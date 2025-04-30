Рейтинг@Mail.ru
Матвиенко оценила позицию лидеров стран, приезжающих на парад Победы - РИА Новости, 30.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
12:46 30.04.2025
https://ria.ru/20250430/matvienko-2014319825.html
Матвиенко оценила позицию лидеров стран, приезжающих на парад Победы
Матвиенко оценила позицию лидеров стран, приезжающих на парад Победы - РИА Новости, 30.04.2025
Матвиенко оценила позицию лидеров стран, приезжающих на парад Победы
Россия высоко ценит позицию лидеров государств, которые прибудут на торжественные мероприятия по случаю 80-летия Победы в Москву, заявила председатель Совета... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T12:46:00+03:00
2025-04-30T12:46:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
москва
россия
китай
валентина матвиенко
си цзиньпин
николас мадуро
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/02/1599540069_0:89:3071:1816_1920x0_80_0_0_f17742c36fcf322d835b1a6067071969.jpg
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Россия высоко ценит позицию лидеров государств, которые прибудут на торжественные мероприятия по случаю 80-летия Победы в Москву, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в своем Telegram-канале. "Мы высоко ценим принципиальную позицию лидеров, прибывающих 9 мая на торжественно-мемориальные мероприятия в Москву", - написала она. В 2025 году отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. По случаю празднования 9 мая Москву планируют посетить председатель КНР Си Цзиньпин, президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, президент Сербии Александр Вучич, а также премьер Индии Нарендра Моди, глава правительства Словакии Роберт Фицо и президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик. На парад Победы на Красной площади также собираются приехать белорусский лидер Александр Лукашенко, президент Азербайджана Ильхам Алиев, лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев, глава Киргизии Садыр Жапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, руководитель Таджикистана Эмомали Рахмон и другие.
https://ria.ru/20241118/dodik-1984433045.html
москва
россия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/02/1599540069_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_69958281734f437dcf4c6178eb9fa16d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, россия, китай, валентина матвиенко, си цзиньпин, николас мадуро, совет федерации рф, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Москва, Россия, Китай, Валентина Матвиенко, Си Цзиньпин, Николас Мадуро, Совет Федерации РФ, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Матвиенко оценила позицию лидеров стран, приезжающих на парад Победы

Матвиенко: Россия высоко ценит позицию лидеров стран, прибывающих 9 мая в Москву

© Фото предоставлено пресс-службой Совета ФедерацииСпикер Совета Федерации Валентина Матвиенко
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© Фото предоставлено пресс-службой Совета Федерации
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Россия высоко ценит позицию лидеров государств, которые прибудут на торжественные мероприятия по случаю 80-летия Победы в Москву, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в своем Telegram-канале.
"Мы высоко ценим принципиальную позицию лидеров, прибывающих 9 мая на торжественно-мемориальные мероприятия в Москву", - написала она.
В 2025 году отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. По случаю празднования 9 мая Москву планируют посетить председатель КНР Си Цзиньпин, президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, президент Сербии Александр Вучич, а также премьер Индии Нарендра Моди, глава правительства Словакии Роберт Фицо и президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик. На парад Победы на Красной площади также собираются приехать белорусский лидер Александр Лукашенко, президент Азербайджана Ильхам Алиев, лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев, глава Киргизии Садыр Жапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, руководитель Таджикистана Эмомали Рахмон и другие.
Президент Республики Сербской Милорад Додик - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
Путин пригласил президента Республики Сербской на 80-летие Победы в Москву
18 ноября 2024, 17:17
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеМоскваРоссияКитайВалентина МатвиенкоСи ЦзиньпинНиколас МадуроСовет Федерации РФ80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала