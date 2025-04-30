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Спецпосланник Трампа высказался о Москве после встречи с Путиным - РИА Новости, 30.04.2025
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10:23 30.04.2025
https://ria.ru/20250430/moscow-2014266496.html
Спецпосланник Трампа высказался о Москве после встречи с Путиным
Спецпосланник Трампа высказался о Москве после встречи с Путиным - РИА Новости, 30.04.2025
Спецпосланник Трампа высказался о Москве после встречи с Путиным
Спецпосланник американского президента Дональда Трампа Стивен Уиткофф в эфире радио WABC восхитился Московским Кремлем. РИА Новости, 30.04.2025
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сша
россия
москва
стив уиткофф
владимир путин
российский фонд прямых инвестиций
юрий ушаков
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Спецпосланник американского президента Дональда Трампа Стивен Уиткофф в эфире радио WABC восхитился Московским Кремлем."Это впечатляющее место. И я был немного охвачен благоговением, в том смысле, что я здесь от имени правительства США, пытаясь получить мирную сделку", — сказал он.По мнению дипломата, российский президент Владимир Путин рассматривает возможность пересмотреть отношения с США — впервые за десятилетия.Встреча Путина и Уиткоффа прошла в Кремле в пятницу. Российский лидер подтвердил готовность страны к переговорам с Украиной без предварительных условий. Кроме того, президент объявил перемирие в дни празднования 80-летия Победы. Оно будет действовать с нуля часов с 7 на 8 мая до полуночи с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия.С российской стороны во встрече также приняли участие помощник президента России Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Как отметил Ушаков по итогам встречи, она носила конструктивный и полезный характер. Как уточнил помощник президента, продуктивный диалог России и США на различных уровнях будет и далее осуществляться в самом активном режиме.
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сша, россия, москва, стив уиткофф, владимир путин, российский фонд прямых инвестиций, юрий ушаков
США, Россия, Москва, Стив Уиткофф, Владимир Путин, Российский фонд прямых инвестиций, Юрий Ушаков
Спецпосланник Трампа высказался о Москве после встречи с Путиным

Спецпосланник Трампа Уиткофф поразился Московскому Кремлю

© AP Photo / Ludovic MarinСпецпосланник президента США Стив Уиткофф
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© AP Photo / Ludovic Marin
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф. Архивное фото
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Спецпосланник американского президента Дональда Трампа Стивен Уиткофф в эфире радио WABC восхитился Московским Кремлем.
"Это впечатляющее место. И я был немного охвачен благоговением, в том смысле, что я здесь от имени правительства США, пытаясь получить мирную сделку", — сказал он.
По мнению дипломата, российский президент Владимир Путин рассматривает возможность пересмотреть отношения с США — впервые за десятилетия.
Встреча Путина и Уиткоффа прошла в Кремле в пятницу. Российский лидер подтвердил готовность страны к переговорам с Украиной без предварительных условий. Кроме того, президент объявил перемирие в дни празднования 80-летия Победы. Оно будет действовать с нуля часов с 7 на 8 мая до полуночи с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия.
С российской стороны во встрече также приняли участие помощник президента России Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Как отметил Ушаков по итогам встречи, она носила конструктивный и полезный характер. Как уточнил помощник президента, продуктивный диалог России и США на различных уровнях будет и далее осуществляться в самом активном режиме.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
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СШАРоссияМоскваСтив УиткоффВладимир ПутинРоссийский фонд прямых инвестицийЮрий Ушаков
 
 
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