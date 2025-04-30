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Министр обороны Мали представит страну 9 мая в Москве - РИА Новости, 30.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
21:41 30.04.2025
https://ria.ru/20250430/mali-2014504114.html
Министр обороны Мали представит страну 9 мая в Москве
Министр обороны Мали представит страну 9 мая в Москве - РИА Новости, 30.04.2025
Министр обороны Мали представит страну 9 мая в Москве
Министр обороны и по делам ветеранов Мали Садио Камара примет участие в мероприятиях, посвященных Дню Победы, в Москве, сообщил РИА Новости дипломатический... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T21:41:00+03:00
2025-04-30T21:41:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
москва
мали
китай
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Министр обороны и по делам ветеранов Мали Садио Камара примет участие в мероприятиях, посвященных Дню Победы, в Москве, сообщил РИА Новости дипломатический источник. "Министр обороны будет на праздновании 9 мая", - сказал собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос. В 2025 году отмечается 80-летний юбилей Победы в Великой Отечественной войне. Москву по случаю празднования 9 мая планируют посетить лидеры Китая, Венесуэлы, Бразилии, Сербии, Республики Сербской Боснии и Герцеговины, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Узбекистана и Таджикистана.
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москва, мали, китай, 80-летие победы в великой отечественной войне, россия
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Москва, Мали, Китай, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия
Министр обороны Мали представит страну 9 мая в Москве

Министр обороны Мали Камара примет участие в праздновании Дня Победы в Москве

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМинистр обороны Мали Садио Камара
Министр обороны Мали Садио Камара - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Министр обороны Мали Садио Камара. Архивное фото
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Министр обороны и по делам ветеранов Мали Садио Камара примет участие в мероприятиях, посвященных Дню Победы, в Москве, сообщил РИА Новости дипломатический источник.
"Министр обороны будет на праздновании 9 мая", - сказал собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос.
В 2025 году отмечается 80-летний юбилей Победы в Великой Отечественной войне. Москву по случаю празднования 9 мая планируют посетить лидеры Китая, Венесуэлы, Бразилии, Сербии, Республики Сербской Боснии и Герцеговины, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Узбекистана и Таджикистана.
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