https://ria.ru/20250430/mosbirzha-2014301435.html
Индекс Мосбиржи опустился ниже 2900 пунктов
Индекс Мосбиржи опустился ниже 2900 пунктов - РИА Новости, 30.04.2025
Индекс Мосбиржи опустился ниже 2900 пунктов
Российский рынок акций усилил снижение в первые часы основных торгов среды и опустился ниже 2900 пунктов по основному индексу, впервые с 21 апреля, следует из... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T11:46:00+03:00
2025-04-30T11:46:00+03:00
2025-04-30T11:46:00+03:00
экономика
московская биржа
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Российский рынок акций усилил снижение в первые часы основных торгов среды и опустился ниже 2900 пунктов по основному индексу, впервые с 21 апреля, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 11.42 мск падает на 1,97% относительно предыдущего закрытия, до 2 899,47 пункта.
https://ria.ru/20250428/dollar-2013492437.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, московская биржа
Экономика, Московская биржа
Индекс Мосбиржи опустился ниже 2900 пунктов
Индекс Мосбиржи опустился ниже 2900 пунктов впервые с 21 апреля