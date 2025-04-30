https://ria.ru/20250430/krasnodar-2014441151.html

В Краснодаре комика арестовали за оскорбление чувств верующих

В Краснодаре комика арестовали за оскорбление чувств верующих - РИА Новости, 30.04.2025

В Краснодаре комика арестовали за оскорбление чувств верующих

Уголовное дело возбудили против комика из Краснодара за оскорбительную шутку на религиозную тематику, он признал вину и отправлен под домашний арест, сообщает... РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T17:49:00+03:00

2025-04-30T17:49:00+03:00

2025-04-30T17:49:00+03:00

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КРАСНОДАР, 30 апр - РИА Новости. Уголовное дело возбудили против комика из Краснодара за оскорбительную шутку на религиозную тематику, он признал вину и отправлен под домашний арест, сообщает региональное управление СК РФ. По версии следствия, в краевом центре в декабре 2023 года обвиняемый в заведении на улице Красной участвовал в юмористическом шоу и во время своего выступлении "публично высказывал оскорбительные комментарии на религиозную тематику". "В рамках расследования уголовного дела, возбужденного по материалам, предоставленным УФСБ России по краю, 26-летнему мужчине предъявлено обвинение в хулиганстве, совершенном по мотивам религиозной ненависти (п "б" ч. 1 ст. 213 УК РФ)", - говорится в сообщении. В ходе допроса обвиняемый признал вину и раскаялся в содеянном. Мужчина отправлен под домашний арест.

https://ria.ru/20250327/delo-2007716372.html

https://ria.ru/20250318/ostanin-2005691531.html

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происшествия, россия, краснодар, следственный комитет россии (ск рф)