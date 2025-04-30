https://ria.ru/20250430/liksutov-2014181337.html

Ликсутов: рост промышленного производства в столице составил 5%

Ликсутов: рост промышленного производства в столице составил 5% - РИА Новости, 30.04.2025

Ликсутов: рост промышленного производства в столице составил 5%

За первые три месяца текущего года объем промышленного производства в Москве вырос на 5%, если сравнить этот показатель с таким же периодом прошлого года,... РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T09:13:00+03:00

2025-04-30T09:13:00+03:00

2025-04-30T09:13:00+03:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

анатолий гарбузов

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МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. За первые три месяца текущего года объем промышленного производства в Москве вырос на 5%, если сравнить этот показатель с таким же периодом прошлого года, сообщил заммэра Москвы в правительстве столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов."Под руководством мэра Москвы Сергея Собянина город реализует комплексную программу развития промышленного сектора, которая позволяет столице сохранять статус ведущего индустриального центра страны. Мы открываем новые высокотехнологичные заводы, создаем дополнительные рабочие места и отмечаем устойчивый рост индекса промышленного производства. За первый квартал 2025 года он увеличился на 5%, что стало возможным благодаря вкладу обрабатывающих предприятий, которые показали прирост почти на 7%. В частности, компании стали выпускать больше электрооборудования, станков, текстильных изделий, косметики и другой востребованной продукции", – сказал Ликсутов, его слова привели в пресс-службе департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) города.За три месяца столичные компании произвели примерно 2,7 тысячи лифтов, более 597 тысяч пар обуви, свыше 2,1 миллиона вязаных и трикотажных изделий, примерно 65 тысяч тонн муки, порядка 5,5 тысячи тонн сыра, а еще свыше 42 тысячи тонн кондитерских изделий."В первом квартале 2025-го компании по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5,2% нарастили отгрузку продукции. Примечательно, что увеличение объемов наблюдается практически во всех ключевых отраслях. Так, в сегменте пищевой промышленности зафиксирован рост отгрузок на 16,3%, в секторе производства одежды — на 72,1%, а поставки лекарств увеличились на 37,4%, что говорит о сбалансированном развитии промышленного комплекса столицы", – отметил министр правительства Москвы, глава городского ДИПП Анатолий Гарбузов.Столица является крупнейшим индустриальным и научно-инженерным центром страны, там свою деятельность ведут свыше 4,5 тысячи промышленных предприятий и работают более 750 тысяч человек. Для развития производственного потенциала компаниям доступно более 20 всесторонних мер поддержки. Это льготное инвесткредитование, возможность арендовать землю у города по льготной ставке при строительстве предприятия в рамках масштабных инвестиционных проектов (МаИП), присвоение специальных статусов и другие инструменты.

https://ria.ru/20250429/moskva-2014048362.html

https://ria.ru/20250428/liksutov-2013786794.html

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москва, анатолий гарбузов