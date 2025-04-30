https://ria.ru/20250430/mali-2014504114.html

Министр обороны Мали представит страну 9 мая в Москве

Министр обороны Мали представит страну 9 мая в Москве - РИА Новости, 30.04.2025

Министр обороны Мали представит страну 9 мая в Москве

Министр обороны и по делам ветеранов Мали Садио Камара примет участие в мероприятиях, посвященных Дню Победы, в Москве, сообщил РИА Новости дипломатический... РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T21:41:00+03:00

2025-04-30T21:41:00+03:00

2025-04-30T21:41:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

москва

мали

китай

80-летие победы в великой отечественной войне

россия

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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Министр обороны и по делам ветеранов Мали Садио Камара примет участие в мероприятиях, посвященных Дню Победы, в Москве, сообщил РИА Новости дипломатический источник. "Министр обороны будет на праздновании 9 мая", - сказал собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос. В 2025 году отмечается 80-летний юбилей Победы в Великой Отечественной войне. Москву по случаю празднования 9 мая планируют посетить лидеры Китая, Венесуэлы, Бразилии, Сербии, Республики Сербской Боснии и Герцеговины, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Узбекистана и Таджикистана.

https://ria.ru/20250430/parad-2014336133.html

москва

мали

китай

россия

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москва, мали, китай, 80-летие победы в великой отечественной войне, россия