Рейтинг@Mail.ru
Ликсутов: рост промышленного производства в столице составил 5% - РИА Новости, 30.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
09:13 30.04.2025
https://ria.ru/20250430/liksutov-2014181337.html
Ликсутов: рост промышленного производства в столице составил 5%
Ликсутов: рост промышленного производства в столице составил 5% - РИА Новости, 30.04.2025
Ликсутов: рост промышленного производства в столице составил 5%
За первые три месяца текущего года объем промышленного производства в Москве вырос на 5%, если сравнить этот показатель с таким же периодом прошлого года,... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T09:13:00+03:00
2025-04-30T09:13:00+03:00
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
анатолий гарбузов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1d/2014178542_0:216:3071:1944_1920x0_80_0_0_664f328dc7724e8f506b135be1ba6e43.jpg
МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. За первые три месяца текущего года объем промышленного производства в Москве вырос на 5%, если сравнить этот показатель с таким же периодом прошлого года, сообщил заммэра Москвы в правительстве столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов."Под руководством мэра Москвы Сергея Собянина город реализует комплексную программу развития промышленного сектора, которая позволяет столице сохранять статус ведущего индустриального центра страны. Мы открываем новые высокотехнологичные заводы, создаем дополнительные рабочие места и отмечаем устойчивый рост индекса промышленного производства. За первый квартал 2025 года он увеличился на 5%, что стало возможным благодаря вкладу обрабатывающих предприятий, которые показали прирост почти на 7%. В частности, компании стали выпускать больше электрооборудования, станков, текстильных изделий, косметики и другой востребованной продукции", – сказал Ликсутов, его слова привели в пресс-службе департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) города.За три месяца столичные компании произвели примерно 2,7 тысячи лифтов, более 597 тысяч пар обуви, свыше 2,1 миллиона вязаных и трикотажных изделий, примерно 65 тысяч тонн муки, порядка 5,5 тысячи тонн сыра, а еще свыше 42 тысячи тонн кондитерских изделий."В первом квартале 2025-го компании по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5,2% нарастили отгрузку продукции. Примечательно, что увеличение объемов наблюдается практически во всех ключевых отраслях. Так, в сегменте пищевой промышленности зафиксирован рост отгрузок на 16,3%, в секторе производства одежды — на 72,1%, а поставки лекарств увеличились на 37,4%, что говорит о сбалансированном развитии промышленного комплекса столицы", – отметил министр правительства Москвы, глава городского ДИПП Анатолий Гарбузов.Столица является крупнейшим индустриальным и научно-инженерным центром страны, там свою деятельность ведут свыше 4,5 тысячи промышленных предприятий и работают более 750 тысяч человек. Для развития производственного потенциала компаниям доступно более 20 всесторонних мер поддержки. Это льготное инвесткредитование, возможность арендовать землю у города по льготной ставке при строительстве предприятия в рамках масштабных инвестиционных проектов (МаИП), присвоение специальных статусов и другие инструменты.
https://ria.ru/20250429/moskva-2014048362.html
https://ria.ru/20250428/liksutov-2013786794.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1d/2014178542_176:0:2905:2047_1920x0_80_0_0_00b1e084273ed0802a4172962314858c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, анатолий гарбузов
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Анатолий Гарбузов
Ликсутов: рост промышленного производства в столице составил 5%

Рост промышленного производства в столице за I квартал составил 5%

© Фото : Пресс-служба ДИПППромышленное производство в Москве
Промышленное производство в Москве - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© Фото : Пресс-служба ДИПП
Промышленное производство в Москве
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. За первые три месяца текущего года объем промышленного производства в Москве вырос на 5%, если сравнить этот показатель с таким же периодом прошлого года, сообщил заммэра Москвы в правительстве столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
"Под руководством мэра Москвы Сергея Собянина город реализует комплексную программу развития промышленного сектора, которая позволяет столице сохранять статус ведущего индустриального центра страны. Мы открываем новые высокотехнологичные заводы, создаем дополнительные рабочие места и отмечаем устойчивый рост индекса промышленного производства. За первый квартал 2025 года он увеличился на 5%, что стало возможным благодаря вкладу обрабатывающих предприятий, которые показали прирост почти на 7%. В частности, компании стали выпускать больше электрооборудования, станков, текстильных изделий, косметики и другой востребованной продукции", – сказал Ликсутов, его слова привели в пресс-службе департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) города.
Министр правительства Москвы, руководитель ДИПП Анатолий Гарбузов и заместитель министра по делам правительства ОАЭ Абдулла Нассер - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
Москва презентовала инвестиционные возможности партнерам из ОАЭ
Вчера, 14:00
За три месяца столичные компании произвели примерно 2,7 тысячи лифтов, более 597 тысяч пар обуви, свыше 2,1 миллиона вязаных и трикотажных изделий, примерно 65 тысяч тонн муки, порядка 5,5 тысячи тонн сыра, а еще свыше 42 тысячи тонн кондитерских изделий.
"В первом квартале 2025-го компании по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5,2% нарастили отгрузку продукции. Примечательно, что увеличение объемов наблюдается практически во всех ключевых отраслях. Так, в сегменте пищевой промышленности зафиксирован рост отгрузок на 16,3%, в секторе производства одежды — на 72,1%, а поставки лекарств увеличились на 37,4%, что говорит о сбалансированном развитии промышленного комплекса столицы", – отметил министр правительства Москвы, глава городского ДИПП Анатолий Гарбузов.
Столица является крупнейшим индустриальным и научно-инженерным центром страны, там свою деятельность ведут свыше 4,5 тысячи промышленных предприятий и работают более 750 тысяч человек. Для развития производственного потенциала компаниям доступно более 20 всесторонних мер поддержки. Это льготное инвесткредитование, возможность арендовать землю у города по льготной ставке при строительстве предприятия в рамках масштабных инвестиционных проектов (МаИП), присвоение специальных статусов и другие инструменты.
Столичные производители наращивают выпуск продуктов к праздникам - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
Ликсутов: столичные производители наращивают выпуск продуктов к праздникам
28 апреля, 11:00
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваАнатолий Гарбузов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала