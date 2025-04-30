https://ria.ru/20250430/mosbirzha-2014301435.html

Индекс Мосбиржи опустился ниже 2900 пунктов

Индекс Мосбиржи опустился ниже 2900 пунктов - РИА Новости, 30.04.2025

Индекс Мосбиржи опустился ниже 2900 пунктов

Российский рынок акций усилил снижение в первые часы основных торгов среды и опустился ниже 2900 пунктов по основному индексу, впервые с 21 апреля, следует из... РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T11:46:00+03:00

2025-04-30T11:46:00+03:00

2025-04-30T11:46:00+03:00

экономика

московская биржа

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Российский рынок акций усилил снижение в первые часы основных торгов среды и опустился ниже 2900 пунктов по основному индексу, впервые с 21 апреля, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 11.42 мск падает на 1,97% относительно предыдущего закрытия, до 2 899,47 пункта.

https://ria.ru/20250428/dollar-2013492437.html

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2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, московская биржа