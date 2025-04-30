https://ria.ru/20250430/natsizm-2014286132.html

Нацизм в Европе начинался так же, как сейчас на Украине, заявил Песков

Нацизм в Европе начинался так же, как сейчас на Украине, заявил Песков - РИА Новости, 30.04.2025

Нацизм в Европе начинался так же, как сейчас на Украине, заявил Песков

Нацизм в Европе во времена Второй Мировой войны начинался так же, как сейчас на Украине, но в итоге стал коричневой чумой, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T11:08:00+03:00

2025-04-30T11:08:00+03:00

2025-04-30T11:08:00+03:00

европа

украина

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Нацизм в Европе во времена Второй Мировой войны начинался так же, как сейчас на Украине, но в итоге стал коричневой чумой, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В среду Песков выступает на федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые". РИА Новости выступает информационным партнером марафона. "В конце 30-х годов прошлого века в Германии стал набирать силу нацизм. И сначала это было так же, как сейчас в некоторых странах Европы, так же, как на Украине. Сначала ходили люди с факелами, выкидывали руки вперед, декламировали какие-то лозунги. И вроде бы это все казалось безобидным. Но потом это стало тем, что мы назвали и будем всегда называть коричневой чумой", - сказал Песков. Он подчеркнул, что нацизм стал раком для всего человечества и для всей Европы.

https://ria.ru/20250429/putin-2014111132.html

европа

украина

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европа, украина, россия, дмитрий песков