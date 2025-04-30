https://ria.ru/20250430/mineraly-2014430254.html
Проект соглашения по минералам: Украина и США будут делить взносы пополам
Проект соглашения по минералам: Украина и США будут делить взносы пополам - РИА Новости, 30.04.2025
Проект соглашения по минералам: Украина и США будут делить взносы пополам
Проект будущего соглашения с США по минеральным ресурсам предусматривает распределение управления и взносов между сторонами 50 на 50, сообщил премьер Украины... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T17:21:00+03:00
2025-04-30T17:21:00+03:00
2025-04-30T18:14:00+03:00
сша
украина
вашингтон (штат)
денис шмыгаль
владимир зеленский
скотт бессент
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/05/1888305286_26:0:3667:2048_1920x0_80_0_0_d80102b224104dd26910ab4524761337.jpg
МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. Проект будущего соглашения с США по минеральным ресурсам предусматривает распределение управления и взносов между сторонами 50 на 50, сообщил премьер Украины Денис Шмыгаль. "Это соглашение о создании инвестиционного фонда на Украине с 50 на 50 распределением и частей управления, и частей, которые будут вносить стороны. Взносы будут в денежной форме", - сказал Шмыгаль с эфире всеукраинского телемарафона. Как передает при этом агентство Рейтер, ссылаясь на текст соглашения, якобы попавший в распоряжение журналистов, в документе не указывается, как будут расходоваться доходы фонда и кто контролирует решения о расходовании средств. Газовая и портовая инфраструктура Украины не включена в соглашения, отмечает агентство.Британская газета Financial Times со ссылкой на украинских чиновников в понедельник сообщала, что Вашингтон и Киев могут уже на этой неделе подписать рамочное соглашение, касающееся всех минеральных ресурсов, а также крупных энергетических активов Украины. Шмыгаль по итогам встречи с министром финансов США Скоттом Бессентом 27 апреля сообщал, что Киев и Вашингтон достигли договорённости о том, что ранее предоставленная американская финансовая помощь не будет фигурировать в соглашении о недрах в качестве долгового обязательства. Подписание сделки о редкоземельных металлах сорвалось в конце февраля, когда в Вашингтон приехал Владимир Зеленский. Президент США Дональд Трамп отчитал Зеленского за неуважение, вице-президент Джей Ди Вэнс назвал гостя из Киева неблагодарным агитатором за демократов. Зеленского попросили удалиться из Белого дома после перепалки.
https://ria.ru/20250430/ukraina-2014429341.html
https://ria.ru/20250430/shmygal-2014422603.html
сша
украина
вашингтон (штат)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/05/1888305286_481:0:3212:2048_1920x0_80_0_0_44edbf7f41ba877878871c9e4624e600.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, украина, вашингтон (штат), денис шмыгаль, владимир зеленский, скотт бессент
США, Украина, Вашингтон (штат), Денис Шмыгаль, Владимир Зеленский, Скотт Бессент
Проект соглашения по минералам: Украина и США будут делить взносы пополам
Шмыгаль: Украина и США будут пополам распределять управление и взносы фонда