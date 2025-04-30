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Спецпосланник Трампа высказался о Москве после встречи с Путиным

Спецпосланник Трампа высказался о Москве после встречи с Путиным - РИА Новости, 30.04.2025

Спецпосланник Трампа высказался о Москве после встречи с Путиным

Спецпосланник американского президента Дональда Трампа Стивен Уиткофф в эфире радио WABC восхитился Московским Кремлем. РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T10:23:00+03:00

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2025-04-30T10:23:00+03:00

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юрий ушаков

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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Спецпосланник американского президента Дональда Трампа Стивен Уиткофф в эфире радио WABC восхитился Московским Кремлем."Это впечатляющее место. И я был немного охвачен благоговением, в том смысле, что я здесь от имени правительства США, пытаясь получить мирную сделку", — сказал он.По мнению дипломата, российский президент Владимир Путин рассматривает возможность пересмотреть отношения с США — впервые за десятилетия.Встреча Путина и Уиткоффа прошла в Кремле в пятницу. Российский лидер подтвердил готовность страны к переговорам с Украиной без предварительных условий. Кроме того, президент объявил перемирие в дни празднования 80-летия Победы. Оно будет действовать с нуля часов с 7 на 8 мая до полуночи с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия.С российской стороны во встрече также приняли участие помощник президента России Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Как отметил Ушаков по итогам встречи, она носила конструктивный и полезный характер. Как уточнил помощник президента, продуктивный диалог России и США на различных уровнях будет и далее осуществляться в самом активном режиме.

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сша, россия, москва, стив уиткофф, владимир путин, российский фонд прямых инвестиций, юрий ушаков