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Наемников из Дании и Колумбии будут судить за вторжение в Курскую область - РИА Новости, 30.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
14:32 30.04.2025
https://ria.ru/20250430/naemniki-2014361184.html
Наемников из Дании и Колумбии будут судить за вторжение в Курскую область
Наемников из Дании и Колумбии будут судить за вторжение в Курскую область - РИА Новости, 30.04.2025
Наемников из Дании и Колумбии будут судить за вторжение в Курскую область
Наемники из Колумбии и Дании, вторгшиеся вместе с ВСУ на территорию Курской области в 2024 году, предстанут перед военным судом, сообщает Генеральная... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T14:32:00+03:00
2025-04-30T14:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
колумбия
дания
вооруженные силы украины
курская область
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МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. Наемники из Колумбии и Дании, вторгшиеся вместе с ВСУ на территорию Курской области в 2024 году, предстанут перед военным судом, сообщает Генеральная прокуратура РФ. "В Генеральной прокуратуре РФ утверждены обвинительные заключения по уголовным делам в отношении гражданина Колумбии Пабло Пуэнтеса Боорхэса и подданной Дании Аннабель Кристин Уль Йоргенсен. Они обвиняются по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте), ч. 3 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение госграницы РФ), пп. "а", "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт), ч. 3 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда оружия и боеприпасов), ч. 4 ст. 222 УК РФ (незаконные хранение, перевозка и ношение оружия и боеприпасов)", - говорится в сообщении. По версии следствия, обвиняемые с 6 августа 2024 по январь 2025 года участвовали в вооруженном вторжении в Курскую область, в нападении на российские населенные пункты, оказывая сопротивление российской армии, проводящей контртеррористическую операцию в регионе. Боорхэс 9 января был взят в плен во время штурма украинских позиций в окрестностях населенного пункта Александрия в Суджанском районе, в настоящее время он содержится под стражей и в ближайшее время предстанет перед судом. Наемнице удалось скрыться на территории Украины, она объявлена в международный розыск, ей заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовные дела в отношении обвиняемых направлены во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу, отмечается в релизе.
https://ria.ru/20250429/medvedev-2014017831.html
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россия, колумбия, дания, вооруженные силы украины, курская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Колумбия, Дания, Вооруженные силы Украины, Курская область
Наемников из Дании и Колумбии будут судить за вторжение в Курскую область

Двух наемников из Дании и Колумбии будут судить за вторжение в Курскую область

© Fotolia / sebraСтатуэтка богини правосудия Фемиды
Статуэтка богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© Fotolia / sebra
Статуэтка богини правосудия Фемиды. Архивное фото
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МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. Наемники из Колумбии и Дании, вторгшиеся вместе с ВСУ на территорию Курской области в 2024 году, предстанут перед военным судом, сообщает Генеральная прокуратура РФ.
"В Генеральной прокуратуре РФ утверждены обвинительные заключения по уголовным делам в отношении гражданина Колумбии Пабло Пуэнтеса Боорхэса и подданной Дании Аннабель Кристин Уль Йоргенсен. Они обвиняются по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте), ч. 3 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение госграницы РФ), пп. "а", "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт), ч. 3 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда оружия и боеприпасов), ч. 4 ст. 222 УК РФ (незаконные хранение, перевозка и ношение оружия и боеприпасов)", - говорится в сообщении.
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По версии следствия, обвиняемые с 6 августа 2024 по январь 2025 года участвовали в вооруженном вторжении в Курскую область, в нападении на российские населенные пункты, оказывая сопротивление российской армии, проводящей контртеррористическую операцию в регионе.
Боорхэс 9 января был взят в плен во время штурма украинских позиций в окрестностях населенного пункта Александрия в Суджанском районе, в настоящее время он содержится под стражей и в ближайшее время предстанет перед судом. Наемнице удалось скрыться на территории Украины, она объявлена в международный розыск, ей заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Уголовные дела в отношении обвиняемых направлены во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу, отмечается в релизе.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКолумбияДанияВооруженные силы УкраиныКурская область
 
 
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