https://ria.ru/20250430/magnitnye_buri-2006691403.html
Магнитные бури: календарь геомагнитной обстановки на апрель 2025 года
Магнитные бури в апреле 2025: расписание на месяц по дням и часам
Магнитные бури: календарь геомагнитной обстановки на апрель 2025 года
С начала года Земля столкнулась с серией мощных геомагнитных штормов. Когда будут магнитные бури в апреле 2025 года, есть ли точный график вспышек на солнце и... РИА Новости, 01.05.2025
2025-04-30T19:44:00+03:00
2025-04-30T19:44:00+03:00
2025-05-01T00:02:00+03:00
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. С начала года Земля столкнулась с серией мощных геомагнитных штормов. Когда будут магнитные бури в апреле 2025 года, есть ли точный график вспышек на солнце и как они отразятся на метеочувствительных людях, календарь геомагнитной обстановки – расписание по дням и по часам – в материале РИА Новости. Магнитные бури в апрелеГеомагнитная активность – сильные и быстрые изменения в магнитном поле Земли, которые образуются в период повышенной солнечной активности. Магнитные бури длятся от нескольких часов до нескольких суток.В апреле 2025 года ожидается несколько эпизодов этого явления разной длительности и мощности. В связи с изменениями геомагнитной обстановки могут возникать сбои в работе электроприборов, а метеочувствительные люди часто испытывают дискомфорт: слабость, головные боли, скачки артериального давления, учащенное сердцебиение, боли в суставах, раздражительность.Специалисты используют множество инструментов, чтобы спрогнозировать, когда и какие магнитные бури могут произойти. Один из основных – мониторинг солнечной активности. Другой важный показатель – отслеживание магнитного поля Земли. Согласно предварительным исследованиям, в период с 5 по 14 апреля прогнозируются геомагнитные возмущения, при этом их мощность не превысит уровень G1.Расписание магнитных бурь на апрель по дням и часамВ апреле 2025 года ожидаются магнитные бури разной интенсивности. Ученые Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ прогнозируют в апреле затяжные волнения в магнитосфере Земли. Однако прогноз геомагнитной обстановки формируется предварительно и далее обновляется ежедневно.Так, возможно уже 5 апреля геомагнитный фон начнет изменяться, а 6 и 7 числа по прогнозам ожидаются небольшие возмущения. С 8 по 10 апреля могут прийти более интенсивные магнитные бури. Такой нестабильный геомагнитный фон сохранится и в последующие дни с 11 по 14 апреля. Далее космическая погода полностью успокоится. Незначительные изменения магнитосферы могут вернуться к концу месяца.3 магнитосфера спокойная4 магнитосфера возбужденная5 слабая магнитная буряГрафик магнитных бурь на апрель по городамВ Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Казани, Владивостоке, Ростове-на-Дону, Калининграде, Ярославле, Хабаровске и других городах России данные по геомагнитной обстановке в среднем совпадают со столицей.
https://ria.ru/20250430/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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земля, россия
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. С начала года Земля столкнулась с серией мощных геомагнитных штормов. Когда будут магнитные бури в апреле 2025 года, есть ли точный график вспышек на солнце и как они отразятся на метеочувствительных людях, календарь геомагнитной обстановки – расписание по дням и по часам – в материале РИА Новости.
Геомагнитная активность – сильные и быстрые изменения в магнитном поле Земли, которые образуются в период повышенной солнечной активности. Магнитные бури длятся от нескольких часов до нескольких суток.
В апреле 2025 года ожидается несколько эпизодов этого явления разной длительности и мощности. В связи с изменениями геомагнитной обстановки могут возникать сбои в работе электроприборов, а метеочувствительные люди часто испытывают дискомфорт: слабость, головные боли, скачки артериального давления, учащенное сердцебиение, боли в суставах, раздражительность.
Специалисты используют множество инструментов, чтобы спрогнозировать, когда и какие магнитные бури могут произойти. Один из основных – мониторинг солнечной активности. Другой важный показатель – отслеживание магнитного поля Земли. Согласно предварительным исследованиям, в период с 5 по 14 апреля прогнозируются геомагнитные возмущения, при этом их мощность не превысит уровень G1.
Расписание магнитных бурь на апрель по дням и часам
В апреле 2025 года ожидаются магнитные бури разной интенсивности. Ученые Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ
прогнозируют в апреле затяжные волнения в магнитосфере Земли. Однако прогноз геомагнитной обстановки формируется предварительно и далее обновляется ежедневно.
Так, возможно уже 5 апреля геомагнитный фон начнет изменяться, а 6 и 7 числа по прогнозам ожидаются небольшие возмущения. С 8 по 10 апреля могут прийти более интенсивные магнитные бури. Такой нестабильный геомагнитный фон сохранится и в последующие дни с 11 по 14 апреля. Далее космическая погода полностью успокоится. Незначительные изменения магнитосферы могут вернуться к концу месяца.
Дата
0
3
6
9
1 апреля, вторник
3
3
3
3
2 апреля, среда
3
3
3
3
3 апреля, четверг
3
3
3
3
4 апреля, пятница
3
3
3
3
5 апреля, суббота
5
5
5
5
6 апреля, воскресенье
3
3
3
3
7 апреля, понедельник
4
4
4
4
8 апреля, вторник
5
5
5
5
9 апреля, среда
5
5
5
5
10 апреля, четверг
5
5
5
5
11 апреля, пятница
4
4
4
4
12 апреля, суббота
4
4
4
4
13 апреля, воскресенье
3
3
3
3
14 апреля, понедельник
4
4
4
4
15 апреля, вторник
3
3
3
3
16 апреля, среда
3
3
3
3
17 апреля, четверг
3
3
3
3
18 апреля, пятница
3
3
3
3
19 апреля, суббота
3
3
3
3
20 апреля, воскресенье
3
3
3
3
21 апреля, понедельник
4
4
4
4
22 апреля, вторник
5
5
5
5
23 апреля, среда
3
3
3
3
24 апреля, четверг
5
5
5
5
25 апреля, пятница
4
4
4
4
26 апреля, суббота
3
3
3
3
27 апреля, воскресенье
3
3
3
3
28 апреля, понедельник
3
3
3
3
29 апреля, вторник
3
3
3
3
30 апреля, среда
3
3
3
3
4 магнитосфера возбужденная
График магнитных бурь на апрель по городам
Город
Слабая геомагнитная буря, апрель
Возбужденная магнитосфера, апрель
Москва
5, 8, 9, 10, 22, 24
6-7, 11-14, 21, 25
В Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Казани, Владивостоке, Ростове-на-Дону, Калининграде, Ярославле, Хабаровске и других городах России данные по геомагнитной обстановке в среднем совпадают со столицей.