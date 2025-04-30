Наемников из Дании и Колумбии будут судить за вторжение в Курскую область
Двух наемников из Дании и Колумбии будут судить за вторжение в Курскую область
Статуэтка богини правосудия Фемиды. Архивное фото
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МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. Наемники из Колумбии и Дании, вторгшиеся вместе с ВСУ на территорию Курской области в 2024 году, предстанут перед военным судом, сообщает Генеральная прокуратура РФ.
"В Генеральной прокуратуре РФ утверждены обвинительные заключения по уголовным делам в отношении гражданина Колумбии Пабло Пуэнтеса Боорхэса и подданной Дании Аннабель Кристин Уль Йоргенсен. Они обвиняются по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте), ч. 3 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение госграницы РФ), пп. "а", "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт), ч. 3 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда оружия и боеприпасов), ч. 4 ст. 222 УК РФ (незаконные хранение, перевозка и ношение оружия и боеприпасов)", - говорится в сообщении.
По версии следствия, обвиняемые с 6 августа 2024 по январь 2025 года участвовали в вооруженном вторжении в Курскую область, в нападении на российские населенные пункты, оказывая сопротивление российской армии, проводящей контртеррористическую операцию в регионе.
Боорхэс 9 января был взят в плен во время штурма украинских позиций в окрестностях населенного пункта Александрия в Суджанском районе, в настоящее время он содержится под стражей и в ближайшее время предстанет перед судом. Наемнице удалось скрыться на территории Украины, она объявлена в международный розыск, ей заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Уголовные дела в отношении обвиняемых направлены во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу, отмечается в релизе.
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