https://ria.ru/20250430/mineraly-2014430254.html

Проект соглашения по минералам: Украина и США будут делить взносы пополам

Проект соглашения по минералам: Украина и США будут делить взносы пополам - РИА Новости, 30.04.2025

Проект соглашения по минералам: Украина и США будут делить взносы пополам

Проект будущего соглашения с США по минеральным ресурсам предусматривает распределение управления и взносов между сторонами 50 на 50, сообщил премьер Украины... РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T17:21:00+03:00

2025-04-30T17:21:00+03:00

2025-04-30T18:14:00+03:00

сша

украина

вашингтон (штат)

денис шмыгаль

владимир зеленский

скотт бессент

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МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. Проект будущего соглашения с США по минеральным ресурсам предусматривает распределение управления и взносов между сторонами 50 на 50, сообщил премьер Украины Денис Шмыгаль. "Это соглашение о создании инвестиционного фонда на Украине с 50 на 50 распределением и частей управления, и частей, которые будут вносить стороны. Взносы будут в денежной форме", - сказал Шмыгаль с эфире всеукраинского телемарафона. Как передает при этом агентство Рейтер, ссылаясь на текст соглашения, якобы попавший в распоряжение журналистов, в документе не указывается, как будут расходоваться доходы фонда и кто контролирует решения о расходовании средств. Газовая и портовая инфраструктура Украины не включена в соглашения, отмечает агентство.Британская газета Financial Times со ссылкой на украинских чиновников в понедельник сообщала, что Вашингтон и Киев могут уже на этой неделе подписать рамочное соглашение, касающееся всех минеральных ресурсов, а также крупных энергетических активов Украины. Шмыгаль по итогам встречи с министром финансов США Скоттом Бессентом 27 апреля сообщал, что Киев и Вашингтон достигли договорённости о том, что ранее предоставленная американская финансовая помощь не будет фигурировать в соглашении о недрах в качестве долгового обязательства. Подписание сделки о редкоземельных металлах сорвалось в конце февраля, когда в Вашингтон приехал Владимир Зеленский. Президент США Дональд Трамп отчитал Зеленского за неуважение, вице-президент Джей Ди Вэнс назвал гостя из Киева неблагодарным агитатором за демократов. Зеленского попросили удалиться из Белого дома после перепалки.

https://ria.ru/20250430/ukraina-2014429341.html

https://ria.ru/20250430/shmygal-2014422603.html

сша

украина

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сша, украина, вашингтон (штат), денис шмыгаль, владимир зеленский, скотт бессент