, глеб никитин
Нижегородская область, Нижегородская область, Курская область, Глеб Никитин
Нижегородский губернатор пообещал продолжить помощь Курской области
Нижегородский губернатор Никитин пообещал продолжить помощь Курской области
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 апр - РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин посетил Курскую область с рабочей поездкой и пообещал продолжить помогать приграничному региону с восстановительными работами, сообщает пресс-служба губернатора.
Вместе с врио губернатора приграничного региона Александром Хинштейном Никитин возложил цветы к мемориалу памяти павших в годы Великой Отечественной войны. Среди высеченных на мемориале имен есть и нижегородцы: в братских могилах у этого памятника захоронены 85 уроженцев Горьковской области, а всего на территории Курской области, по архивным данным, покоятся 893 горьковчанина.
"Курская область – регион-рубеж. Героический - как 80 лет назад, так и сейчас. Мы все очень переживали за курян, за трагические события последних месяцев. Символично, что за две недели до 9 Мая разгромлены вражеские формирования, вторгшиеся на территорию Курской области. Регион понес потери, пострадали мирные жители, объекты гражданской инфраструктуры, производства. Наша общая задача сейчас – помогать в восстановлении. И Нижегородская область не останется в стороне от этого большого процесса", - приводятся в сообщении слова Никитина.
Он сообщил, что из Нижегородской области направили в Курск 27 гуманитарных конвоев общим весом 115 тонн. Регион будет помогать Курску и дальше – так, нижегородцы примут участие в восстановлении главного мемориала в Курске – мемориала памяти павшим.
Нижегородская делегация также посетила мемориальный комплекс "Курская битва". В числе нижегородцев-участников битвы: дважды Герой Советского Союза, военачальник, генерал-майор авиации, почетный гражданин Городца Арсений Ворожейкин, дважды Герой Советского Союза, генерал-лейтенант авиации Василий Рязанов, Герой Советского Союза Николай Талалушкин, поэт Федор Сухов. Уже в первые дни боев за Курскую дугу отличились 15-я, 89-я стрелковые дивизии и 8-й танковый корпус, сформированные на горьковской земле. Насмерть стоял на своих позициях орудийный расчет уроженца Семеновского района Алексея Власова, который посмертно удостоен звания Героя Советского Союза. Отважно сражался и уроженец Борского района, Герой Советского Союза Александр Голубев.
Главы Нижегородской и Курской областей также провели рабочую встречу, где обсудили разные направления сотрудничества – в машиностроении, радиоэлектронике, нефтехимии, пищевом производстве, а также взаимодействии научно-образовательных центров. "Впереди у Курска - подготовка к 1000-летию, и мы готовы поделиться опытом реализации наших проектов к 800-летию Нижнего Новгорода", - добавил Никитин.
В свою очередь Хинштейн отметил, что Курскую и Нижегородскую области многое объединяет, в том числе один из самых почитаемых православных святых - Серафим Саровский. "Договорились, что к 1000-летию Курска Нижний Новгород преподнесет нашему городу важный подарок — памятник Серафима Саровского", - рассказал врио губернатора Курской области.