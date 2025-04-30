https://ria.ru/20250430/krasnodar-2014441151.html
В Краснодаре комика арестовали за оскорбление чувств верующих
В Краснодаре комика арестовали за оскорбление чувств верующих - РИА Новости, 30.04.2025
В Краснодаре комика арестовали за оскорбление чувств верующих
Уголовное дело возбудили против комика из Краснодара за оскорбительную шутку на религиозную тематику, он признал вину и отправлен под домашний арест, сообщает... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T17:49:00+03:00
2025-04-30T17:49:00+03:00
2025-04-30T17:49:00+03:00
происшествия
россия
краснодар
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147129/93/1471299325_0:42:2640:1526_1920x0_80_0_0_14ef49d4394ee3387680ac58418442f6.jpg
КРАСНОДАР, 30 апр - РИА Новости. Уголовное дело возбудили против комика из Краснодара за оскорбительную шутку на религиозную тематику, он признал вину и отправлен под домашний арест, сообщает региональное управление СК РФ. По версии следствия, в краевом центре в декабре 2023 года обвиняемый в заведении на улице Красной участвовал в юмористическом шоу и во время своего выступлении "публично высказывал оскорбительные комментарии на религиозную тематику". "В рамках расследования уголовного дела, возбужденного по материалам, предоставленным УФСБ России по краю, 26-летнему мужчине предъявлено обвинение в хулиганстве, совершенном по мотивам религиозной ненависти (п "б" ч. 1 ст. 213 УК РФ)", - говорится в сообщении. В ходе допроса обвиняемый признал вину и раскаялся в содеянном. Мужчина отправлен под домашний арест.
https://ria.ru/20250327/delo-2007716372.html
https://ria.ru/20250318/ostanin-2005691531.html
россия
краснодар
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147129/93/1471299325_0:0:2036:1526_1920x0_80_0_0_ec33917c4b4a383fe211443f3805dc55.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, краснодар, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Краснодар, Следственный комитет России (СК РФ)
В Краснодаре комика арестовали за оскорбление чувств верующих
Комика из Краснодара арестовали за оскорбительную шутку на религиозную тематику