https://ria.ru/20250430/matvienko-2014319825.html

Матвиенко оценила позицию лидеров стран, приезжающих на парад Победы

Матвиенко оценила позицию лидеров стран, приезжающих на парад Победы - РИА Новости, 30.04.2025

Матвиенко оценила позицию лидеров стран, приезжающих на парад Победы

Россия высоко ценит позицию лидеров государств, которые прибудут на торжественные мероприятия по случаю 80-летия Победы в Москву, заявила председатель Совета... РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T12:46:00+03:00

2025-04-30T12:46:00+03:00

2025-04-30T12:46:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

москва

россия

китай

валентина матвиенко

си цзиньпин

николас мадуро

совет федерации рф

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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Россия высоко ценит позицию лидеров государств, которые прибудут на торжественные мероприятия по случаю 80-летия Победы в Москву, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в своем Telegram-канале. "Мы высоко ценим принципиальную позицию лидеров, прибывающих 9 мая на торжественно-мемориальные мероприятия в Москву", - написала она. В 2025 году отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. По случаю празднования 9 мая Москву планируют посетить председатель КНР Си Цзиньпин, президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, президент Сербии Александр Вучич, а также премьер Индии Нарендра Моди, глава правительства Словакии Роберт Фицо и президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик. На парад Победы на Красной площади также собираются приехать белорусский лидер Александр Лукашенко, президент Азербайджана Ильхам Алиев, лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев, глава Киргизии Садыр Жапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, руководитель Таджикистана Эмомали Рахмон и другие.

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москва

россия

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, россия, китай, валентина матвиенко, си цзиньпин, николас мадуро, совет федерации рф, 80-летие победы в великой отечественной войне