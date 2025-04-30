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В Краснодаре комика арестовали за оскорбление чувств верующих - РИА Новости, 30.04.2025
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17:49 30.04.2025
https://ria.ru/20250430/krasnodar-2014441151.html
В Краснодаре комика арестовали за оскорбление чувств верующих
В Краснодаре комика арестовали за оскорбление чувств верующих - РИА Новости, 30.04.2025
В Краснодаре комика арестовали за оскорбление чувств верующих
Уголовное дело возбудили против комика из Краснодара за оскорбительную шутку на религиозную тематику, он признал вину и отправлен под домашний арест, сообщает... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T17:49:00+03:00
2025-04-30T17:49:00+03:00
происшествия
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КРАСНОДАР, 30 апр - РИА Новости. Уголовное дело возбудили против комика из Краснодара за оскорбительную шутку на религиозную тематику, он признал вину и отправлен под домашний арест, сообщает региональное управление СК РФ. По версии следствия, в краевом центре в декабре 2023 года обвиняемый в заведении на улице Красной участвовал в юмористическом шоу и во время своего выступлении "публично высказывал оскорбительные комментарии на религиозную тематику". "В рамках расследования уголовного дела, возбужденного по материалам, предоставленным УФСБ России по краю, 26-летнему мужчине предъявлено обвинение в хулиганстве, совершенном по мотивам религиозной ненависти (п "б" ч. 1 ст. 213 УК РФ)", - говорится в сообщении. В ходе допроса обвиняемый признал вину и раскаялся в содеянном. Мужчина отправлен под домашний арест.
https://ria.ru/20250327/delo-2007716372.html
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происшествия, россия, краснодар, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Краснодар, Следственный комитет России (СК РФ)
В Краснодаре комика арестовали за оскорбление чувств верующих

Комика из Краснодара арестовали за оскорбительную шутку на религиозную тематику

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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КРАСНОДАР, 30 апр - РИА Новости. Уголовное дело возбудили против комика из Краснодара за оскорбительную шутку на религиозную тематику, он признал вину и отправлен под домашний арест, сообщает региональное управление СК РФ.
По версии следствия, в краевом центре в декабре 2023 года обвиняемый в заведении на улице Красной участвовал в юмористическом шоу и во время своего выступлении "публично высказывал оскорбительные комментарии на религиозную тематику".
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27 марта, 15:46
"В рамках расследования уголовного дела, возбужденного по материалам, предоставленным УФСБ России по краю, 26-летнему мужчине предъявлено обвинение в хулиганстве, совершенном по мотивам религиозной ненависти (п "б" ч. 1 ст. 213 УК РФ)", - говорится в сообщении.
В ходе допроса обвиняемый признал вину и раскаялся в содеянном. Мужчина отправлен под домашний арест.
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