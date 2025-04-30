Матвиенко оценила позицию лидеров стран, приезжающих на парад Победы
Матвиенко: Россия высоко ценит позицию лидеров стран, прибывающих 9 мая в Москву
© Фото предоставлено пресс-службой Совета ФедерацииСпикер Совета Федерации Валентина Матвиенко
© Фото предоставлено пресс-службой Совета Федерации
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Архивное фото
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Россия высоко ценит позицию лидеров государств, которые прибудут на торжественные мероприятия по случаю 80-летия Победы в Москву, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в своем Telegram-канале.
"Мы высоко ценим принципиальную позицию лидеров, прибывающих 9 мая на торжественно-мемориальные мероприятия в Москву", - написала она.
В 2025 году отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. По случаю празднования 9 мая Москву планируют посетить председатель КНР Си Цзиньпин, президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, президент Сербии Александр Вучич, а также премьер Индии Нарендра Моди, глава правительства Словакии Роберт Фицо и президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик. На парад Победы на Красной площади также собираются приехать белорусский лидер Александр Лукашенко, президент Азербайджана Ильхам Алиев, лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев, глава Киргизии Садыр Жапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, руководитель Таджикистана Эмомали Рахмон и другие.
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18 ноября 2024, 17:17